晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》朱鳳蓮答非所問！中共擾臺軍演才是對「兩岸旅遊」恢復毫無助益

2023/10/03 10:38

◎胡尼克

日前兩岸針對雙邊開放旅遊問題持續爭論，我國陸委會此前公布的關於恢復兩岸旅遊的「規劃」一個月準備期已過，就中共方面是否開放赴臺個人遊和團隊遊，以及關乎近年兩岸關係劍拔弩張情形等問題發問；對此，中共國臺辦發言人朱鳳蓮表示，是臺灣這邊應該要先解除相關限制，並喊話臺灣人應明辨是非因果，堅決反對「臺獨」勢力，共同維護臺海和平穩定。而對國人殷切期盼的兩岸旅遊，中共始終避而不談。

中共國臺辦發言人朱鳳蓮。（資料照）

另外根據媒體日前報導，我國副總統賴清德，再度對中共釋出善意，若習近平有機會來臺灣，有機會希望像對待好朋友一樣，他會招待臺南蝦仁飯，跟全糖的珍珠奶茶；對此，中共國臺辦表示，不要講「賴皮話」，反觀國臺辦的回應，似乎不太領情，再次強調回到「一個中國」原則的「九二共識」上來，兩岸關係就能重回和平發展正確軌道，臺海和平穩定將得到保障。

由此可見， 中共面對我國的善意邀約及恢復兩岸旅遊，都是呈現鬼打牆狀態，眼裡只有一昧要打擊「臺獨」勢力，完全無視兩岸同胞的交流，態度極差且不擅於溝通；對此，希望中共可以和我國政府坐下來好好一起吃頓美食，傾聽兩岸同胞的心聲，才能真正創造臺海和平穩定，奉勸國臺辦別有過多的政治立場，一直醜化、抹黑臺灣「以武謀獨」，完全是本末倒置，根本問題在於中共不放棄武力併吞臺灣，再次呼籲中共應改變戰狼、流氓的行為。

國家安全研究生

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書