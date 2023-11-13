胡，怎麼說》藍白合不合?關鍵在「恨」的黏度!

藍白合以「恨」為出發點，也以「恨」為黏合劑，藍白合不合，關鍵就在「恨」的黏稠度夠不夠!

「下架民進黨」是藍白目前唯一的共識，也是藍白合的最重要政治膠水、黏著劑。下架，除了為奪權，除了為分贓，更是基於「恨」，恨民進黨、恨蔡英文、恨台灣...，一種包山包海的莫名其妙恨意，他們就是見不得台灣好，更見不得台灣在台灣人治理下，成為更好的台灣。

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馬英九就是一個「恨的總合」，他在8年總統任內，國防、外交、經濟、文化...都在衰弱台灣，連台積電都要賣給中國，他一心一意實施的奸謀，就是化獨促統、去台送中，下台後，更唱衰台灣，什麼國軍一天就會投降之類的無恥謊話也敢出口。

他明明任內把台灣搞的百廢，樣樣都在退步，現在卻把樣樣勝他百倍，把他惡搞的「百廢」變成「俱興」的蔡英文，批評的一無是處。恨，讓人睜眼說瞎話，根本就是恨瞎了、恨腦殘了，馬英九這類人大約就是這樣吧!

「恨的進行式」從開始到今都是藍白合的主要動力，深藍對民進黨、對蔡英文的恨意最深，因此，為了恨，而下架民進黨；為了恨，而藍白合；為了恨，不惜送掉國民黨也不是不可以；為了恨，向中國謜諂媚表忠，中華民國台灣都沒了也不在乎；為了恨及藍白合下架民進黨，可以背後捅同黨同志侯友宜一刀...。

馬英九、韓國瑜、趙少康及其徒眾圈粉等接連呼應白黨柯文哲主張的「全民調」，有人還主張侯友宜棄選，回去當新北市長，在關鍵時刻，他們根本就是公然捅侯友宜肚子一刀。其實他們就是失敗主義的典型，認為藍白不合反正就是輸，下架不了民進黨，既然無法要求柯文哲就範，就壓同黨的侯友宜配合吧，反正侯友宜再怎麼向深藍表忠，仍不被馬、韓、趙那一幫人認為是中國自己人。

藍白合因恨求合、以恨為出發點，藍白要下架民進黨、紅色政權中共則要併吞台灣，三方一拍即合、陰謀而合，紅藍白形成恨綠陣線就不令人意外了。

蔣中正曾解釋國民黨信奉孫中山的「三民主義」和中共信奉的「共產主義」的不同，他說，三民主義是以「愛」為出發驙，共產主義以「恨」為出發點。但是，現在的國民黨，早就被中共牽著鼻子走，叫它唱一中就唱一中、叫它唱統就唱統、統、統，不但拋棄了愛，更跟著一黨專政的中共一起恨，恨民進黨、恨台灣...，最後連中華民國也會被它們恨掉了。至於白黨，恨、虛無主義、個人野心等，鎮日在其黨魁柯文哲口舌之間逞現，他本自命老毛的徒孫，操作恨字本就是他得意的強項，成為紅白藍恨綠陣線、恨台連線的急先鋒又怎會令人意外?

台灣不怕他們恨，但是，不能讓他們的恨宰制了台灣!

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