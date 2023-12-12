自由開講》「假旅遊，真賄選」：中國介選真相

◎莊繼華

臺灣大選在即，為影響選情，中國近半年以來，以參訪團等名義，計畫地透過「假旅遊、真賄選」手法，招攬全台各地村里長到中國觀光。這些行程不僅價格低廉，還提供免費吃喝玩樂，形同全程接受免費招待。更甚者，中方負責不同省分台辦組織，認領台灣各縣市的村里長，分批將全台各地的村里長送到中國綁樁，形成變相的賄選。

以地方意見領袖為目標

中國瞄準已彰化為首的中部農業縣市，尤其鎖定村里長等地方意見領袖。這些大樁腳的影響力，在中國介選進程中變得至關重要，尤其是在中部地區，由於居民多為中高齡老人，村里長成為中國滲透的主要目標。更令人震驚的是，背後居然有特定地方官員協助，甚至高層某親中政黨籍之縣府官員也被發現協助對岸動員，此舉引起了社會的極大關注。

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中國的介選手法

中國近期採用的介選手法，是有計畫地透過「假出遊、真介選」手法，大肆招攬全台各地村里長到對岸觀光。這些行程價格低廉，有些甚至提供免費接送，這不僅存在統戰及介選之嫌，更形同變相賄選。同時中共更要求不同省份台辦組織「1對1」認領台灣縣市，形成分進合擊的手法，目前已有上千名村里長受邀，並嚴重影響台灣的選舉。

臺灣大選在即，為影響選情，中國近半年以來，以參訪團等名義，計畫地透過「假旅遊、真賄選」手法，招攬全台各地村里長到中國觀光。圖為民進黨立法院黨團幹事長劉世芳5日舉行輿情回應記者會，針對中國介選進行說明。（資料照）

以交流包裝的滲透手法

而除了滲透村里長，中國亦透過不同區塊的交流活動，如青年、基層、經濟、文化、體育、媒體等，大規模拉攏台灣士農工商各界人士。這些活動包括海峽兩岸學生棒球聯賽、羽球聯誼、無人機航拍創作大賽等，旨在透過不同形式的交流影響台灣大選。

臺灣檢調的行動

為了遏制中國介選，台灣檢調積極行動，展開大規模約談行動。橋頭地檢署率先發動搜索，旨在阻止介選事態擴大。法務部長及檢察總長強調中國介入台灣選舉的嚴重性，呼籲國人不要貪小便宜或以身試法。

防範賭盤介入

同時為防止中國利用虛擬貨幣介入台灣明年總統大選，刑事警察局也針對虛擬貨幣買票、透過NFT期約賄選、境外勢力藉虛擬貨幣匯入台灣等三種買票方式規劃因應方案。其中，境外勢力可能藉虛擬貨幣匯入台灣買票被認為是最可能的介選管道。

刑事局培訓幣流分析師

刑事局正進行幣流分析師的培訓，針對虛擬貨幣賄選等相關議題進行訓練。培訓的幣流分析師將受到專業知識的灌輸，以因應虛擬貨幣的流動和交易，有效防範境外介入選舉的風險。

結語

中國的介選手法不斷演變，從文攻武嚇轉向以各種手法滲透台灣社會，引起台灣政府的高度警戒。檢調與警方的積極行動，亦將成為遏制中國介選的重要一環，同時，台灣社會也需保持警覺，遵循相關法律規範，以確保選舉的公正和民主。

（中共研究人員）

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