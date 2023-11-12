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自由開講》性別平等這條路上，我們會記得彼此身影

2023/11/12 10:24

◎蘇姵亘

2023年的同志大遊行在上月落幕，沉澱了幾天，筆者想起2018年，第一次站上街頭，隨機和路人宣講、街聊，就是為了有關婚姻平權的公投能夠順利過關。

然而，結果並不盡如人願，筆者依稀記得2018年公投結束，許多朋友紛紛換上彩虹曙光的頭貼濾鏡，雖然在當時，公投結果讓人失望與難過，但同志運動走了三十多年，從祁家威一人的奮戰，到三百多萬同意票，我們看見更多聲音與力量，願意站出來挺同志、支持性別平權。

我們不會忘記當年，在立法院堅定投下反對的國民黨，與其遍布大街小巷的反同布條。我們不會忘記，說「我投票投反對，但允許同志上街遊行」的柯文哲，為博取自己的政治紅利，在同婚立場上始終搖擺不定。我們更不會忘記過去有多少鮮活的生命，為爭取同志的自由與權利奮力地吶喊。

1994年7月25日，宜蘭蘇澳的一間旅館，發現北一女一對學生，相約燒炭自殺，遺書上寫著「這個社會不允許這樣子的事情發生，可是我對妳的感情很深，這個社會不允許。」2000年4月20日11點42分，屏東縣高樹國中的葉永鋕，因為性別特質陰柔，總被同學霸凌強制脫下褲子。只敢上課去上廁所的他，這天再也沒有回來。2011年10月的一天傍晚，鷺江國中的楊同學，因為性別特質被同學排擠，從七樓一躍而下。「即使消失會讓大家傷心，卻是短暫的，一定很快就被遺忘，因為這是人性。」他的遺書是這樣寫的。

我們不要遺忘，我們不能害怕，要記得我們始終奮不顧身。如果我們退縮，未來還有誰能來接住這些流淚的孩子？

2016年12月，民進黨立委尤美女等人提出有關婚姻平權的民法修正案，在立法院司法及法制委員會併案通過初審。2019年2月20日，行政院長蘇貞昌邀集民進黨立委討論同婚專法草案，定案為「司法院釋字第748號解釋施行法」。2019年5月16日，蘇貞昌親自主持行政立法協調會報，決定由民進黨黨團提出的行政院微調版進入三讀。堅定將條文中「同性婚姻」移除，改為「結婚登記」，並以「歷史一定會記住你們」，感性呼籲黨內立委支持。2019年5月17日，立法院院會進行逐條表決「司法院釋字第748號解釋施行法」，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家。

儘管社會觀念的流轉不可能一步到位，但我們會記得在性別議題上，民進黨與許多民意代表始終走在最前面，用堅定的信念，持續檢討改進，以維護人權價值為目標。到如今，他們可能仍承受著因通過同婚專法，而帶來的政治傷害，但支持同志的態度卻絲毫未曾改變。

反觀，柯文哲與民眾黨今年同志遊行依舊置若罔聞，國民黨也只有青年部自發組成隊伍，而民進黨則是號召超過百名黨公職參加，由主席賴清德帶隊，為性平而走。

圖為今年10月「第21屆台灣同志遊行」，民進黨號召超過百名黨公職參加，由副總統、民進黨主席賴清德（中）帶隊，為性平而走。（資料照）

我們在大時代的風雨中獨自輪轉，卻也並肩同行。我們一起為性別平等走到了這裡，未來，無論前方有多險阻，我們依舊會這般勇敢堅定，相信翻越前方的峻嶺崇山後，我們仍會相遇。

學生

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