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自由開講》選舉話術？！談從何而來的「超過六成民意希望政黨輪替」

2023/11/07 12:35

◎陳慶坤

國民黨與民眾黨持續倡言「超過六成民意希望政黨輪替」，總統參選人侯友宜、柯文哲在造勢場合更是不斷的複誦此一「咒語」，企圖為「藍白合」分進合擊達到策略性目標，營造「下架民進黨」的氛圍。

否則，「超過六成民意希望政黨輪替」的依據，是哪一家、哪一次民調的結果？根據網路搜尋此議題大約在7月開始，國、眾兩黨操作「政黨輪替」的輿論。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆7月31日在臉書發文表示，近期時常聽到「六成的人希望政黨輪替」的說法，但這並非是事實。他解釋，上述說法的根據，可能是網路民調，但一般而言，不管用了什麼加權方法，網路民調都無法有效、精確地推論台灣全體選民這個「母體」。

其後，9月12日CNEWS匯流新聞網總統大選「匯流民調」，針對民進黨執政近八年，2024總統是否該政黨輪替，調查顯示有65.1%民眾表示支持政黨輪替，其中有39.7%非常支持，25.4%還算支持。這一份民調是否精準？首先從其調查對象，名稱為戶籍在「臺閩地區」22縣市，就可以窺見所持立場、顏色屬性，不言自明。

更荒謬的是該「匯流民調」更稱，民進黨賴清德仍「領先」，但在野三人加起來遠超過賴清德，所以逾六成五民眾認為2024應該政黨輪替。如此膚淺的結論可信度令人質疑？

誠如，民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱11月1日表示，如果賴清德的支持率為35%，就可以解讀成65%不支持綠營繼續執政；那侯友宜參選人與柯文哲主席的支持率為20％，是否就能解釋成有80%的民眾不贊成藍營或白營執政？

顯然「政黨輪替」之說為「非綠整合」作嫁非常明顯。因為，值得注意的是「匯流民調」總統大選民調表示，在交叉分析中藍白綠除支持該黨提名人外，其次最挺的都是郭台銘，非綠若真心想整合，最該爭取的是郭台銘。更暴露為其所屬的參選人提高聲量至為明顯，對照目前逐漸「消風」的郭台銘聲量已是不可同日而語！

圖為非綠三黨候選人侯友宜（右）、柯文哲（左）、郭台銘（中）。（資料照）

若是說侯友宜與柯文哲的支持率在1＋1＝2的情況下，「藍白合」應該是他們戮力以赴的目標，為何歹戲拖棚？可見「超過六成民意希望政黨輪替」的戰術，只是為「藍白合」有效的宣傳，藉以達到拉攏次要敵人打擊民進黨的叵測之心。合理懷疑中共介選下的藍白兩黨聽命於中國至為明顯；更是中國共產黨戰勝敵人的三個法寶之一「統一戰線」的運用。

台灣人面對「超過六成民意希望政黨輪替」的假議題，應該審問、慎思、明辨提高警覺！2024年總統大選不但給予中共有機可乘，藍白合的鋪陳盡在袖裡乾坤！？

（退休教授）

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