自由開講》以「藍白合」為策略的「亂台」陰謀！？

◎陳慶坤

從今年3月9日國民黨副主席連勝文接受媒體人黃光芹訪問，首度提出「藍白合」，到今天（11月24日）總統、副總統選舉登記日期截止共260天。國民黨、民眾黨加上獨立參選人郭台銘三方，共同演出令人傻眼、歹戲拖棚的「政治陰謀」遊戲？

圖為獨立總統參選人郭台銘23日邀請民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（左）、國民黨總統參選人侯友宜（右）一起在君悅飯店展開「藍白郭」三方會談，但最後卻鬧得不歡而散，搞得藍白合歹戲拖棚。（中央社）

「藍白合」演出者，為著「合不合」拍桌怒罵、淚灑會場的戲碼；政論節目名嘴無不卯足全勁每天猜測「合不合」的劇情演變；民調急於分析著「合不合」的利弊得失。導致全國上至知識份子、下自平凡百姓無不聚焦每日選情的變化，被蒙蔽在這齣出自於「精工設計」的政治陰謀之中，毫無自覺的隨「機」起舞！？

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260天，台灣人民被中國國民黨、民眾黨「餵足」認知戰的策略毒素，透過釋放「藍白合」資訊，影響破壞社會既有、互相信任的網路，並加深對立、降低士氣，打擊民進黨政府。造成一般民眾認為他們是為台灣未來前途、兩岸和平而努力的政治整合；進而崇拜他們要實現政黨輪替，讓貪汙腐敗的政府下台；相信他們要撥亂反正重現民主自由、經濟繁榮？這種來自中共「認知作戰毒藥」，結合多元領域技術，企圖製造衝突、分裂的手段，聚焦心理意識的誤導，封閉在「藍白合」宣傳戰、心理戰、思想戰以及法律戰等多元領域的迷障中而無以自拔。

因此260天以來，台灣社會人心已顯現浮動不安，內部的對立逐漸尖銳化，隱藏社會「不滿情緒」已經被勾起。這樣的策略運用，已不是民進黨拋出多少政策利多可以化解；亦非賴、蕭配的治國理想與能力足以說服；更非中共機艦日夜擾台，將台灣逼上戰爭邊緣可以撼動！「藍白合合不合」認知戰確實提高、改變澄清事實的難度。這是所有捍衛台灣的社會大眾所應提高「驚覺」的事實現況！

中國共產黨是一個善於製造「動亂」的邪惡極權主義政黨，越是動亂不安的社會，他們就越有機會獲得勝利。1937年抗日戰，毛澤東趁日本侵華，蔣介石黨軍拼死抵抗，國民政府虛弱、民生凋敝，共產黨以「七分發展，二分應付國民黨，一分抗日」乘「亂」趁火打劫，1945年二戰結束，中國國民黨政府酣豢於抗日勝利的「假象」，中共拒絕談判組成「聯合政府」製造社會動亂，其結果是1949年中華民國滅亡。

眼前活生生的例子是，2019年中共製造武漢肺炎（COVID-19）病毒，造成世界生活秩序大亂，中共趁勢頒佈《逃犯條例修訂草案》；在世界忙於防制武漢肺炎無暇他顧之際，香港「反送中之亂」成為中共的囊中之物。其亂中取勝之道歷史血跡斑斑，共產黨目前從來沒有失手過，下一個目標就是台灣！

中國國民黨放棄「反共」的神聖使命，「共產黨化」已經成為在台灣的代理人，其次很不幸的台灣，竟然出了一個信仰共產主義、以毛澤東為師的柯文哲醫師？合理懷疑中共「介選」的事證斑斑可稽，「藍白合不合」的戲碼正是出自中共精心策畫的戰略。國、眾兩黨在台灣製造多事之秋，「亂」才是它奪取政權的戰術，「亂中取勝」是目前對抗民進黨的最佳戰略武器？

民進黨不論是總統或立委的選舉策略，若還是停留在「藍白合不合」的思考策略，可能會逐漸失去選戰的焦點，甚至無以「洞見」這260天所埋下認知作戰的不定時炸彈，早已鯨吞蠶食台灣民主自由的精神理想，這是值得台灣人及早因應的事實危機！？

（退休教授）

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