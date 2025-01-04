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自由開講》除了趕演唱會看煙火 跨年也可以做的事

2025/01/04 08:30

◎ 陳啟濃

我是五年級生，小時候台灣社會沒有跨年這件事，元旦是慶祝中華民國開國紀念日，放兩天假，往往會有政府辦的慶祝開國紀念活動，升旗、遊行、甚至還有呼口號，以表達國民的愛國情操。

我們的時代參加的最盛大晚會是黨外選舉造勢的會場，每場次都擠滿人潮，聽著台上演講人侃侃而談，義正詞嚴的宣示，讓大家也熱血沸騰，激情的內心溫暖了寒冷的冬日。台上台下的心交融在一起，為了台灣的美好未來展現自己的熱情。

聽演唱會看煙火是現在年輕人跨年必要的助興儀式。（記者李惠洲攝）聽演唱會看煙火是現在年輕人跨年必要的助興儀式。（記者李惠洲攝）

後來政府開始舉辦跨年晚會，邀請歌星演唱表演，放煙火當然也成了必要的助興儀式。漸漸地各縣市互別苗頭，也都舉辦晚會，熱鬧沸騰。年輕人趕流行，跨年奔赴晚會現場，與會場群眾狂歡整晚，成了這個世代共同的記憶。

說穿了晚會演唱只是資本主義的行銷手段，藉著新年的到來，讓歌手表現，曝光在民眾面前，對於個人知名度有加分的作用。類似的演唱晚會，開銷驚人，動輒上百萬、上千萬。然而活動結束，絢爛歸於平靜，大家還是得重新回到現實的生活。

然而沒有人會因為沒有趕一場跨年晚會，新的一年就無法過得精采豐富，可是社會的提升進步，卻需要有更多熱情年輕人的參與。社會參與不一定是要很大的付出，可以只是小小的動作。貼心的小動作，卻可以積沙成塔涓滴成河，成為社會進步最大的動力。

或許可以關心一下政治活動，跟公民團體倡導的活動加個連署；跟社會公益團體捐個幾百塊，照顧弱勢；關心陪伴一下身邊遇到困難的親友，給他們寒冬的溫暖。這些雖然都是小動作，卻是可以成就溫情關懷的社會氛圍。正向多元的表達方式是促成社會向上提升的重要力量，多一些的雪中送炭，可以促成社會的光明燦爛

（作者為時事評論員）

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