胡，怎麼說》選戰開打，紅藍白「闇黑帝國大反擊」砲擊太陽花！

選戰開打，紅藍白「闇黑帝國大反擊」已在攻擊發起線發砲了，闇黑帝國的砲火，密集指向太陽花學運，意圖翻轉太陽花學運的反服貿政策，意圖轟垮太陽花學運建構的台灣優先路線，陰謀逆反太陽花學運加力塑成的台灣主體價值！

藍白合破局，侯、柯各自參選，綠、藍、白三組人選決戰，不過，藍白背後的「紅色力量」並沒有放手，更不會消失，藍白目前雖廝殺激烈，但是最後仍將以棄保合軍，形成紅藍白「闇黑帝國大反擊」，因此，最終仍將是綠、紅的世紀大決戰，這一戰的勝敗，將左右台灣的百年國運！

請繼續往下閱讀...

藍軍做為闇黑帝國大反擊的前鋒部隊，率先祭出重啟服貿，不但要大量開放中國學生來台，更要開放畢業後就業，根本就是要引進中國移民台灣。這不但是馬英九當年推動服貿協議以化獨促統的國共合謀翻版，更是以中國移民稀釋台灣人口，以中國移民的選票透過選舉併吞台灣的滅獨急統之奸計!

白軍則擔任闇黑帝國大反擊的側翼部隊，他們主攻的是綠營執政的缺漏並大幅放大，由黨魁帶頭不惜扭曲事實、製造假數據，就是在側翼遊擊攻打以削弱綠營政府。招降納叛壯大自己是白軍的主要策略，當年太陽花領導之一的黃國昌投靠白軍，背叛了太陽花，是最明顯的象徵，還有自稱墨綠、最獨，竟也厚顏無恥投靠白軍。

2014年3月18日的太陽花學運，是上一個十年左右台灣前途的一個最關鍵轉折點，經由反服貿，推翻了以馬英九為首執行的「從經濟統合到政治統一」中國併吞台灣陰謀，也才有蔡英文執政時代創造8年治績的機運遇。

時代變遷快速，十年就一個世代，距離太陽花學運已近十年，2024年1月13日大選投票，又是一個台灣2300多萬人決定自己前途的最關鍵轉折點。

歷史不會重來，危機則會一再出現，機運也會一再出現，不過，不是每一次機運都能正確把握，錯一步則成千古恨，再回頭已難有回頭路。

上個十年，台灣人民智慧的選擇力挺太陽花學運，阻斷了馬英九為首紅藍集團的「化獨促統」、將台灣送中、也為中華民國送終的服貿協議等兩岸統合工程。

這個十年，台灣人民能夠用選票為台灣、為自己做出智慧的抉擇嗎？時代考驗青年、青年創造時代，當年曾參加太陽花學運的百萬青年，現在已是社會力的中堅，當年十歲及以上的小學生，明年都有投票權了。他們是台灣的未來，未來的台灣也是他們的，我們大家當然相信台灣，相信民主，相信青年，一定都會為台灣、為自己、為子孫投下最智慧的一票!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法