晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》國民黨最後三個中國人

2023/11/16 05:30

記者陳杉榮

這次總統選舉，國民黨最主要的對手不是賴清德，朱立倫、侯友宜和金溥聰最大的對手是黨內「最後三個中國人」馬英九、陳長文和劉兆玄，朱侯金想盡辦法爭取台灣人的選票，讓侯友宜對決賴清德；馬陳劉則是全力反對台灣人政權，「寧與外人，不給家奴」，極力促成藍白合全民調，吹捧曾是黨外墨綠的柯文哲，貶低黨提名的侯友宜，這在台灣政黨政治發展史上，前所未見。

馬英九、陳長文和劉兆玄這些「高級外省人」，對於朱立倫徵召侯友宜代表國民黨參選總統，本來就很不以為然，只是當時侯的民氣很高，民調也不低，他們只好忍氣吞聲；之後侯的聲勢由高走低，甚至變成「侯老三」，這些黨內僅存「最後的中國人」終於按捺不住了，先由馬的愛將羅智強放風聲，倡議「政黨輪替大聯盟」；七月國民黨全代會正式通過提名侯友宜為下屆總統候選人前夕，馬的國師陳長文在媒體撰文公開向侯友宜喊話，要辦一場「在野大決選」。

幾個月下來，侯的民調未見明顯消長，反倒是充滿「中國情懷」的柯文哲，不但呲牙裂嘴大罵民進黨，還準備提名具有統戰背景的中國人徐春鶯為不分區立委，看在「最後的中國人」眼裡，還有什麼比中國情懷重要，越想就越覺得柯文哲這張牌可以打。所以劉兆玄要出發前往南京參加「兩岸企業家高峰會」之前，和馬英九談了「全民調」，順便有個促進兩岸融合的「伴手禮」，何樂而不為。

馬英九隨後就跳出來了，大力推銷全民調，這和八年前他只顧著「馬習會」，完全不顧朱立倫選情死活一個樣，完全不給侯友宜面子，讓人感覺他就是喜歡柯文哲成為藍白陣營「新共主」的痴狂。馬或許忘了，柯文哲以前罵他罵得比誰都難聽。國師陳長文更直接，撰文叫陣，點名朱立倫、侯友宜和金溥聰，不支持馬英九的全民調，他要棄侯保柯，要「宣布支持柯文哲」。

馬英九執政八年，葬送了國民黨的政權，國民黨成了中共的扈從，宋楚瑜在今年紀念孫中山先生時說得清楚，他說：「人民給了某一位先生八年時間，但是卻讓國民黨全盤下架，從中央到立法院、地方政府，搞成這副德性，想想看對得起孫中山先生嗎？」馬陳劉和柯文哲對於民進黨的仇恨，早已超過他們對共產黨的恐懼，寧可在共產黨那裡抱團取暖，也不願意看到台灣人政權在國際社會上出頭。馬英九自認他做得沒錯，其實也沒有錯，因為他就是一個背離台灣路線的政客。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書