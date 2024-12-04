黃澎孝練「孝」話》尹錫悅6小時02分鐘的戒嚴，讓中國國民黨笑死了

讓尹錫悅更瞠乎其後的是，中國國民黨戒嚴統治台灣38年期間，「績效卓著」。台灣人民的自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利都遭到最嚴格的限縮。而有所謂的黨禁、報禁、海禁甚至於出國旅遊的限禁。

◎黃澎孝

韓國總統尹錫悅 在12月3日晚上22時25分，以南韓國會反對黨的「無道」行為，導致政府陷入癱瘓，造成南韓國家生存危機為由，「為了重建自由民主的國家」而頒布了「緊急戒嚴令」。

但是，在南韓國會投票要求解除戒嚴令之下，尹錫悅竟又在4日凌晨4时27分左右，通過電視直播宣布解除戒嚴令。結束了為時僅6小時02分鐘史上最「短命」的戒嚴紀錄。

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韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，南韓國會漏夜集會否決，尹錫悅4日凌晨主持國務會議通過解除戒嚴令，戒嚴僅約短短6小時。（法新社，本報合成）

尹錫悅這場近似鬧劇的「戒嚴」行動，看在曾經創下史上最長戒嚴紀錄的中國國民黨眼裡，簡直要笑掉大牙了！

其實，作為一個外來政權，中國國民黨「僅」在台灣實施了兩、三次「戒嚴」。

第一次戒嚴是在1947年2月28日「二二八事件」爆發時，時任台灣省行政長官兼警備總司令陳儀上將宣佈「臺北市區臨時戒嚴令」，但次日隨即解除。

同年3月9日中華民國軍隊登陸臺灣，臺灣省警備總司令部再度宣佈臺北市「戒嚴」，並於3月17日將戒嚴令擴大實施到全臺灣，直到5月16日才解除戒嚴，歷時還未滿兩個月。這是臺灣第二次的戒嚴。

第一次戒嚴是在1947年2月28日「二二八事件」爆發時，時任台灣省行政長官兼警備總司令陳儀上將宣佈「臺北市區臨時戒嚴令」（取自維基百科）

1949年5月19日，時任中華民國台灣省政府主席兼台灣省警備總司令的陳誠上將，又因國共內戰談判破裂，「匪軍」渡江南攻，為「確保臺灣之安定」，宣告自同年5月20日零時起在台灣全境實施戒嚴。

換言之，以「反共保台」為名，自1949 年 5 月 20 日開始實施的戒嚴，雖是臺灣第三次戒嚴，但是，由於「共匪」始終未滅，讓中國國民黨「只好」在台灣持續維持戒嚴。創下了長達38年又56天之久的超長期戒嚴紀錄。這豈是尹錫悅6小時02分鐘的「小兒科戒嚴」所能望其項背的啊？

作為一個外來政權，中國國民黨「僅」在台灣實施了兩、三次「戒嚴」。牢房裡只有接近天花板處才設有窗戶，除了短暫的放風時間外，政治犯大部分時間都在這個空間裡度過。（資料照）

讓尹錫悅更瞠乎其後的是，中國國民黨戒嚴統治台灣38年期間，「績效卓著」。台灣人民的自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利都遭到最嚴格的限縮。而有所謂的黨禁、報禁、海禁甚至於出國旅遊的限禁。

除了重重限令桎梏了台灣人民的基本人權之外，還有被稱為「國民黨開的」軍事法庭，「處理」了29,407件政治案件，形成了台灣人永世難忘的「白色恐佈」時代。

根據官方最保守的估計，國民黨「白色恐佈」統治期間，無辜被害者約有14萬人之多。其中，被處死的總數約在4,500人左右。戒嚴時期政治受難者關懷協會前往國民黨中央黨部外，成員手捧政治受難者遺照表達立場。（資料照）

根據官方最保守的估計，國民黨「白色恐佈」統治期間，無辜被害者約有14萬人之多。其中，被處死的總數約在4,500人左右。

政治冤獄更不計其數，其中，在1950年代被判處終身監禁的政治犯林書揚與李金木，在坐滿34年又7個月以上的牢底後才獲釋。竟然比南非人權總統曼德拉前後服刑26年半，還更多了一番「八年抗戰」！

事實上，中國國民黨以上在台戒嚴期間的「輝煌政績」，以及不堪聞問的人權記錄，實與中國共產黨不遑多讓，惡形惡狀簡直堪稱「伯仲」。其實，兩黨都是脫胎於蘇聯列寧式的政黨，以及「黨國體制」的專制政權實踐者，「本是同根生」嘛！

這就難怪中國國民黨在歷史上屢屢與中國共產黨双双搞「合作」。

尤其國民黨失去在台執政地位後，竟然一改數十年來「反共保台」的「高大上」表象，轉身附和中國共產黨「反獨促統」主張，公然站在台灣人民「抗中保台」的對立面。想必是吃定了民進黨做不出國民黨當年「戒嚴」鎮壓的賤招吧⋯⋯？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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