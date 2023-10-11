自由開講》支持蔡英文主張的堅持民主價值的兩岸對話

◎陳啟濃



昨日，總統蔡英文在國慶典禮談話提到願意跟中國對話，是在民主的前提下進行，這跟國民黨一貫主張的「一個中國」為原則下進行的對談，有著截然不同的意義。

「一個中國」的框架下，兩岸同屬一個中國，等同台灣自認是中國的一部分，就成了國內的問題，不是國家之間的對話。

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在民主的前提下跟中國展開對話，除了要以民意為依歸，不能讓台灣人的權益受損，而且也是主張台灣是獨立國家的地位。

蔡英文總統於國慶演說中強調，中華民國台灣已是主流共識，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。 （資料照）

蔡英文提出願意跟對岸展開民主的對話，一方面是為了消除國民黨一直給台灣人散佈民進黨不願意兩岸和平共處的毒藥，老是用戰爭來恐嚇台灣人民，等同認定了民進黨執政就是挑釁的麻煩製造者。另一方面是也是預防性的阻止中共挑起戰端，台灣不希望中共發動侵略戰爭，所以願意釋出橄欖枝進行和平的對話。

然而並不是放棄了國家尊嚴，只要中共能夠秉持對等尊嚴的民主程序，執政黨不會放棄任何追求和平的機會。

雖然主張可以有民主性的對話，但蔡英文在國慶談話中，還是讚揚潛艦國造達成的防衛固守的意義，有足夠的國防力量防衛台灣的前提下，和平才有機會。然而蔡英文也是在努力宣揚和平的企圖心，不管是為了排除國內反對黨的挑撥言論，或是做為阻止中共進犯的理由，這次國慶日的演說，算是真摯、理性的仁至義盡。

（文字工作者）

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