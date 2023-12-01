社論》統戰、介選 誰要ECFA

台灣大選進入激戰，藍營為要突破三腳督，下猛藥說了北京最想聽的話，民進黨強力批評，認為荒謬的主張有如「請鬼拿藥單」。（路透示意圖）

國民黨總統參選人侯友宜週一清楚表明，當選後對中國「一定」採取開放政策，包括「大量」開放中客、中生，讓中生有機會也可在台灣就業，並與中國展開ECFA（兩岸經濟合作架構協議）的溝通，服貿、貨貿都要「快速重啟」。這番向中國完全傾斜的政治表態，引來民進黨強力批評，認為荒謬的主張有如「請鬼拿藥單」，既衝擊國內就業，背離國際現勢，一味討好中國，更落入「一中市場」陷阱。侯辦則反擊，民進黨執政近八年，口嫌體正直，不敢停止ECFA，只會抹紅對手。台灣大選進入激戰，藍營為要突破三腳督，下猛藥說了北京最想聽的話。選舉最後，已拉高為對中國政策態度的投票選擇。

「藍白合」破局後，國民黨陣營尋思徹底擺脫民眾黨總統參選人柯文哲的糾纏。為了政治區隔，針對柯主張「兩岸一家親」，以及柯陣營稱「重啟服貿」，藍營索性加碼，重回馬前政府全面靠向中國的政策，還搬出當時已被民意否決的兩岸服貿、貨貿政策，訴求「敗部復活」，並且附和北京的和戰抉擇論調，親中以避戰。中共則對民進黨總統參選人賴清德與副總統參選人蕭美琴的搭檔組合，低級謾罵，批評這是「獨上加獨」，「雙毒組合」，還有台辦官員恐嚇說：「賴清德上台可能對『加快統一』更有利」，隱含武統的脅迫。這位中國官員還說，如果國民黨上台，「可以延緩統一的進程，『讓我們再有幾年的發展』，屆時大陸將更強大」。言下之意，藍營倘若執政，將有利國共聯手制台。由此脈絡看出，侯陣營拋出對中國「一定」採取開放政策，這完全符合北京謀台的利益。中共公然介選，主要陣營理應劃清界線，怎還甘於扮演政治代理人，合流破壞台灣民主。

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對中共來說，所謂「可以延緩統一的進程」，不是放棄併吞台灣，而是以滲入手段，溫水煮青蛙般，一步步讓台灣為其所控制。馬前政府對中國門戶洞開，「嘸人顧厝」，與對岸密集簽署的兩岸協議，即成中共勢力深入台灣的主要渠道。已故的前海基會董事長江丙坤在其任內，多次代表馬前政府與中方簽署，他形容說，兩岸雙方達成的協議，就像鋪設的「高速公路」。江的傳神點出，這些高速公路正好方便中共堂而皇之輸入各種滲透力量。

兩岸二○一○年簽署ECFA，便被認為這是把我們鎖入一中市場的一大步驟，至於ECFA後續協議的兩岸服貿協議，則在二○一三年簽署，打算從中國更大幅度引進產業與人流，有利其促統進程。因此，兩岸服貿協議在台灣國會的審查程序裡遭到擱置，形同否決，這對中共統戰是一大挫敗。中共佈局ECFA與兩岸服貿已久，主要仿自北京對香港實施的CEPA「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」，由經而政，牢牢掌控。香港納入中國化後，港人即便出現雨傘革命、反送中等運動，北京亦能強悍鎮壓。二○○三年曾有五十萬人站上街頭抗議的香港基本法廿三條立法，反對緊縮自由，港府當年雖退卻，現在也打算捲土重來立法。這說明一旦成為籠中鳥，北京的予取予求，將只是時間問題。

這也說明，兩岸服貿協議即便已被我方官員形容，就像是「過期十年的雞排，就放回冷凍庫吧！」藍白陣營仍要重啟，並受中方的讚賞。然而，中國經濟成長情形大不如前，年輕人高失業，更成官方亟欲隱藏的真實。我們的在野黨總統參選人，卻執意要快速重啟服貿，幫助紓困中國失業人口來台灣搶工作，衝擊我們年輕人就業。服貿是ECFA的後續協議，中共一方面想讓服貿在台灣敗部復活，另以兩面手法，由中國商務部對台展開貿易壁壘調查，調查期限設定在明年一月十二日，我們投票日的前一天，恐嚇收回ECFA裡部分早收清單。藍白陣營則砲口對內，幫襯指責蔡政府無法處理但又不敢停止ECFA的實施。事實上，我們作為負責任國家，對於已簽署的國際協定或條約，本就有遵守的義務，這與北京採取經貿脅迫介選，剛好是強烈對比，在野陣營卻劃錯重點。我們該做的不是對ECFA喊卡，而是要趕緊分散經貿風險，避免依賴中國，受其脅迫。蔡政府現已與美國、加拿大、英國陸續簽署經貿協議，走在正確道路上。在區域情勢的演變下，民主陣營建構更安全的經貿供應鏈，到底誰更需要ECFA，其實已不難看出。

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