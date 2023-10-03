自由開講》朱鳳蓮答非所問！中共擾臺軍演才是對「兩岸旅遊」恢復毫無助益

◎胡尼克

日前兩岸針對雙邊開放旅遊問題持續爭論，我國陸委會此前公布的關於恢復兩岸旅遊的「規劃」一個月準備期已過，就中共方面是否開放赴臺個人遊和團隊遊，以及關乎近年兩岸關係劍拔弩張情形等問題發問；對此，中共國臺辦發言人朱鳳蓮表示，是臺灣這邊應該要先解除相關限制，並喊話臺灣人應明辨是非因果，堅決反對「臺獨」勢力，共同維護臺海和平穩定。而對國人殷切期盼的兩岸旅遊，中共始終避而不談。

中共國臺辦發言人朱鳳蓮。（資料照）

另外根據媒體日前報導，我國副總統賴清德，再度對中共釋出善意，若習近平有機會來臺灣，有機會希望像對待好朋友一樣，他會招待臺南蝦仁飯，跟全糖的珍珠奶茶；對此，中共國臺辦表示，不要講「賴皮話」，反觀國臺辦的回應，似乎不太領情，再次強調回到「一個中國」原則的「九二共識」上來，兩岸關係就能重回和平發展正確軌道，臺海和平穩定將得到保障。

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由此可見， 中共面對我國的善意邀約及恢復兩岸旅遊，都是呈現鬼打牆狀態，眼裡只有一昧要打擊「臺獨」勢力，完全無視兩岸同胞的交流，態度極差且不擅於溝通；對此，希望中共可以和我國政府坐下來好好一起吃頓美食，傾聽兩岸同胞的心聲，才能真正創造臺海和平穩定，奉勸國臺辦別有過多的政治立場，一直醜化、抹黑臺灣「以武謀獨」，完全是本末倒置，根本問題在於中共不放棄武力併吞臺灣，再次呼籲中共應改變戰狼、流氓的行為。

（國家安全研究生）

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