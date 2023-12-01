自由開講》請給國民黨一個「親中」的機會！？

◎陳慶坤

11月24日藍白合最後不歡而散，在野陣營總統候選人整合失敗，國際媒體也高度關注「藍白合」破局，《華爾街日報》則將「藍白合」協議告吹，解釋成「北京對台灣總統選舉的最大希望破滅」。然作為中國「在地協力者」的中國國民黨，不分區立委韓國瑜隨即在臉書喊話：所有親愛的海內外同胞、親愛的台灣人民，「請給國民黨一個機會」。但這個「機會」，無庸置疑就是給國民黨一個「親中」的機會！

國民黨以趙少康為副總統參選人，朱立倫將韓國瑜列為不分區立委第一名，兩人都是深藍、戰鬥藍指標人物，其目的除了在於凝聚深藍、知識藍支持者回流以鞏固基本盤之外，更是國民黨意欲走回「馬英九時代」親中路線的指標。

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圖為國民黨不分區立委排名一、二名的韓國瑜（左）與柯志恩。（資料照）

「藍白合」破局，24日正副總統參選登記，國民黨總統候選人侯友宜躲過了「換柱」的危機，隨即表示將與中國重啟對話，堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，大舉開放中生來台就學就業、陸客來台觀光，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。只是，作為副總總參選人號稱戰鬥藍的趙少康，火力四射下「我是侯友宜的趙子龍」，侯已被認為「扶不起的阿斗」。事實確實如此，「侯侯做代誌」只不過是漢娜·鄂蘭（Hannah Arendt，1906—1975）論述中「平庸的邪惡」者，高級外省人「我是趙子龍」，具有台灣人血統的侯友宜應該連趙子龍都談不上，只是奴才，跟著牙牙學語強說「九二共識」、反對「台獨」親中口號！問題是台灣人同意嗎？

台灣歷經2008年起，2任8年的馬英九「極度親中」時代，盡其全力要將台灣賣給中國，完成其父「化獨漸統」的統一大業，要不是他「食緊挵破碗」台灣早已成為中共的囊中物。只是，以他為首「深藍」的一黨之私，馬英九執政八年，台灣經濟是亞洲最後一名；他的八年鼓勵台廠全部到中國設廠，幫中國創造經濟和外匯；八年來在軍事方面，總共凍結軍購69次，目的協助中國削弱台灣國防力量；在地方上，剛上任那年將白狼除罪，讓他回台替中國成立統一促進協會，開始滲透收買宮廟、黑道、地方派系基層幹部。馬英九「親中」時代將台灣整個推向中國，因為他想當中國奴，其對台灣的「禍害」真的是罄竹難書。

馬英九「親中」時代將台灣整個推向中國，因為他想當中國奴，其對台灣的「禍害」真的是罄竹難書。（資料照）

11月28日台股睽違31年來首度超越港股，財信傳媒董事長謝金河表示：台灣與香港最大的差別就是有無主權，明年大選是場選擇讓台灣繼續昂首向前行，亦或是選擇和香港一樣看北京臉色的關鍵一戰；他更直言，「如果政黨輪替，台灣大運結束！」台灣當前榮景恐不再！

韓國瑜請給國民黨一個機會，但「親中」的機會，卻是台灣人再度向「下沉淪」的機會，中國勢力勢必長驅直入台灣，更是台灣人夢魘開始！台灣人同意嗎？科技專欄作家林修民也呼籲「千萬不可走回頭路」！

（退休教授）

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