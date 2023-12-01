晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》請給國民黨一個「親中」的機會！？

2023/12/01 11:50

◎陳慶坤

11月24日藍白合最後不歡而散，在野陣營總統候選人整合失敗，國際媒體也高度關注「藍白合」破局，《華爾街日報》則將「藍白合」協議告吹，解釋成「北京對台灣總統選舉的最大希望破滅」。然作為中國「在地協力者」的中國國民黨，不分區立委韓國瑜隨即在臉書喊話：所有親愛的海內外同胞、親愛的台灣人民，「請給國民黨一個機會」。但這個「機會」，無庸置疑就是給國民黨一個「親中」的機會！

國民黨以趙少康為副總統參選人，朱立倫將韓國瑜列為不分區立委第一名，兩人都是深藍、戰鬥藍指標人物，其目的除了在於凝聚深藍、知識藍支持者回流以鞏固基本盤之外，更是國民黨意欲走回「馬英九時代」親中路線的指標。

圖為國民黨不分區立委排名一、二名的韓國瑜（左）與柯志恩。（資料照）

「藍白合」破局，24日正副總統參選登記，國民黨總統候選人侯友宜躲過了「換柱」的危機，隨即表示將與中國重啟對話，堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，大舉開放中生來台就學就業、陸客來台觀光，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。只是，作為副總總參選人號稱戰鬥藍的趙少康，火力四射下「我是侯友宜的趙子龍」，侯已被認為「扶不起的阿斗」。事實確實如此，「侯侯做代誌」只不過是漢娜·鄂蘭（Hannah Arendt，1906—1975）論述中「平庸的邪惡」者，高級外省人「我是趙子龍」，具有台灣人血統的侯友宜應該連趙子龍都談不上，只是奴才，跟著牙牙學語強說「九二共識」、反對「台獨」親中口號！問題是台灣人同意嗎？

台灣歷經2008年起，2任8年的馬英九「極度親中」時代，盡其全力要將台灣賣給中國，完成其父「化獨漸統」的統一大業，要不是他「食緊挵破碗」台灣早已成為中共的囊中物。只是，以他為首「深藍」的一黨之私，馬英九執政八年，台灣經濟是亞洲最後一名；他的八年鼓勵台廠全部到中國設廠，幫中國創造經濟和外匯；八年來在軍事方面，總共凍結軍購69次，目的協助中國削弱台灣國防力量；在地方上，剛上任那年將白狼除罪，讓他回台替中國成立統一促進協會，開始滲透收買宮廟、黑道、地方派系基層幹部。馬英九「親中」時代將台灣整個推向中國，因為他想當中國奴，其對台灣的「禍害」真的是罄竹難書。

馬英九「親中」時代將台灣整個推向中國，因為他想當中國奴，其對台灣的「禍害」真的是罄竹難書。（資料照）

11月28日台股睽違31年來首度超越港股，財信傳媒董事長謝金河表示：台灣與香港最大的差別就是有無主權，明年大選是場選擇讓台灣繼續昂首向前行，亦或是選擇和香港一樣看北京臉色的關鍵一戰；他更直言，「如果政黨輪替，台灣大運結束！」台灣當前榮景恐不再！

韓國瑜請給國民黨一個機會，但「親中」的機會，卻是台灣人再度向「下沉淪」的機會，中國勢力勢必長驅直入台灣，更是台灣人夢魘開始！台灣人同意嗎？科技專欄作家林修民也呼籲「千萬不可走回頭路」！

（退休教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書