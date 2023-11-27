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自由開講》總統大選未來選情走向分析

2023/11/27 09:27

◎林正二

藍白合破功後，已各自推出副總統候選人，選戰進入白熱化的三腳督混戰階段。未來侯、柯將猛攻賴，搶攻第二名，以發揮「棄保效應」，贏得大選。

藍白分道揚鑣後，藍營因受盡柯的羞辱，國民黨人無不義憤填膺，主張對白營堅壁清野甚至開戰者越來越多。在藍營提名戰鬥藍主帥趙少康為副總統候選人、韓國瑜列為不分區第一名後，藍營士氣大振，原本靠向柯的經濟藍、知識藍與深藍紛紛歸隊。因此，選戰最後四十幾天，為了讓侯友宜能穩居第二、遠遠將柯拋開，以製造有效的棄保效應，贏得大選，未來藍營很可能左右開弓，一方面強烈抨擊民進黨執政缺失，引發兩岸緊張情勢，另一方面雖不致於跟柯對幹撕裂，但會跟柯劃清界線，並強力壓制他，不讓柯有竄升為第二名的機會。

圖片依序為此次2024總統大選三黨候選人，柯文哲、賴清德、侯友宜三腳督競逐。（報社合成）

尤其是趙與韓帶領藍營應戰後，為搶回郭棄選後可能流向柯的一些經濟藍選票，以建構「棄保效應」的厚實基礎，侯選戰團隊，仍會伺機酌情批判柯文哲在執政能力與人品方面的缺失。

白營方面，柯登記參選時，雖呼籲藍白兄弟登山各自努力，不要互相攻擊，以後還要合作；但柯因失掉藍營雄厚的資源，陸戰方面已「無處可去」。由於柯仍有不滿藍綠的年輕人與少部分中間選民的死忠支持者，因此，柯為搶回非綠龍頭地位，仍會以擅長的網路空戰猛打賴，以創造白綠對決氣勢，邊緣化藍營。

柯雖可能不會直接批判侯友宜，以免分散有限的戰力，但在激烈選戰中為避免被邊緣化，以擴大民眾黨立委席次，維持以後的政治影響力，將伺機邊緣化侯，以創造逆轉勝機會，仍會不時嘲諷侯友宜。 而且由於柯習慣見縫插針，加上不穩定的個性、變幻無常，喜歡胡亂批評，在激烈的選戰過程中，面對趙的抨擊，難免會強力反擊，雙方火花四射，一團混戰。

至於綠營，賴清德面對藍白的夾攻，應該會以戰力比較強的藍營為主要競爭對手，尤其是面對攻擊力強大的趙少康將選戰提升為「保護中華民國」的選戰時，賴將全力應戰，以維護「台灣主權」與「民主制度」為選戰主軸；在全國大型的造勢活動、各地組織戰、文宣廣告戰與政見辯論會等場合，雙方將互相激烈抨擊對方，以維持各自的基本盤，並擴大票源。

賴另一方面，也要因應柯的猛烈攻擊，不可能紋風不動，應會伺機反擊他，尤其是為了搶攻攸關選戰輸贏的年輕族群與中間選票，雙方仍會有一番激烈纏鬥；而且賴可藉此，避免柯邊緣化，讓藍白不會產生棄保效應，而有反敗為勝的機會。

此次總統大選，雖然三腳督已成形，在野選票因分裂，形勢有利於綠營，但地方實力雄厚的藍營，仍企望營造藍綠對決氣勢，以邊緣化柯，藉由「棄保效應」贏得大選。然而，在趙、韓領軍下，雖然流到柯營的知識藍、經濟藍與深藍選民已陸續歸隊，但因為趙、韓不太受年輕人歡迎，很難棄保得很乾淨，藍營應會加強挖取柯營的死忠者選票。

而柯為避免支持率掉到百分之十五左右，在邊緣化後被棄保，連五、六席的不分區選票都難以固守，未來除了會固守死忠的年輕人與中間選票外，仍將以「見縫插針」的戰略，依照情勢的變化，創造與主導議題，期能藉由嗜血的媒體渲染，聲勢再起，而能擴展立委選票，並在弱化藍營後，仍有逆轉勝機會。

綜上所述，在此次詭譎的三腳督總統大選混戰中，綠營面對藍白雙方的激烈抨擊，雖然將辛苦應戰，但在藍白各懷鬼胎、搶攻第二的「棄保混戰」中，亦有縫隙可乘，而能持盈保泰，加上藍白很難挖取綠營百分之三十五左右的死忠選票，勝選機率仍然比較大。

然而，近年台灣受國際聯動，經濟不振，中小企業經營困難，年輕人不滿，綠營背負執政的重擔，加上兩岸情勢嚴峻，民進黨也將會憂懼藍白是否有一方會棄保成功，反敗為勝。 因此，實力雄厚、差距已漸縮小的藍綠雙方，是否能擊敗對方，贏得大選，端視賴、侯是否能成功挖取目前仍留在柯營、可能會變動的的百分之五左右的年輕人與中間選票，誰挖走較多，誰就獲勝。

（退休駐美外交人員）

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