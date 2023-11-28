自由開講》十八歲公民權尚未實現，我們不要就這樣算了好不好？

◎蔡守崴



去年的選舉期間，我和一群夥伴自發性地在桃園各地倡議十八歲公民權公投。我們到市場握了無數雙手，到夜市發文宣，也每天花數小時站在不同路口宣講，得到了許多路人和騎士的鼓勵。然而，儘管我們和全台各地的青年為了此議題付出了許多心血，962萬同意票的極高門檻仍然使該修憲複決以失敗告終。而如今此公投遭否決已滿一年，做為去年朝野擁有最高共識的議題，各政黨至今是否還願意繼續尋找方向落實青年參政權呢？

圖為去年十八歲公民權街頭倡議照片。（作者提供）

明年總統及立委選舉剩下不到兩個月，各陣營所端出的青年政見也受到了年輕世代關注。其中，所有總統候選人和主要政黨皆表態力挺十八歲公民權，並相繼推出跨世代溝通管道之相關方案。

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民主進步黨／賴清德

民進黨於去年號召「國務青」團隊，在各縣市和自家候選人合體並推廣修憲議題，充分展現了年輕人對公共事務的熱忱。而在一年後，民進黨總統候選人賴清德在青年論壇中表示當選後將會凝聚立法院朝野共識並再度推動修憲工程，以提升各立場支持者的投票意願。賴清德亦提及制定《青年基本法》的重要性，強調未來將會和青年共同研擬青年政策白皮書，且將以討論結果作為該法的基礎。

台灣民眾黨／柯文哲

民眾黨和其志工團體「青年義勇軍」在2022大選期間也同樣至不同地區爭取認同。而民眾黨總統候選人柯文哲雖然也曾多次呼籲選民投下同意票，但他對於此公投通過的機率感到悲觀，認為給二十歲以上的選民來決定十八歲是否能取得投票權是件不合理的事。因此，他在青年論壇回應學生提問時主張加強議題知名度，進而改變國民在未來的投票意向。

中國國民黨／侯友宜

和其他政黨相似，去年國民黨及其「青年挺18戰隊」組織亦在公共場合和同黨候選人提出青年參政的訴求，試圖說服民眾投下贊成票。今年，該黨總統候選人侯友宜則是發布了「青年政策五大主張」，內容包括續推十八歲公民權，以擴大青年參與政治的機會。此外，侯友宜也主張辦理青年國是會議，定期和徵選上之青年代表就施政方向進行討論。

在即將到來的選戰中，看到即使去年的複決案並未達到門檻，各候選人在今年仍然不分黨派一致表達支持，讓去年所有為此努力的我們感到非常欣慰。雖然沒人知道何時立法院會再次將此修正案交由全民複決，目前對於調整最低選舉年齡的其他可行方法也尚未有明確解答，但是年輕世代不會屈服於當今憲政體制的高牆，也不會就此放棄爭取自己應得的權利。現在正處於世代交流的關鍵時刻，期盼各界能夠團結挺年輕，拼上青年參政的最後一塊拼圖。

在去年公民複決的前一週，我們一群青年在立法院門口一齊高喊「千萬投同意」，不少路過的長輩們豎起大拇指對我們說「十八歲應該要有投票權才對啦」。不知道在多久之後，我們才可以驕傲地回覆這些長輩「我們十八歲，我們會回家投票」呢？

（2022桃園十八歲公民權倡議行動發起人、英國大學生）

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