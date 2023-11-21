自由開講》賴蕭配成形：台灣走向國際的關鍵選擇！

◎邱志偉

當總統選舉走到此刻，藍白陣營依然渾沌不明，背後甚至紅影幢幢之際，民主進步黨已經確定了副總統候選人就是前駐美代表蕭美琴。

民進黨總統候選人賴清德今（21）日偕同副總統候選人蕭美琴前往中選會登記參選，並與支持者一同高舉雙手呼口號預祝當選。 （資料照）

蕭美琴長期深耕國際政治領域，對民進黨、對台灣的外交工作都付出相當多心力，長期以來都是民進黨對外事務的重要支柱，駐美期間更是深獲美方高層、美國各大媒體的讚譽。如今，出任副手，由政治經歷豐富的賴清德與對外工作紮實的蕭美琴，共同組成賴蕭配，已經讓這次大選儼然成為親美、親中的對決，台灣人民要審慎做選擇，我們相信國人的智慧，定能讓台灣再次向國際社會宣告親中不是我們的路線！

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蕭美琴的資歷與背景，容我在這和大家再做敘述。她是民進黨駐美代表處最早的執行長，在美國念書期間仍心繫台灣，多次義無反顧回台灣擔任幕僚工作。最後更直接返台，接掌民進黨國際事務部，這也同時象徵民進黨肯給年輕人機會，同時也讓民進黨的國際門面，耳目一新。她不只國際事務工作認真，同時她又是國會非常資深的議員，不管是都會台北市、東部花蓮，她也都積極奉獻，而且都是勤苦打拼的選舉出身，民進黨的艱困戰場在哪，她都勇敢面對。過去，我擔任立委期間，也曾經和她當過相同委員會的同事，知道她為花蓮爭取建設非常用心，跟我這幾年為北高雄建設服務的初心相同。

而民進黨二次執政後，台美關係相當穩健，不管是政策或法案都屢屢有突破進展。蕭美琴出任駐美代表時，則是一段相對辛苦的時期，因為正好碰上疫情，台灣卻又不是WHO會員，亟需美方在衛生醫療上的協助。雖然台灣防疫做得不錯，但疫苗仍需國際支援，我看到她為台灣防疫奔走而積極，許多表現都看在國人眼裡。而我認為最不容易的是，台灣過去常在國際社會遭到忽視，即便是重要盟友美國，也常有類似困境。但蕭美琴能讓許多國會議員，以見過蕭美琴代表為榮，可想見她深獲美方信任的程度。APEC峰會上，美國前眾議院議長裴洛西就對她高度讚譽，更稱讚她是「優秀外交家」，足以想見賴蕭配必然是深獲美方信任的組合。

對比現在藍白陣營，權力分贓不說，甚至誰正誰副也喬不定，每日劇情多變，就更不要說談治國或是對外關係。許多親中陣營，都大聲出來疾呼藍白合作的重要，反而是賴蕭配被國台辦說是「獨上加獨」，台灣要走往哪一個方向，可要睜大眼。我們的美日關係這幾年屢創佳績，絕不是憑空而降，都是靠政府積極努力，一點一滴的信任積累，創造出的成果。

在APEC峰會上，我們看到拜登對台灣安全與民主自主性都感憂心，已可見中國利用各種管道蠢蠢欲動。拜登對習近平的警告，再對應上國台辦對賴蕭配的批評，親中與親美怎麼決定，會造成何種後果，台灣未來是否很可能遭到併吞威脅，這都是這次選戰的重點。

最後仍要強調，若連最重要的總統選舉，都可以變成難看的權力分贓大戲，這樣的陣營、這樣的政黨只要執政，究竟會把國家福祉放在首位？還是個人、個別政黨的權力利益放在優先？應該輕易可見。反觀民進黨已經團結完整正副總統提名，蕭美琴更是拚戰到APEC最後一刻，才返台投入選戰。相較之下，一個拋下市政以及滿腦政治分贓的陣營，誰才可以帶領台灣走向正確道路，如何讓自由民主、國家安全永久存續，國人定能做出正確選擇！

（立法委員）

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