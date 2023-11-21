胡，怎麼說》藍白合不合?兩黨始終這八字:「始於作偽，終於無恥」!

距離總統大選候選人登記截止只剩4天，藍白合不合卻還在吵，明明談判破裂了，破了也不肯公開說破，都想從破裡討到便宜，暗地裡則都是「鬥爭就是你死我活」!

藍、白這兩個黨黨雖冠名一中、一台，其實兩個黨的文化、作風都很中國。觀察藍白合不合的始終，在此引嚴復當年論中國文化的一句話為他們做總結:「華風之弊，盡在八字:始於作偽，終於無恥」!

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中國國民黨、台灣民眾黨談合作，所謂藍白合一開始就是「作偽」。這兩個黨的共同點，除了都「向中看齊」、向中共政權屈膝求和之外，就是「下架民進黨」、奪取政權分贓政治了，院長、部長、國營事業董總等，都可以按席次瓜分，但是，大權在握的總統只有一個，不可能切成兩半，而兩黨兩人都想當總統，要怎麼合都合不撤。

至於馬、朱、柯、侯4人簽字畫押那張草紙上說的民眾黨主責監督制衡、國民黨主責建設發展，之後還引伸為侯柯配、說是副總統柯文哲可以監督制衡總統侯友宜，這真是天大的憲政笑話!所幸，那張馬英九一手將侯柯送作堆的藍白合共識草紙，因白軍翻桌、藍軍不肯，馬上被丟到馬桶沖入化糞池中，真是來也是馬、去也是馬!

柯、侯為了民調讓6%、讓3%吵翻天再翻桌，藍白兩黨都引民調數字，說自己憑科學說話，其實，正如前醉說的，這兩個黨的文化、思維、作風都很「中國」，魯迅當年批評中國人的一段話，拿來批評藍白，最洽當不過了:

「每一新制度、新學術、新名詞，傳入中國，便如落在黑色染缸，立刻烏黑一團，化為濟私助焰之具。科學亦不過其一而已。」

看看藍白兩個黨、柯侯兩邊人吵民調的樣子，根本就是在中國大黑染缸之中打滾，拿著數字、民調、科學當幌子，只為濟私助焰吧了。

把編造、偽造、變質、灌水、截切等不當手法變造過科學數字，當濟私助焰工具、做為政治攻詰的武器，藍白兩黨都前科纍纍，萊克多巴胺的美豬事件、武漢肺炎疫苗風波就是大家記憶猶新的大例子，明明錯了，卻不但不認錯還硬坳，坳不了卻硬扯是監督、言論自由等，反正最終就是「無恥」二字!

藍白合不合，不管未來三天結果如何，既是「始於作偽」，終局一定就是「終於無恥」!

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