新聞線上》國民黨最後三個中國人

記者陳杉榮

這次總統選舉，國民黨最主要的對手不是賴清德，朱立倫、侯友宜和金溥聰最大的對手是黨內「最後三個中國人」馬英九、陳長文和劉兆玄，朱侯金想盡辦法爭取台灣人的選票，讓侯友宜對決賴清德；馬陳劉則是全力反對台灣人政權，「寧與外人，不給家奴」，極力促成藍白合全民調，吹捧曾是黨外墨綠的柯文哲，貶低黨提名的侯友宜，這在台灣政黨政治發展史上，前所未見。

馬英九、陳長文和劉兆玄這些「高級外省人」，對於朱立倫徵召侯友宜代表國民黨參選總統，本來就很不以為然，只是當時侯的民氣很高，民調也不低，他們只好忍氣吞聲；之後侯的聲勢由高走低，甚至變成「侯老三」，這些黨內僅存「最後的中國人」終於按捺不住了，先由馬的愛將羅智強放風聲，倡議「政黨輪替大聯盟」；七月國民黨全代會正式通過提名侯友宜為下屆總統候選人前夕，馬的國師陳長文在媒體撰文公開向侯友宜喊話，要辦一場「在野大決選」。

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幾個月下來，侯的民調未見明顯消長，反倒是充滿「中國情懷」的柯文哲，不但呲牙裂嘴大罵民進黨，還準備提名具有統戰背景的中國人徐春鶯為不分區立委，看在「最後的中國人」眼裡，還有什麼比中國情懷重要，越想就越覺得柯文哲這張牌可以打。所以劉兆玄要出發前往南京參加「兩岸企業家高峰會」之前，和馬英九談了「全民調」，順便有個促進兩岸融合的「伴手禮」，何樂而不為。

馬英九隨後就跳出來了，大力推銷全民調，這和八年前他只顧著「馬習會」，完全不顧朱立倫選情死活一個樣，完全不給侯友宜面子，讓人感覺他就是喜歡柯文哲成為藍白陣營「新共主」的痴狂。馬或許忘了，柯文哲以前罵他罵得比誰都難聽。國師陳長文更直接，撰文叫陣，點名朱立倫、侯友宜和金溥聰，不支持馬英九的全民調，他要棄侯保柯，要「宣布支持柯文哲」。

馬英九執政八年，葬送了國民黨的政權，國民黨成了中共的扈從，宋楚瑜在今年紀念孫中山先生時說得清楚，他說：「人民給了某一位先生八年時間，但是卻讓國民黨全盤下架，從中央到立法院、地方政府，搞成這副德性，想想看對得起孫中山先生嗎？」馬陳劉和柯文哲對於民進黨的仇恨，早已超過他們對共產黨的恐懼，寧可在共產黨那裡抱團取暖，也不願意看到台灣人政權在國際社會上出頭。馬英九自認他做得沒錯，其實也沒有錯，因為他就是一個背離台灣路線的政客。

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