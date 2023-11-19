自由開講》缺乏憲政觀念的藍白合，只是一場政治鬧劇

◎李竹

日前民眾黨主席、總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜與前總統馬英九，宣布藍白將推動整合，並拿出白紙黑字的文書，內容洋洋灑灑，除了討論如何決定總統、副總統職位之外，同時亦討論了未來的「聯合內閣」該如何分配，但是「聯合內閣」的形式真的如同藍白整合協議所說的能夠「一黨主責建設發展」、「一黨主責監督」嗎？

圖為國民黨與民眾黨上周（15日）召開第二次政黨協商會議，會後發表「兩黨協商共識」，國民黨主席朱立倫（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲，一同現身發表簡短談話。（資料照）

聯合內閣的精神

以德國為例，「聯合內閣」是德國在威瑪共和時期，為了捍衛民主制度，期望透過組成聯合內閣的方式，已達圍堵德國納粹黨和共產黨的目標。我們也可從德國的基本法中發現其創立的宗旨，就是要阻止納粹的再次發生，防止極端政治的出現，並且可以發展出兼顧民主與穩定的政治制度，所以聯合內閣在德國，展現出的是防衛民主、維持社會穩定的「基本法精神」。綜上所論我們可以發現，聯合內閣的精神在於「發展穩定的民主」政治制度，但我們從柯文哲近期的論述可以發現，其提出「聯合內閣」的精神，不似當初德國是為了鞏固民主，反而是充滿著個人的仇恨情緒及權衡算計。

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究竟是聯合內閣 還是密室分贓？

藍白合所提出的「聯合內閣」另個問題在於，國民黨與民眾黨在選舉之前就針對選後的職位、職務進行分配，而我們也鮮少看見德國的政治人物會在「選前」就擬定好聯合內閣，通常會在選後找各政黨黨主席一起討論聯合內閣的方針與內閣分配。國民黨與民眾黨的「聯合內閣」之論表面上看似「我建設發展」、「你監督制衡」的理想藍圖，實質上其「密室協商」把政治當成一塊肉餅分贓，為了權力不擇手段。

柯文哲口口聲聲說憎恨民進黨，不願讓賴清德當選，將個人情緒帶至國家大事之上，因而選擇與理念不同的國民黨整合；而國民黨身為百年大黨，自損黨格與立場搖擺的柯文哲合作，雙方充滿權衡算計的行為實質上傷害台灣民主。筆者認為藍白合所提的「聯合內閣」欠缺憲政觀念，反而充滿著權謀算計、欺騙不懂台灣憲政體制的選民，實為一場政治鬧劇。

（文字工作者）



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