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社論》兩個不可預測的老男人

2023/11/09 05:30

民眾黨委託三家民調結果，柯全部贏過賴清德，且贏侯友宜超過八％。言下之意，藍白不合，柯一夫當關，照樣「壓賴碾侯」。一人打倒兩個，還談什麼藍白合！藍白喜事，喬家大院愈喬愈氣。十一月二十日至二十四日，合也不合不能再拖了。但柯仍在折磨朱、侯，郭則是隨手可得的工具。本月初遞交上百萬連署書之前，十月底富士康遭北京查水表以來，郭便從螢光幕前消失了，「類參選」變成「類退選」。總之，柯已經演上癮了，最後關頭不知會出現什麼驚奇。

藍白籌備喜宴，起初給人一種錯覺，只要是非綠的，都會接到邀請卡。不久，大家才發現，喜宴只有侯、柯二人，沒別人的份。於是，這場喜宴的主題，就有一點鴻門宴的味道，目的是要把柯抓到手掌心。孰料，柯卻彷彿一隻泥鰍亂鑽，讓國民黨弄得一身泥巴。目前，天下大亂，形勢大好，柯玩得不亦樂乎。郭則似乎進退兩難，如何應對北京出招，不僅牽涉到所屬企業、股東，還連帶影響到想跟他合作的對象。民眾黨，傳聞不分區提名中配，我們寧可相信不是對岸塞的名單，但此一舉動隱約透露，民眾黨不無跟國民黨爭國台辦關愛眼神之意。

藍白合不合，侯、柯合演一場戲博新聞版面有之，而不是參選人的朱立倫，為自己鋪陳選後角色亦有之，辛苦的是巴望「藍白合」的觀眾，每天都在等待明天的下回分解。藍白都避談的，則是對岸的「實質影響力」。其實，國台辦的場外參選，早就有跡可循。國民黨初選後，郭台銘不退場，四處串聯牛鬼蛇神，地方派系要角為他站台。直到國民黨祭出黨紀，或傳聞中的不分區交換條件，那些派系要角就紛紛神隱了。那些牛鬼蛇神，真的怕黨中央嗎？他們的勢力、選舉，本來就不是靠黨的，所以才跟著財神爺走。合理的懷疑，外來的操弄不能排除。對岸的黨中央，恐怕比此岸的黨中央更清楚，那些地方派系要角頭上有幾根毛吧！富士康的稅務、土地調查，就更不在話下了。

上月底，柯去拜會公道伯，傳聞王金平有話直說：你要當正的，選舉的錢誰出？動員的錢你付嗎？滿口理想、理念，終究要面對現實，所謂藍白合不合，錢的俗氣問題，大家心照不宣。轉型正義，國民黨的身價縮水。不過，瘦死的駱駝比馬大，國民黨的口袋遠比民眾黨的深。過去幾年，民眾黨寄生市府、國會，其實也滿辛苦的，柯不致完全對錢無感。他若感覺遲鈍，柯媽必定會隨時提醒。此所以，他對郭始終耦斷絲連，所圖的未必是「金門和平宣言」，而是源源不絕的銀彈。然而，郭是生意人，政治也是一門生意。他不想當散財童子，要錢可以，「先讓大哥做四年」，甚至「購併民眾黨」，否則不開支票。牛鬼蛇神逐漸疏遠郭，搞不好「期待」落空，也是個因素。至於，柯繼續拔國民黨的毛，國民黨是不是呆頭鵝？朱立倫擅長精算，幾根毛還可以忍，咬了滿嘴毛恐怕不行。柴米油鹽醬醋茶，選舉樣樣都要有，這個煩惱或許是柯的最後掙扎吧！

藍白合，有一種結構性的障礙，雙方都心知肚明，那就是，台灣的藍綠格局是基本盤，而國民黨、民眾黨有互相取代性，短期的隊友是長期的敵人，唯有消滅或極小化對方，才有機會與綠營一對一對決。藍白合不合，主角是朱、柯而非侯、柯，魔鬼便藏在這個細節裡。因此之故，藍白合不合，鋸子拉來拉去，朝思暮想無非是想磨損對方。在這方面，國民黨早就經驗老道，硬把宋楚瑜、親民黨，從如日中天搞到泡沫化。柯倚重的黃珊珊，不就是這樣由橘轉白的嗎？政治智商，預官考試的智力測驗，性質差異甚遠。國民黨是不是呆頭鵝？柯會不會偷雞不著蝕把米？不久就會揭曉了。

最後，還是不能忘記，郭這個變數。富士康被查水表，國、眾兩黨閃爍其詞，賴清德挺身聲援。對岸黨中央，顯然希望郭知難而退。不過，這種手法太粗糙，郭如果吞下去，餘生就抬不起頭了。而他若打死不退選到底，事業、財富、股東、牛鬼蛇神都有壓力。郭若為尊嚴而戰或負氣退場，若有閃失惹火了北京的黨中央，柯敢跟郭合作嗎？郭、柯的共同點，除了男性沙文主義，還有不可預測性。兩個不可預測的老男人，令二○二四有點難捉摸。這種不可預測性，投射在藍白政治外遇，會產生什麼樣的驚奇效果，目前很懸疑。二○二四大選，它會留下「好戲」或「歹戲」的茶餘飯後，如今骰子已經丟出去了，只是還在觀眾眼前打轉。

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