晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「假旅遊，真賄選」：中國介選真相

2023/12/12 10:25

◎莊繼華

臺灣大選在即，為影響選情，中國近半年以來，以參訪團等名義，計畫地透過「假旅遊、真賄選」手法，招攬全台各地村里長到中國觀光。這些行程不僅價格低廉，還提供免費吃喝玩樂，形同全程接受免費招待。更甚者，中方負責不同省分台辦組織，認領台灣各縣市的村里長，分批將全台各地的村里長送到中國綁樁，形成變相的賄選。

以地方意見領袖為目標

中國瞄準已彰化為首的中部農業縣市，尤其鎖定村里長等地方意見領袖。這些大樁腳的影響力，在中國介選進程中變得至關重要，尤其是在中部地區，由於居民多為中高齡老人，村里長成為中國滲透的主要目標。更令人震驚的是，背後居然有特定地方官員協助，甚至高層某親中政黨籍之縣府官員也被發現協助對岸動員，此舉引起了社會的極大關注。

中國的介選手法

中國近期採用的介選手法，是有計畫地透過「假出遊、真介選」手法，大肆招攬全台各地村里長到對岸觀光。這些行程價格低廉，有些甚至提供免費接送，這不僅存在統戰及介選之嫌，更形同變相賄選。同時中共更要求不同省份台辦組織「1對1」認領台灣縣市，形成分進合擊的手法，目前已有上千名村里長受邀，並嚴重影響台灣的選舉。

臺灣大選在即，為影響選情，中國近半年以來，以參訪團等名義，計畫地透過「假旅遊、真賄選」手法，招攬全台各地村里長到中國觀光。圖為民進黨立法院黨團幹事長劉世芳5日舉行輿情回應記者會，針對中國介選進行說明。（資料照）

以交流包裝的滲透手法

而除了滲透村里長，中國亦透過不同區塊的交流活動，如青年、基層、經濟、文化、體育、媒體等，大規模拉攏台灣士農工商各界人士。這些活動包括海峽兩岸學生棒球聯賽、羽球聯誼、無人機航拍創作大賽等，旨在透過不同形式的交流影響台灣大選。

臺灣檢調的行動

為了遏制中國介選，台灣檢調積極行動，展開大規模約談行動。橋頭地檢署率先發動搜索，旨在阻止介選事態擴大。法務部長及檢察總長強調中國介入台灣選舉的嚴重性，呼籲國人不要貪小便宜或以身試法。

防範賭盤介入

同時為防止中國利用虛擬貨幣介入台灣明年總統大選，刑事警察局也針對虛擬貨幣買票、透過NFT期約賄選、境外勢力藉虛擬貨幣匯入台灣等三種買票方式規劃因應方案。其中，境外勢力可能藉虛擬貨幣匯入台灣買票被認為是最可能的介選管道。

刑事局培訓幣流分析師

刑事局正進行幣流分析師的培訓，針對虛擬貨幣賄選等相關議題進行訓練。培訓的幣流分析師將受到專業知識的灌輸，以因應虛擬貨幣的流動和交易，有效防範境外介入選舉的風險。

結語

中國的介選手法不斷演變，從文攻武嚇轉向以各種手法滲透台灣社會，引起台灣政府的高度警戒。檢調與警方的積極行動，亦將成為遏制中國介選的重要一環，同時，台灣社會也需保持警覺，遵循相關法律規範，以確保選舉的公正和民主。

（中共研究人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書