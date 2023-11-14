自由開講》忍不住了！

◎涂醒哲

習近平忍不住了！

馬英九忍不住了！

我也忍不住了！

當然，藍營支持者也都忍不住了！

這一次台灣總統選舉，可以說是好戲連連，但對於藍營支持者而言，則是心焦氣燥。因為藍白合的劇碼一拖再拖，已被視為歹戲拖棚，藍營支持者不耐久等，幾近抓狂。

姑且暫不論是國民黨大黨在欺負民眾黨小黨，或是柯文哲在玩弄侯友宜，兩黨其實都有一樣的焦慮。國民黨、民眾黨、甚至共產黨都認為藍白一定要合，合作都不一定贏，何況不合。

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但問題是怎麼合？是否先整對方再來談合？還是繼續保持溫和善意，等合不成再來整死對手？藍白雙方過招，面帶笑容，明槍暗箭，招招陰狠。眼見登記日期已經迫在眉睫，雙方立委候選人也都磨拳擦掌，但國民黨等非綠陣營連誰是總統候選人都尚未定論，甚至連如何整合的方法論都還在吵，更不要說誰是副總統候選人了。大家都急，國民黨的小雞更急，已經亂了分寸。何況還有一個郭台銘富而優則仕，也想要選總統，和柯文哲眉來眼去，更吹皺一池春水。

非綠的三位候選人侯、柯、郭都堅持一定要做總統，也都想整合別人來做副總統，也都想下架民進黨。三個人基本上也都是九二共識的支持者，及兩岸一家親的擁護者，對中共文攻武嚇台灣都不敢大聲抗議，因此中共對他們三位都抱持可以接受的態度。但時間緊迫，坊間流傳的笑話說，三個人都跪在習近平面前，爭著說自己最順從。但一直跪下去也不是辦法，總統最後只能一個人去選。因此習近平忍不住了！

如果說中國共產黨不想也沒有介入台灣總統選舉，那是痴人說夢。台灣每次總統選舉甚至地方首長選舉，中共一定介入。從發射空包彈到金援國民黨⋯⋯等候選人，甚至發動網軍攻擊，抹黑造謠可說無所不用其極。當然中共的手法越來越細膩，盡量交由在台灣的「代理人」來處理。但拖到現在，連習近平也忍不住了！

習近平用查稅富士康來逼退郭台銘！明眼人都清楚，習近平出手了，郭台銘選不下去了。郭台銘現在騎虎難下，不退失財，退了失面子。真是賠了夫人又折兵。

習近平忍不住，馬英九自然忍不住。如果馬英九真的想要幫候友宜，早就可以出手，以曾經擔任過總統的經驗，幫忙說服柯文哲。但馬英九遲遲不動，選在候選人登記日前十天才捅侯友宜一刀，說他贊同柯文哲的全民調。果然馬上獲得韓國瑜及衆多國民黨地方首長的響應（雖然後來有人改口說支持朱立倫的德國式全民調）。

以前痛罵馬英九的柯文哲也馬上打蛇隨棍上，欣然同意盡速協商並邀請馬英九做見證人。不論馬英九這招是在幫國民黨侯友宜選上總統，還是在爭未來主席位置。大家都認為馬此時出手，後面應該是習近平的授意。

柯文哲想把為中共推動統一台灣的徐春鶯提名為民衆黨的不分區立委，讓人很難想像不是中共的授意。柯文哲明知社會炸鍋，還是不敢當機立斷除去徐春鶯。顯然擺明給習近平看，我是多麼配合，都是民進黨政府在阻擋。徐春鶯還利用機會統戰，說台灣和中國是同一個國家，挑戰蔡英文總統兩國互不隸屬。這種人也想擔任台灣的立法委員，參與台灣國防外交等大事，柯文哲向天借膽？可見習近平忍不住了，柯文哲借習打侯，借馬英九出手壓侯，也算是高招。

不過，台灣人不是被嚇大的，台灣人民好騙，但騙不過三。郭台銘真的會退？國民黨真的會推柯文哲為總統候選人？柯侯配或柯Ｘ配？結果恐怕習近平又會嚇一跳，發現連國民黨員都不一定聽話！

好戲還在後頭！

（前立法委員）

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