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自由開講》重啟服貿是不智的選擇

2023/12/04 12:48

◎孫為謙

過去七年多，在蔡政府執政下，台灣持續與國際接軌，減少對中國的依賴。我們的目光早已不該專注於對岸市場，而應面向國際，在全球佈局，積極爭取加入CPTPP、IPEF等經濟框架。不應走回過去的親中老路，重啟服貿。筆者認為台灣應該要反對服貿，因為我們不該相信一個沒有誠信的中國。

服貿的本質是商業活動這一點無從爭論，但筆者認為我們要反思一件事情，我們能信任坐在談判桌對面的那個對手嗎？

在商業領域中，最基本的談判邏輯，是要基於雙方互信共創雙贏。今天坐在談判桌對面的不是別人，而是一個對台灣有重大威脅的中國，既然是敵人，那中國值得我們相信嗎？在這一次關於重啟服貿的討論中，許多人拋出了一個說法，叫做在不出賣主權下就可以談。

但在兩岸特殊的政治情勢下，這樣的狀況根本不可能發生。請大家想想，如果未來真的成功簽署服貿，當我們要註冊帳號享受雲端服務時，居然要填寫上「中國台灣」才得以完成註冊，這樣的結果是我們可以接受的嗎？

所以，與其在談論服貿需要開放什麼樣的服務、什麼樣的產業，不如我們先討論我們能和這一個國家合作嗎？我們能信任這一個國家嗎？真的有政商可以分離的這一種好事情嗎？很顯然與其讓高風險的白日夢成真，不如我們選擇讓夢靨扼殺於搖籃。

台灣應該要反對服貿，因為我們不該相信一個沒有誠信的中國。圖為當年太陽花學運留下的抗議標語。（資料照）

筆者反對重啟服貿，台灣不應該跟沒有信用的國家做生意，跟沒信用的國家合作即便有短期紅利，最後也只能落得失敗的下場。過去到現在的兩岸關係都實實在在告訴我們，中國是多不值得我們台灣人信任，那我們為何又要在糖衣炮彈中再一次相信這個不誠實的國家呢？跟中國連原則都談不成了，何須談進一步的合作呢？

在蔡英文總統過去的帶領下，台灣的經濟產能越來越好，跟民主同盟國家的經貿連結也越來越深。就在幾天前，台灣的股市正式超越港股，如果我們走回過去的親中老路，這幾年的經濟發展成果也將付之闕如，簽署服貿的代價，是我們無法承受的，務必要戒之慎之！

（法律系學生）

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