自由開講》他們的爸爸誰比較「黑」？

◎簡翊展

賴清德的礦工爸爸很黑，物理上的黑。筆者的曾祖父也是礦工，常聽長輩形容，「位炭空（礦坑）出來，規身軀烏甲若打馬膠（柏油）」，而且礦工是賭命換生活，礦坑裡空氣差，坑壁也不堅固，每次進入礦坑都不知道是否能平安歸來，可能遇到坍塌遭活埋，或像賴朝金就是在礦坑內一氧化碳中毒身亡......

廖先翔的議員爸爸很黑，法院認證的黑。廖正良在議員任內，收了金主三十萬現金，協助施壓違建拆除大隊，違反《貪污治罪條例》遭判刑6年。近日還有民眾指控廖先翔父子占用國有地經營停車場，每月收入超過十萬元！

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賴清德和廖先翔也很「黑」！

賴清德的爸爸在萬里搭蓋工寮，讓一家大小遮風避雨，這在礦區非單一個案，也合於規定，賴清德卻因此遭藍白陣營大肆抹黑。反之，廖先翔在國有地興建私人別墅，還大言不慚說這是他爸爸的夢想，而且別墅位於「自來水保護區」，違建明顯破壞水土保持，更可能污染水源。

圖為民進黨總統參選人賴清德（左）與國民黨新北議員廖先翔。（報社合成）

很黑的礦工留給孤兒寡婦遮風避雨的合法工寮，被藍白聯手攻詰、抹黑；很黑的議員父子在國有地違法建造別墅，傷害國土保育，卻獲得藍白共同支持參選立委。面對公平正義與家族利益的選擇題，藍白陣營已經填上他們的答案，台灣人民會怎麼選擇呢？

（政治工作者／礦工的後代）

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