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自由開講》柯盈配，對柯文哲選情毫無幫助

2023/11/29 09:58

◎楊豐榮

11月24日，藍白合正式破裂，柯文哲及侯友宜各自公布了副手人選。柯文哲挑選了黨內不分區立委吳欣盈擔任副手，而侯友宜則選擇了中廣董事長趙少康。

當柯文哲（右）宣布吳欣盈（左）成為台灣民眾黨副總統人選時，社會對她的評價已出現兩極。（資料照）

雖然吳欣盈的名字對許多人來說，或許不太熟悉，但她的家庭背景卻相當引人注目。吳欣盈的父親吳東進曾擔任新光金控董事長，祖父是新光集團的創辦人吳火獅，母親則是太子集團創辦人的次女。兄弟姐妹們在新光集團都擁有重要職位，這樣的家世使得吳欣盈成為名副其實的名媛，這種氣質也在她的質詢中表露無遺，但也帶給她新光長公主的政治形象。

而吳欣盈本人與台灣政治的關聯卻相對薄弱，她的成長背景和一般台灣人有著天差地別。她畢業於台北美國學校，後來在衛斯理學院攻讀國際關係和美術史雙學位，並在科陶德藝術學院取得文學碩士。在2006年至2008年期間，還在倫敦商學院攻讀企業管理碩士。回到台灣後，擔任新光人壽慈善基金會執行長，基本上她在台灣的工作經歷多與新光集團有關。

而吳欣盈正式踏入台灣政治圈，是因為2020年台灣民眾黨提名她做為不分區立委的第七名，並於2022年11月2日遞補蔡壁如的缺額，開始擔任民眾黨不分區立委。從吳欣盈參與政治到成為柯文哲副手時間僅短短一年，可能是台灣史上接觸政治時間最短、卻最快參選副總統的人之一。

就立委的諮詢內容而言，吳欣盈表現相當符合大眾對於立法委員的期待。她在財政質詢上表現出色，並在參與外交場合時展現出不卑不亢的風範。她的諮詢內容邏輯清晰、表達明確，算是一位相當稱職的立法委員。因此，在尚未被宣布為副總統候選人時，她曾多次被傳出將至新竹參選，然而最終因種種原因未能實現。這對未能留在立院的她而言實屬可惜。

而當柯文哲宣布吳欣盈成為台灣民眾黨副總統人選時，社會對她的評價兩極。支持者認為她在立法院的表現令人肯定，而反對者則擔心她的家世背景、個人生活經歷，以及對台灣政治的理解是否會與一般民眾存在差異。

柯文哲選擇吳欣盈作為副手，筆者認為這帶來的正面效果有限。由於她的標籤非常明顯，「新光公主」這個稱號將是她進入政治後一直難以擺脫的標籤。當柯文哲過去強調要與財團保持距離時，副手卻擁有明顯的財團背景，這可能讓選民難以明確了解柯文哲對財團的立場。如果柯文哲當選總統，是否會讓財團進入政府，讓財團獲得利益，這是柯文哲需要向大眾明確交代的，並不是用輕描淡寫的態度就想帶過此事，在宣布吳欣盈作為副手的當下，這就已注定成為柯文哲無從迴避的問題。

（室內設計師）

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