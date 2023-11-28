藍綠白各自歸隊的情況下，藍營目標會是挖白營的「討厭民進黨先下架再說」的賭爛票。白營目標是鞏固自己的支持者，將支持者轉化為狂信眾。對民進黨而言，藍白的票都不好挖。

全面真軍

藍白合的鬧劇終於在三黨推出自己的候選人後落幕，也讓藍白兩黨開始全面開戰，雖然民眾黨的柯文哲在後面又多次公開表示不放棄藍白「和」的言論。但是對於已不存在任何信任基礎的藍白兩黨基層來說，兩黨的合作可以說是不太可能的事了。

坐看兩黨同室操戈或許非常令人愉悅，但我們要在此呼籲：藍白合的破局，絕對不代表此次選情中，藍營的潰敗。我們也可以看到，在藍白合破局後，藍營隨即展開對民眾黨的堅壁清野，以及選擇號稱「戰鬥藍」的趙少康擔任副手，就是為了鞏固泛藍選民的民意基礎。再來只要能夠設法從柯文哲的手中，把那些對民進黨的肚爛票拉過來，在總統選舉上贏過一向有四成支持率的民進黨，仍然是有一拼之力的。

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民眾黨的支持者，相信自己是「沉默的多數」，除了超級鐵粉外，民眾黨支持者有一些特性：這些人經常是20至40歲的年輕男性及其家人，本質上討厭或瞧不起國民黨，多半也不會在公開場合表達對柯文哲的支持，但會抱怨對現狀的不滿，這些不滿多不見得來自於他們本身利益的受損，也不見得是他們過的不好，這些人很多是中產階級，有著還可以的學歷，但是在職場中感到自己不夠受重用又不敢發聲，而柯文哲敢隨便說話的形象給了他們一種鼓舞。究竟是否為多數，等開票就知道。但他們對於自己處境的不夠滿意、對於柯文哲的欽羨讓他們形成了黏著度高的一群粉絲，無論民進黨或國民黨都很難大幅爭取，因此維繫著柯文哲20％左右的支持率。

藍白合的鬧劇終於在三黨推出自己的候選人後落幕，也讓藍白兩黨開始全面開戰，雖然民眾黨的柯文哲（左）在後面又多次公開表示不放棄藍白「和」的言論。右為國民黨總統候選人侯友宜。（資料照／報社合成）

柯文哲或許在選舉操作上一向空手套白狼的手段被人看破手腳，而導致他現在在資源跟活動上有些不足，但是不可否認，他在輿情操作上仍然很有威勢，因為他不需要提出什麼具體的政見，宣達什麼崇高的價值。只要訴求大家抨擊當權者，搧動大家對政府的不滿，對現狀的不滿，就可以輕鬆的贏得柯粉的支持。柯文哲不需要提出解方，甚至被問到解方時就把問題再說一次然後來一個「聽君一席話，如聽一席話」就能胡混過去，他的粉絲也對此非常買單。而最近加入民眾黨的前時代力量發起人，也是我們真軍最愛的國昌老師，一樣是這種手法的高手。從國昌老師在昨天晚上發起了「五百計畫」，到今天稍早就已經募到了一千多萬，這也是一定社會動員的能量，無法小覷。

寫到這裡，我只是希望可以提醒一下被藍白合的搞笑劇情洗到忘乎所以的各位，如果你們仍然沉浸在阿北跟侯侯在君悅飯店的激情大戲，覺得在整場鬧劇中置身事外的賴清德可以說是穩如泰山的話，或許可以注意一下，你們有多久沒有看到賴清德的競選新聞了？若是坐視媒體繼續把民進黨的消息邊緣化，對於不少對政治冷感，只憑關注度投票的人來說絕對不是好事。

藍綠白各自歸隊的情況下，藍營目標會是挖白營的「討厭民進黨先下架再說」的賭爛票。白營目標是鞏固自己的支持者，將支持者轉化為狂信眾。對民進黨而言，藍白的票都不好挖，反而是應該把重點放在一群民調上不容易探測到的沉默多數，也就是20歲至40歲的女性。這個群體會左右民進黨在這次選舉的選情，事實上三黨總統候選人一字排開，也只有民進黨的副總統候選人蕭美琴跟這個群體的人較為接近，要怎麼做會極大化這段支持率，是未來民進黨選舉的重中之重。

對民進黨而言，藍白的票都不好挖，反而是應該把重點放在一群民調上不容易探測到的沉默多數，也就是20歲至40歲的女性。這個群體會左右民進黨在這次選舉的選情，事實上三黨總統候選人一字排開，也只有民進黨的副總統候選人蕭美琴（右）跟這個群體的人較為接近。（資料照）

所以你如果真的因為在這個月每天看到藍白的新聞而不勝其煩，希望這些訊息不見，明年的1月13日，請記得好好去投票，不然的話，你可能在接下來的四年裡，都要不停看到像現在每天上演荒誕不禁的新聞。

本文經授權轉載自【全面真軍】：〈綠營支持者你們什麼時候有了這次選舉穩了的錯覺？〉

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