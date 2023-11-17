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自由開講》媽寶柯文哲「哭了」所為何來？

2023/11/17 12:51

◎陳慶坤

民眾黨總統參選人柯文哲11月15日，與國民黨代表協商點頭同意「藍白合」，但合約細節曝光後，卻引發民眾黨幕僚與支持者的不滿。對此，柯文哲16日的擴大會議中，說明了他之所以「讓步」的原因，甚至他在談到支持者的「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」喊話時，忍不住落下男兒淚！？

國民黨與民眾黨15日召開第二次政黨協商會議，會後發表「兩黨協商共識」，國民黨主席朱立倫（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲。（資料照）

男兒有淚不輕彈，媽寶的柯文哲哭了所為何來？作為毛澤東共產主義的崇拜者，這一哭絕對是鱷魚的眼淚！

「藍白合」合約細節曝光引發民眾黨幕僚與支持者的不滿。事實上，從來沒有理念的柯文哲；喜歡說謊話的柯文哲；說話變來變去的柯文哲，這不就是柯文哲的人格特質，支持者有何不滿？16日的擴大會議，他說明了之所以「讓步」的原因是什麼，其「原因」當然也是一篇「謊話」。支持者對柯的言行應該習以為常，感到不滿可見太不了解柯文哲了。

柯文哲在會議中坦言，他在近期的環台行程當中，感受到選民殷切期盼政黨輪替的想法，但礙於他深知藍、白分開參選的勝選「機會渺茫」，故也感受到極為「沉重的壓力」。這是他的謊話「原因」。

一、柯文哲打從宣布競選總統，他沒有意識到他的參選造成「三腳督」會分裂國民黨的選票嗎？「機會渺茫」，以他智商175應該不會沒有思考這種可能；甚至可以說這是他過去的一貫伎倆，只是現在由綠轉藍，對象是國民黨罷了！

二、謊話「原因」，是感受到極為「沉重的壓力」。「藍白合」要不要合有他自己獨立思考的主體意願，誰給他「沉重的壓力」？更何況媽寶的柯文哲，柯媽媽早就說過「如果要他兒子做副的，不如就不要選了啦！」柯媽媽還說要柯文哲拿出五十億，柯文哲根本沒錢，這樣被國民黨看不起，那乾脆不要藍白合了，柯文哲也可以各自努力。

還有支持者「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，那麼，柯文哲感受到極為「沉重的壓力」，顯然並沒說出真正的「原因」。

三、15日二次藍白政黨協商最後有「清場」，只剩馬英九、朱立倫、侯友宜跟柯文哲4個人在裡面，他們到底對柯文哲講了什麼，還是有人傳了什麼話，說有什麼把柄抓在人家手裡，才讓柯文哲突然改變心意，並做出大幅度退讓。政黨協商後馬英九與柯等人準備談話前，馬英九跟柯文哲咬耳「你沒想到有今天吧？」是否馬英九有給柯看什麼錄影帶？柯文哲走出馬英九文教基金會時，臉色鐵青。柯文哲16日的擴大會議中，這才是他不敢說「讓步」的原因。

柯文哲多次到中國推銷葉克膜，進出中國頻繁，有多少把柄落在中共手上？一般民間猜測認為柯文哲一定有把柄被中共抓住了，逼得他言行全改？柯文哲哭了，這一哭絕對是鱷魚的眼淚！

（退休教授）

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