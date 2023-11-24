晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從「藍白合」看清「柯無賴」與「侯莽漢」的兩岸談判將是一場災難

2023/11/24 10:02

◎王濬

「藍白合」從宣稱的「復仇者聯盟集結」，最後卻變成「統計學羅生門」與「君悅飯店的五漢廢言」；外界曾以為「聯合陣營」應該有的理念辯論與共同願景，也淪為了執著爭吵於「統計誤差」和「場地對決」的荒謬大吵。歸根結底，就是雙方從一開始就都是為了選後的權位分贓極大化，所以無論如何都要逼對手當副的，也因此不斷提出不合理的遊戲規則，好不容易有了「共識」又要想辦法「動手腳」成自己想要的結果，否則就不接受。身為旁觀者，雖然我們無法比較侯友宜與柯文哲的理念與政見差異，但至少，這幾個月以來的「藍白合」過程，已經足夠讓我們見識清楚兩位總統候選人的政治與談判能力：

滿手「好牌」打到變「不平等條約」，柯文哲放「無賴」大絕拼「割侯戰」：

柯文哲在仍堅持「全民調」時還算站在民意的「上風」處，但卻在接受莫名其妙、而且是面對「馬英九＋侯友宜＋朱立倫 VS. 柯文哲」的3：1詭異局面下，簽下了語意不清又充滿爭議的「六點聲明」，幾乎立刻是被支持者一面倒痛批為「不平等條約」，從滿手好牌打到「喪權辱國」，回去面對幕僚質疑竟以「我習慣說好啦好啦」來試圖帶過，甚至讓馬英九公開嘲諷「沒想到會有今天吧？」，柯文哲的政治判斷力與談判能力簡直糟糕地無以復加。

與此同時，就在簽下「六點聲明」的那一刻起，柯文哲就開始「作怪」：先是發言人哭，發言人哭完總幹事哭，總幹事哭完姊姊哭，姊姊哭完媽媽哭，媽媽哭完柯文哲開直播和粉絲一起哭⋯⋯既然那麼不甘願，那當初為何要簽？如果你知道自己沒有能力和侯朱馬「1：3」對決，那當初又為什麼要答應？結果現在簽了之後不甘願又不想承擔責任，拼命搞鬼就是要製造「柯粉絕不接受侯柯配」的氣氛，既是想逼對方就範，也是想為自己的談判「大失敗」轉移焦點。

演完「悲情戲」後，柯文哲又開始操作起「羞辱劇」，當國民黨還以為按時公布民調結果就可以從此「風調雨順」時，民眾黨已經迅速洗滿了「國民黨要我們讓6％」的風向，暨墊高了柯文哲，更是為狠狠打擊侯友宜。最終目的，就是為了要促成「柯侯配」。民眾黨只想要國民黨的組織與資源，但卻從來都瞧不起國民黨，「貌合神離」已不足以形容藍白關係，「形同陌路」更可能是時間早晚的問題。

在「羞辱劇」之後，接著再來一波「郭柯配」大戲，把「藍白合」變成「藍白郭合」，拒絕馬英九當見證人，甚至連朱立倫都被當作「不速之客」，為的就是要把情勢扭轉為「郭台銘＋柯文哲 VS. 侯友宜」的2：1局面。將「背刺」技能點好點滿的柯文哲，發動起「割侯戰」顯然更不會手軟，也不會講什麼侯友宜最在乎的「誠信、道義」。雖然柯像是在報復當初「馬侯朱聯手鴻門宴」並反將對手一軍，但說實話，畢竟當初自己真的簽下「白紙黑字」，如今卻全不認帳還想重新制定遊戲規則，柯文哲的「無賴」本性表露無遺；民進黨對此早就不陌生，奇怪的只是國民黨到底還要上當多久？

當初自己簽下「白紙黑字」，如今卻全不認帳還想重新制定遊戲規則，柯文哲（中）的「無賴」本性表露無遺；民進黨對此早就不陌生，奇怪的只是國民黨到底還要上當多久？（資料照）

戰略設定錯誤「百年大黨」淪「丐幫」，「純情侯友宜」繼續縱容「渣男柯文哲」：

面對「無賴」柯文哲，侯友宜與朱立倫的首先一開始的戰略目標就非常令人不解：他們既想要展現國民黨「泱泱大黨」的樣子，畢竟論政黨實力與份量，國民黨絕對是遠大於民眾黨。但這樣的「實力」卻沒有為國民黨帶來任何加分作用，比如做為百年大黨而雍容大度地願意「讓」盟友民眾黨幾分，反正只要先把你拉過來，時間長了自然能「大黨吞小黨」地把你吸收殆盡，如同當初的「國親合」；又或者透過「秀肌肉」的方式充分展現自己有多強大，暗示與強逼民眾黨乖乖聽話，之後會願意分給白營人士「遠高於你們所應得的」權位和資源。

但侯朱哪條路也沒選，偏偏走上了最奇怪的尷尬窄路：他們一方面強調國民黨的「強」（政黨實力），但又同時要求柯文哲應該要「讓」；「誤差範圍內算平手，平手算國民黨贏」的邏輯更是自我矮化到不可思議——無怪乎柯文哲拿來大做特做「國民黨要我們讓幾%」的文章，傳出去更是同時增加藍白陣營支持者「看侯友宜沒有」的負面印象。「王牌」被侯朱玩到變「鬼牌」，百年大黨被一個成立不到五年的一人政黨羞辱到顏面掃地，甚至被民眾黨操作為毫無尊嚴可言的「要飯丐幫」，真令人感到不可思議。

更精彩的還在後頭：已經明明親眼見證了柯文哲諸多無賴行徑與私下搞鬼，包括頻頻夜會郭台銘、四處放話「副手」人選、甚至派競選總幹事黃珊珊去中選會領表了——侯友宜選擇的回應方式卻是強調「我沒有副手」、「等柯文哲到最後一刻」。完全把議題的主動權與戰場的主導權拱手讓給對方，還期待著「只要誠意夠，就能感動天」，這樣的「佛系」打法，不要說對付柯文哲了，隨便一個三流政客都可以把國民黨吃得死死的。

侯友宜對待柯文哲的態度，就像是一場典型「當純情男遇上渣男」的「都會戀愛輕悲劇」：當對方一再高調暗示「我很搶手」，又動不動跑去跟別人曖昧糾纏，你不僅沒有採取些作為，讓對方明確感受到「我不是只等你一個，你再不珍惜我就要離開囉」的心理戰術；居然是卑微可憐地試圖溫情喊話「我只愛你一個」、「永遠都會等你」——這不是自曝底線，讓對方反而更加囂張又肆無忌憚嗎？柯文哲將「政治渣男」角色演得媲美金馬獎入圍，侯友宜卻還在「等一個人咖啡」，簡直是蠢得無藥可救，活該被柯文哲與郭台銘牽著走。

柯文哲將「政治渣男」角色演得媲美金馬獎入圍，侯友宜（中）卻還在「等一個人咖啡」，簡直是蠢得無藥可救，活該被柯文哲與郭台銘牽著走。（資料照）

「藍白配」若面對中共後果不堪想像，「兩岸談判」恐讓台灣搭上「末日列車」：

「藍白合」演到今天，國人至今不知道其共同理念或國家治理願景為何，但倒是徹底看透侯友宜與柯文哲作為國家領導人的完全不適格。更驚悚的，是兩人都曾喊著要「兩岸對話談判」，要重啟服貿、貨貿，推動「兩岸經濟一體化」進程，甚至可能有跟中共達成「新政治共識」，乃至「簽署和平協議」的可能⋯⋯

一個是毫無能力又自以為是的「無賴」自，另一個則是毫無章法又自曝極短的「莽漢」。兩個連基本的政治判斷與談判能力都如此差勁、荒腔走板的「總統候選人」，倒底要如何帶領台灣面對更複雜多變的國際情勢與新挑戰？又怎麼可能期待他們在遇上中共這個「天字第一號狡詐」的魔王級對手時，能夠好好地守住台灣的國家安全與利益？而不會被中共也一路牽著鼻子走，「溫水煮青蛙」地糊裡糊塗就上了習近平「民主協商」與「一國兩制台灣方案」的「台灣末日列車」？當真是「天佑台灣」，好險我們還有「賴蕭配」的更好選擇，能確保台灣繼續走在正確的道路上，而不是只能終日惶恐擔憂：無能的藍白總統或「聯合政府」何時會把整個國家都賣掉，自己還傻傻地在幫中共數著鈔票。

（政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書