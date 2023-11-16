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胡，怎麼說》馬英九仗恃什麼當藍白太上皇?隨手就把侯、柯送作堆!

胡文輝

胡文輝

2023/11/16 02:55

頻臨破局的藍白合，在馬英九出馬之下，昨天談成六項共識，一夕之間，馬英九如鹹魚翻身，儼然如同藍白共同太上皇」，本週六還要由他公布柯、侯民調的勝負。馬英九何德何能一出馬就宰制了藍、白兩黨?其間的過程詭譎更反常，反常為「妖」，讓人感覺妖氣森森!

我不反對藍白合，而且一直認為如它們背後的大力者出手，柯、侯一定被送作堆，以共同對付綠營賴清德。而且，台灣要走自己的路，一定要能在大選中擊敗紅藍白三合黨的分進合擊，否則，一次勝選只能算是暫時維時現狀而已。現在，藍白在馬英九代表的一股外在大力介入之下合軍了，綠、紅（藍白）之間在2024年就來一場大決戰，這場「台灣主體VS附隨中國」的總決戰，反正早晚都得打。

不過，藍白從頻破局到最後突然逆轉合，馬英九扮演的的就是藍白之外的那股大力，簡直就如太上皇，隨手就把侯、柯送作堆! 但是，問題仍在，馬英九已經過氣、任內政績奇差、媚中舔共促統，令人噁心厭惡，早已失去光環，現在何德何能當藍白共同太上皇?何德何能讓柯、侯、朱乖乖聽話?

時也、勢也、都需要也，固然是藍白一拍即合的原因之一，更關鍵的原因應是「外力」灌注在他身上，紅色力量在親中舔共的藍白陣營，他「奉旨」整合藍白，有如手持屠龍刀，號令藍白黨魁黨徒候選人，誰敢不從?從四個老藍男馬英九、柯文哲、侯友宜、朱立倫談完出來後的臉色及行為語言，有的笑、有的板著臉，但都有如釋重負之感。以柯文哲來說，事後自稱他被突襲，但是，以他的口不擇言，若真的被突襲，而且談出的結果不利於他，他不髒話罵不絕口才怪，但他很輕描淡寫，顯然馬英九一定掌握了柯非接受不可的關鍵力量。

馬、柯、侯、朱四個老藍男的談判過程，朱立倫大吹說是共同締造台灣歷史、藍白寫下民主新頁、四人簽字畫押的聲明也說什麼立下典範，說的比唱的好聽、牛皮就是吹的，你們應該馬上公布原汁原味的藍白合四人談判的全程影音，讓大家瞻仰一下分贓、談判的關鍵及其他不可告人的秘密如何?

看了六項共識，前面已質疑馬英九為何可以居藍白上位?他仗恃的除了紅色力量，還有什麼?現在並傳出馬辦執行長蕭旭岑本月初訪中，曾會見中國國台辦主任宋濤，是否和馬突然出手支持全民調、突襲安排藍白合有關?請馬辦公布全程影音如何；藍白共識採用7日到17日的民調，更令人匪夷所思，那是八成舊、兩成新的民調，藍白台面說法是怕全新的真全民調被綠營操控，但是，舊民調更會自己操控甚至灌水造假，除了事先外洩考題疑慮，上週柯、侯陣營都丟出自己民調領先的數字，這是誰掌握了先機嗎?

還有，第六點共識就如合夥作賊及期約分贓啦，而且總統、內閣全包了，總統掌國防、外交、兩岸，內閣則依立委席次分贓幾席部長，還說民眾黨主責監督制衡、國民黨主責建設發展云云，簡直包山包海皆分贓、分贓分到不知所云，監督制衡是在野黨之責、國會議員之責，你們兩黨都包執政了，竟連監督制衡也包了，那不就是學中共專政嗎?果然紅藍白同一國同一黨，都是這麼惡搞的!

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