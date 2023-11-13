自由開講》柯文哲、朱學恆為謀政治利益大 打318學運耳光！

◎張維軒

統派立場清晰的前立委蔡正元連日在個人臉書發文表示，政治評論家朱學恆、民眾黨總統參選人柯文哲等人紛紛因2014年太陽花學運向其道歉，蔡正元寫道「朱學恆和很多網友現在知道被民進黨騙了」得意洋洋地自詡先知，更抨擊當年的服貿協議遭民進黨與眾多綠媒妖魔化，才會使大眾如此反對。筆者憤怒，蔡正元與柯文哲憑什麼代表廣大太陽花支持者們，更遑論此二人經常有前後言行不一、隨著風向倒戈的種種劣跡，蔡正元獲得此二人的懺悔究竟有何得意之處？他又如何保證會不會在數年後再次翻供？

民眾黨總統參選人柯文哲（左）、國民黨前立委蔡正（中））及朱學恆（右）。（報社合成）

2014年台灣因全面執政的國民黨利用黑箱，意圖強行通過具爭議的《海峽兩岸服務貿易協議》，引發社會劇烈反彈，大批學生不滿政府，攻佔立法院，爆發一場為期24日的太陽花學運。此刻向蔡正元道歉的朱學恆當年在網路世界中早已是頗具聲量的意見領袖，更因上政論節目嘲諷「正毅」兄弟的邱毅將太陽花看成香蕉而屢屢躍上媒體版面，賺足聲量。

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朱學恆當年在網路上大力抨擊國民黨政府，強烈反對服貿協議的言論及畫面仍歷歷在目，如今卻甩尾般立場大轉彎，更表明因當時遭媒體與民進黨洗腦才會反對服貿協議，筆者疑惑，朱學恆此番言論不正是證明自己容易受到媒體操弄，媒體識讀能力不足的最佳證據嗎？此種立場隨風搖擺的尚書大人，為何還能頂著時事評論員的稱號在網路上批判時政、胡謅是非，真是台灣政壇亂源的造浪者。

再談到柯文哲，柯利用太陽花賺取青年支持，再配合民進黨禮讓順利奪得市長寶座，包含筆者在內的眾多年輕選民，本以為其崛起能夠為政壇注入活水，帶來新希望，孰知事過境遷，現在的柯文哲乃至其成立的台灣民眾黨，早把「新政治」污名化，並將陳舊的政治惡習發揚得變本加厲，筆者對其早已毫無寄望。

柯文哲諸多自打臉的言論，早已見怪不見，如今看到柯與蔡正元靠攏，更體現其「政治現實利益者」的名號，筆者遺憾，柯文哲利用太陽花崛起，收割政治利益，現今卻毫無下限地反過頭打臉當年的眾多學運參與者，雖早已看透柯文哲獐頭鼠目的嘴臉，但仍對其毫無良心、道義的種種舉措感到不可思議。

2024總統大選將至，身為歲數甫滿21的總統、立委選舉首投族而言，更是意義非凡，想利用自己的一票決定國家的未來，並寄望候選人能帶領台灣航向他們口中所喊出的「更美好的未來」。處在20至29歲年齡區間，外界普遍認為此階段的年輕人對未來懷抱希望，勇於改革厭倦現況，厭惡台灣長年積累的藍綠惡鬥，順此脈絡下會對於成立僅4年並高喊要改變台灣政治現狀的民眾黨總統參選人柯文哲情有獨鍾，但筆者想替眾多大學生、青年澄清，我們並非毫無分辨是非的能力，請別看見年輕人變標籤為柯粉，因為這是一種莫大的羞辱。

（世新大學新聞系四年級在學生）

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