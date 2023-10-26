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社論》繼續看藍白這場戲

2023/10/26 05:30

藍白合不合，理想、理念云云，其實斤斤計較利益交換、坐地分贓。說難聽一點，這叫做政黨外遇。（資料照）

藍白合不合，最新一回合。廿三日，侯友宜提出：願意接受「柯侯配」、「侯柯配」，兩人名字要在同一張選票上；「民主初選」、「民調」各佔五十％；最慢要在十月廿五日確定。隔天，柯文哲回應，「最後通牒」簡直就像「逼婚」，顯然並不領情。而柯、郭那一條線，仍在進行中。有消息傳出，柯、郭合作，甚至已有具體方案。在野結盟，曠日廢時，轉眼就到了倒數時刻。但雙方你來我往，所引起的社會觀感，似乎是打打談談，各自都在累積破局之後歸咎對方的相罵本，以爭取藍白合支持者的同情。簡單說，不脫準備操作棄保的思維。

藍白合，變成一種政治正確，是福是禍，不知道。這種政治正確，是否有外力介入，也不知道。但，此時此刻，傳出富士康在中國受到稅務和土地使用調查，真是無巧不成書。國民黨，原來想把柯騙上賊船。不料，柯詭計多端，把國民黨搞得團團轉，且利用郭來借力使力，令侯有志難伸。而那些應該唯一支持侯的人，有些作為令人懷疑侯像是人形看板。可以想像，即使侯最終仍披掛上陣，而且贏得勝利，也未必有泛藍共主氣勢。至於，已經被徵召參選總統，經過一番折騰，若淪為他黨參選人副手，那麼，侯這段時間的政治變色，九二共識、反對台獨、民進黨挑釁中國不負責任，自損形象如何進行修復工程，將是他未來政治路的一大考驗。

二○二四大戲，主戲當然是總統、立委選舉。但是各方拉開陣勢以來，似乎另有一場戲中戲，與這場大選平行進行。只不過，主戲比戲中戲凸出，一般人也就忽視了戲中戲也在同台上演。戲中戲，著眼於選後布局，為自己累積執政或在野盟主的實力，同時爭取國台辦的信賴。所以，那些人粉墨登場，忽而演主戲，忽而演戲中戲，彷彿有道任意門隨便進出。按照這種戲法，可能要等明年一月十三日之後，觀眾才會恍然大悟，原來大家一張票看了兩場戲。

其實，十月以來，戲中戲已經隱約露出苗頭。即使韓流神話已告結束，以少露面來藏拙的韓國瑜，一直伺機利用局勢烘抬自己的政治能量。藍白合不合陷入僵局，給他重返江湖的機會。但，朱立倫又複製以牛鬼蛇神刺激郭的手法，公開稱韓主動爭取副主席。戰鬥藍，馬上跳出來護韓打朱：「選舉就是完全看戰功，如果選得不好，你不想下來也得下來！」柯文哲借機補一槍：國民黨到底誰是老闆，金溥聰、侯辦好像跟朱立倫講的不太一樣。幕後的花絮，柯與朱溝通順暢，反倒是柯「常常忘了侯的存在」。於是，重大戰略朱、柯談，侯、柯見面比較像公關活動。大選過後，少了下架民進黨的選舉目標，藍營內部會不會網內互打，令人好奇。

目前看來，非綠聯盟，要分要合，侯可能各有利弊。去年地方選舉，民進黨灰頭土臉，藍營人氣最高的侯，被各界普遍看好。孰料，初選、徵召，都只是初賽不是決賽。「黃金會」，民調與民主初選，二胡拉來拉去，原來，侯被徵召只是資格賽，未來還要過關斬將，才能站上戰場，與敵遭遇。僵局中，侯「退讓」到接受「柯侯配」，接下來的讓步空間有限。有道是，口嫌體正直，八年首都經驗證明，柯其實最哈「民選皇帝」，如果他能整碗捧走，為什麼要聯合政府，讓國民黨分一杯羹！萬一，柯移情別戀郭，侯於在野陣營光榮孤立，棄保的陰影將揮之不去。如果情勢演變到，小雞紛紛另找母雞，派系也開始鬆動，國民黨就有一場硬仗要打了。

於今回顧，五一七被徵召，重申信守承諾盡最大努力支持侯勝選，結果郭自毀承諾、說話不算話，堪稱侯一路走來諸般不順的惡兆。負責輔選的國民黨高層，似乎同樣把侯當作工具人，為自己的政治精算服務。以小我凝聚大我，講這種話的人，其實是把自己當作大我，而侯是他們眼中的小我之一。有趣的是，一路到現在，國民黨仍擺脫不了郭的變數。富士康被刁難，連國際媒體都認為，是中國介選之舉。不過，壞事也可以變好事，若柯、郭聯軍拿來宣傳有別於國民黨一味討好中國，可能有拉攏中間選民的作用。這一點，連賴也最好小心為宜。當然，前提是，郭能擋住對岸的壓力，以及，柯敢不敢得罪北京。

藍白合不合，理想、理念云云，其實斤斤計較利益交換、坐地分贓。說難聽一點，這叫做政黨外遇。而這場婚外情，若中國的手伸進來，絕對不會僅止於「砸郭」。藍白合不合，侯、柯的命運，是不是也掌握在國台辦手裡？但願不是。

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