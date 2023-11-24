胡，怎麼說》他們共同寫下的「五漢廢言」穢史！

◎胡文輝

話說從前，有一年的感恩節那一天，獅、虎、猴三獸相爭藍白叢林之頭頭不下，於是，獅、虎（都是他們自認的啦，還曾把喬王貶為狐，有人認為他們行徑還不如鼠）合謀設下陷阱，以不合就不能贏，無法向上交代為由，訂了一個2538山洞，邀猴來三人談判，獅、虎聯合二打一，一定可以逼猴子棄守就範，猴子一定束手就擒。

但是，猴子上回吃了被公開毀約、還被出賣汙為讓6%毀名節的大虧，這回當然不肯上當，就找豬、馬來助陣，來個三打二，於是發生獅、虎、猴、馬、豬五獸齊吠、五獸大亂鬥，豬曾說他們是在共同為藍白叢林寫歷史，於是，這一天，他們共同寫下並擔綱演出這齣「五漢廢言」歷史!

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「五漢廢言」說是歷史，其實過程、情節、手法、心態都如宮鬥戲，上頭隱然還有一個帝..，所以應該稱作「穢史」才名符其實啦。

昨日「藍白郭」齊聚君悅飯店舉行整合會談，最後卻不歡而散。結果被知名球評石明謹在臉書寫下「八字箴言」以述感想，「分手累台，五漢廢言」，道盡侯、柯、郭、朱、馬5人在這場會談依舊通篇廢話，藍白最終還是分手，看了大家心累。（報社合成）

五漢廢言有沒有下集？預告今天就會開始演出，動作一定粗暴、身段一定難看、情節一定不出人意外，而且直演到明年1月11日，主題就是「棄保」戲碼！

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