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新聞線上》逼婚搶親藍白合

2023/10/26 05:30

記者陳杉榮

侯友宜和柯文哲的「藍白合」，侯柯搭檔誰正誰副演變至今，已經像是在地攤上喊價，在肉攤上切豬肉讓利，非常難看。侯友宜開出誰正誰副他都接受，各種虛虛實實的條件，說要確認柯的婚姻對象是不是他；柯則認為大黨打壓小黨，下通牒「逼婚」，民主初選就像砒霜，半罐喝下去也會死。為了搶食所謂六十％不支持民進黨的選票，藍白兩黨婚不擇偶、飢不擇食，不在乎靈魂之所繫，只要求肉體之相繫，實在低俗至極。

「藍白合」在黃金幕僚金溥聰和黃珊珊首輪會談不歡而散後，外界以為列車就要撞山，其實朱立倫早已在幕後牽線，怕的是柯文哲去迎娶郭台銘，或者嫁給郭台銘，或者不婚不嫁。（本報資料照）

「藍白合」在黃金幕僚金溥聰和黃珊珊首輪會談不歡而散後，外界以為列車就要撞山，其實朱立倫早已在幕後牽線，怕的是柯文哲去迎娶郭台銘，或者嫁給郭台銘，或者不婚不嫁；不管「逼婚」或「搶親」，絕對不能讓柯文哲落入他人之手。隨後爆出中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅、查用地，和台灣的「藍白合」必然有所關連，操作手法這麼粗糙，曾經是國民黨大金主的郭台銘，午夜夢迴，應該有很多感想。

國民黨有十四席縣市長和三十七席立委，政治版圖如此雄厚，侯友宜迄今還在搶大選民調老二，淪落到大欺小，逼婚柯文哲，實在非常丟臉。何以至此？無非是國民黨成天空喊「九二共識」，叛離兩蔣的反共路線，悖離台灣的主流價值，掏空年輕人的未來，成了附和中共的應聲蟲。全世界都清楚體認，二○一九年習近平稱帝後已經將「九二共識」定調為「一個中國原則」，後續進程就是「一國兩制台灣方案」，國民黨以為蒙上眼睛就看不到，也讓人懷疑侯友宜到底知不知道！

侯友宜民調還膠著於老三，除了他個人條件之外，馬英九有很大的關係。越接近明年總統大選，「化獨漸統」的馬先生齣頭越多，他頻頻在各種研討會的場合砲打蔡英文總統，最離譜的是，最近他到美國訪問竟然「侵門踏戶」，不僅點名攻訐美國友台政要和國會議員，還公開主張美國要促成兩岸依據「九二共識」進行談判。馬以戰爭威脅恐嚇美國政府和台灣人民，充當中共的說客，嘴巴說要避免台灣變成烏克蘭，骨子裡幫中共促統，要台灣放棄抵抗就範，難怪中國國台辦屢次讚賞馬英九的表現。

馬英九的言論令人譁然，侯友宜和朱立倫不但沒有任何反思，還屢屢藉由選舉演講場，大肆散布「戰爭與和平」的論調，中共機艦及各種網路作戰侵擾台灣，破壞區域穩定，威脅台灣民主，國民黨視而不見，反而怪罪民進黨執政的中華民國政府，這種向敵人屈膝獻媚，卻對自己的政府丟石頭的行為，除了自取其辱以外，還能怎麼形容！

選舉無非想贏，「藍白合」在登記前最後關頭，還有逼婚、搶親等把戲，大家等著看。但不論民調投票，誰正誰副，大黨小黨，如果只是順著中共期待的脈絡前進，那麼這對「配偶」根本不配成為國家領導人；如果提不出台灣如何走進國際社會的願景，只想幫中共勸降台灣人，這種組合必將被人民唾棄。

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