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自由開講》白營立委變白目立委！與國台辦一起圍攻賴總統全台語致詞的真正原因

2024/07/26 09:18

◎張天泰

身兼民進黨主席的台灣總統賴清德，日前在全代會上致詞全程使用台語，和我教育部擬將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」，中國國台辦發言人朱鳳蓮急忙在例行記者會上抨擊，認為此是搞「去中國化」的鬧劇。接續民眾黨立委林國成跟著搭腔說賴講台語是「把人民推入火坑的前兆」，想要獨立就直接明講。

中國國台辦發言人朱鳳蓮（左）及民眾黨立委林國成。（報社合成／資料照、記者翻攝直播）

事實上，根據二十世紀百年台灣歷史，台灣社會從來不是單語的，隨時存在著各種不同的多元語言。雖然我們擁有同樣的客觀世界，但這個世界從一個講台語的人的語言中看去，所產生的聯想，和一個使用客家話的人是不一樣的，和使用華語或原住民語的人也是不一樣的。多元母語是台灣歷史非常重要的國家文化與教育資產，也是非常重要的事實。台語是台灣這個民主國家的多元母語之一，而仔細看總統兼民進黨主席賴清德的全台語演講，直接提示三大方針為其政治治理工作的核心，第一為建立台灣主體性的國家認同、第二，深化民主憲政體制、第三，保障自由人權。並強調雖然黨內同志都來自不同地方、出身背景不同，但無論大家在哪出生、或何時來到這片土地，台灣都是我們的母親；民進黨一定要帶領民主台灣繼續向前行，不能再走回頭路，演講內容正確無誤。

另外，台語不是閩南語，因閩南語是中國福建省南部的語言，早期台灣來自中國的移民固然以閩南的漳州人、泉州人為主，但是，經過三、四百年的演變，台灣已經發展出自己的台語，有別於閩南語。十七世紀以來，曾經統治台灣的西班牙、荷蘭、日本，都對台語的形成產生影響，漢人與平埔族、原住民融合，語言當然也因此受到影響。筆者曾親自到中國福建的大學，特意和當地人民用台語對話，但很明顯部分語言發音和腔調，有很大不同！

行文最後，社會大眾仔細想清楚賴總統因台語致詞遭白委、中國國台辦圍攻的真正原因，就會覺得說台語可以榮耀台灣這個民主國家！倒是白營立委一直失言洩露出其親中底牌，白營立委立馬變成白目立委，其政治智商和敏感度堪慮！

（作者為政治工作者、教育博士）

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