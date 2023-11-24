自由開講》從「藍白合」看清「柯無賴」與「侯莽漢」的兩岸談判將是一場災難

◎王濬

「藍白合」從宣稱的「復仇者聯盟集結」，最後卻變成「統計學羅生門」與「君悅飯店的五漢廢言」；外界曾以為「聯合陣營」應該有的理念辯論與共同願景，也淪為了執著爭吵於「統計誤差」和「場地對決」的荒謬大吵。歸根結底，就是雙方從一開始就都是為了選後的權位分贓極大化，所以無論如何都要逼對手當副的，也因此不斷提出不合理的遊戲規則，好不容易有了「共識」又要想辦法「動手腳」成自己想要的結果，否則就不接受。身為旁觀者，雖然我們無法比較侯友宜與柯文哲的理念與政見差異，但至少，這幾個月以來的「藍白合」過程，已經足夠讓我們見識清楚兩位總統候選人的政治與談判能力：

滿手「好牌」打到變「不平等條約」，柯文哲放「無賴」大絕拼「割侯戰」：

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柯文哲在仍堅持「全民調」時還算站在民意的「上風」處，但卻在接受莫名其妙、而且是面對「馬英九＋侯友宜＋朱立倫 VS. 柯文哲」的3：1詭異局面下，簽下了語意不清又充滿爭議的「六點聲明」，幾乎立刻是被支持者一面倒痛批為「不平等條約」，從滿手好牌打到「喪權辱國」，回去面對幕僚質疑竟以「我習慣說好啦好啦」來試圖帶過，甚至讓馬英九公開嘲諷「沒想到會有今天吧？」，柯文哲的政治判斷力與談判能力簡直糟糕地無以復加。

與此同時，就在簽下「六點聲明」的那一刻起，柯文哲就開始「作怪」：先是發言人哭，發言人哭完總幹事哭，總幹事哭完姊姊哭，姊姊哭完媽媽哭，媽媽哭完柯文哲開直播和粉絲一起哭⋯⋯既然那麼不甘願，那當初為何要簽？如果你知道自己沒有能力和侯朱馬「1：3」對決，那當初又為什麼要答應？結果現在簽了之後不甘願又不想承擔責任，拼命搞鬼就是要製造「柯粉絕不接受侯柯配」的氣氛，既是想逼對方就範，也是想為自己的談判「大失敗」轉移焦點。

演完「悲情戲」後，柯文哲又開始操作起「羞辱劇」，當國民黨還以為按時公布民調結果就可以從此「風調雨順」時，民眾黨已經迅速洗滿了「國民黨要我們讓6％」的風向，暨墊高了柯文哲，更是為狠狠打擊侯友宜。最終目的，就是為了要促成「柯侯配」。民眾黨只想要國民黨的組織與資源，但卻從來都瞧不起國民黨，「貌合神離」已不足以形容藍白關係，「形同陌路」更可能是時間早晚的問題。

在「羞辱劇」之後，接著再來一波「郭柯配」大戲，把「藍白合」變成「藍白郭合」，拒絕馬英九當見證人，甚至連朱立倫都被當作「不速之客」，為的就是要把情勢扭轉為「郭台銘＋柯文哲 VS. 侯友宜」的2：1局面。將「背刺」技能點好點滿的柯文哲，發動起「割侯戰」顯然更不會手軟，也不會講什麼侯友宜最在乎的「誠信、道義」。雖然柯像是在報復當初「馬侯朱聯手鴻門宴」並反將對手一軍，但說實話，畢竟當初自己真的簽下「白紙黑字」，如今卻全不認帳還想重新制定遊戲規則，柯文哲的「無賴」本性表露無遺；民進黨對此早就不陌生，奇怪的只是國民黨到底還要上當多久？

當初自己簽下「白紙黑字」，如今卻全不認帳還想重新制定遊戲規則，柯文哲（中）的「無賴」本性表露無遺；民進黨對此早就不陌生，奇怪的只是國民黨到底還要上當多久？（資料照）

戰略設定錯誤「百年大黨」淪「丐幫」，「純情侯友宜」繼續縱容「渣男柯文哲」：

面對「無賴」柯文哲，侯友宜與朱立倫的首先一開始的戰略目標就非常令人不解：他們既想要展現國民黨「泱泱大黨」的樣子，畢竟論政黨實力與份量，國民黨絕對是遠大於民眾黨。但這樣的「實力」卻沒有為國民黨帶來任何加分作用，比如做為百年大黨而雍容大度地願意「讓」盟友民眾黨幾分，反正只要先把你拉過來，時間長了自然能「大黨吞小黨」地把你吸收殆盡，如同當初的「國親合」；又或者透過「秀肌肉」的方式充分展現自己有多強大，暗示與強逼民眾黨乖乖聽話，之後會願意分給白營人士「遠高於你們所應得的」權位和資源。

但侯朱哪條路也沒選，偏偏走上了最奇怪的尷尬窄路：他們一方面強調國民黨的「強」（政黨實力），但又同時要求柯文哲應該要「讓」；「誤差範圍內算平手，平手算國民黨贏」的邏輯更是自我矮化到不可思議——無怪乎柯文哲拿來大做特做「國民黨要我們讓幾%」的文章，傳出去更是同時增加藍白陣營支持者「看侯友宜沒有」的負面印象。「王牌」被侯朱玩到變「鬼牌」，百年大黨被一個成立不到五年的一人政黨羞辱到顏面掃地，甚至被民眾黨操作為毫無尊嚴可言的「要飯丐幫」，真令人感到不可思議。

更精彩的還在後頭：已經明明親眼見證了柯文哲諸多無賴行徑與私下搞鬼，包括頻頻夜會郭台銘、四處放話「副手」人選、甚至派競選總幹事黃珊珊去中選會領表了——侯友宜選擇的回應方式卻是強調「我沒有副手」、「等柯文哲到最後一刻」。完全把議題的主動權與戰場的主導權拱手讓給對方，還期待著「只要誠意夠，就能感動天」，這樣的「佛系」打法，不要說對付柯文哲了，隨便一個三流政客都可以把國民黨吃得死死的。

侯友宜對待柯文哲的態度，就像是一場典型「當純情男遇上渣男」的「都會戀愛輕悲劇」：當對方一再高調暗示「我很搶手」，又動不動跑去跟別人曖昧糾纏，你不僅沒有採取些作為，讓對方明確感受到「我不是只等你一個，你再不珍惜我就要離開囉」的心理戰術；居然是卑微可憐地試圖溫情喊話「我只愛你一個」、「永遠都會等你」——這不是自曝底線，讓對方反而更加囂張又肆無忌憚嗎？柯文哲將「政治渣男」角色演得媲美金馬獎入圍，侯友宜卻還在「等一個人咖啡」，簡直是蠢得無藥可救，活該被柯文哲與郭台銘牽著走。

柯文哲將「政治渣男」角色演得媲美金馬獎入圍，侯友宜（中）卻還在「等一個人咖啡」，簡直是蠢得無藥可救，活該被柯文哲與郭台銘牽著走。（資料照）

「藍白配」若面對中共後果不堪想像，「兩岸談判」恐讓台灣搭上「末日列車」：

「藍白合」演到今天，國人至今不知道其共同理念或國家治理願景為何，但倒是徹底看透侯友宜與柯文哲作為國家領導人的完全不適格。更驚悚的，是兩人都曾喊著要「兩岸對話談判」，要重啟服貿、貨貿，推動「兩岸經濟一體化」進程，甚至可能有跟中共達成「新政治共識」，乃至「簽署和平協議」的可能⋯⋯

一個是毫無能力又自以為是的「無賴」自，另一個則是毫無章法又自曝極短的「莽漢」。兩個連基本的政治判斷與談判能力都如此差勁、荒腔走板的「總統候選人」，倒底要如何帶領台灣面對更複雜多變的國際情勢與新挑戰？又怎麼可能期待他們在遇上中共這個「天字第一號狡詐」的魔王級對手時，能夠好好地守住台灣的國家安全與利益？而不會被中共也一路牽著鼻子走，「溫水煮青蛙」地糊裡糊塗就上了習近平「民主協商」與「一國兩制台灣方案」的「台灣末日列車」？當真是「天佑台灣」，好險我們還有「賴蕭配」的更好選擇，能確保台灣繼續走在正確的道路上，而不是只能終日惶恐擔憂：無能的藍白總統或「聯合政府」何時會把整個國家都賣掉，自己還傻傻地在幫中共數著鈔票。

（政治工作者）

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