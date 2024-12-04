晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黃澎孝練「孝」話》尹錫悅6小時02分鐘的戒嚴，讓中國國民黨笑死了

讓尹錫悅更瞠乎其後的是，中國國民黨戒嚴統治台灣38年期間，「績效卓著」。台灣人民的自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利都遭到最嚴格的限縮。而有所謂的黨禁、報禁、海禁甚至於出國旅遊的限禁。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/12/04 10:02

◎黃澎孝

韓國總統尹錫悅 在12月3日晚上22時25分，以南韓國會反對黨的「無道」行為，導致政府陷入癱瘓，造成南韓國家生存危機為由，「為了重建自由民主的國家」而頒布了「緊急戒嚴令」。

但是，在南韓國會投票要求解除戒嚴令之下，尹錫悅竟又在4日凌晨4时27分左右，通過電視直播宣布解除戒嚴令。結束了為時僅6小時02分鐘史上最「短命」的戒嚴紀錄。

韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，南韓國會漏夜集會否決，尹錫悅4日凌晨主持國務會議通過解除戒嚴令，戒嚴僅約短短6小時。（法新社，本報合成）韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，南韓國會漏夜集會否決，尹錫悅4日凌晨主持國務會議通過解除戒嚴令，戒嚴僅約短短6小時。（法新社，本報合成）

尹錫悅這場近似鬧劇的「戒嚴」行動，看在曾經創下史上最長戒嚴紀錄的中國國民黨眼裡，簡直要笑掉大牙了！

其實，作為一個外來政權，中國國民黨「僅」在台灣實施了兩、三次「戒嚴」

第一次戒嚴是在1947年2月28日「二二八事件」爆發時，時任台灣省行政長官兼警備總司令陳儀上將宣佈「臺北市區臨時戒嚴令」，但次日隨即解除。

同年3月9日中華民國軍隊登陸臺灣，臺灣省警備總司令部再度宣佈臺北市「戒嚴」，並於3月17日將戒嚴令擴大實施到全臺灣，直到5月16日才解除戒嚴，歷時還未滿兩個月。這是臺灣第二次的戒嚴。

第一次戒嚴是在1947年2月28日「二二八事件」爆發時，時任台灣省行政長官兼警備總司令陳儀上將宣佈「臺北市區臨時戒嚴令」（取自維基百科）第一次戒嚴是在1947年2月28日「二二八事件」爆發時，時任台灣省行政長官兼警備總司令陳儀上將宣佈「臺北市區臨時戒嚴令」（取自維基百科）

1949年5月19日，時任中華民國台灣省政府主席兼台灣省警備總司令的陳誠上將，又因國共內戰談判破裂，「匪軍」渡江南攻，為「確保臺灣之安定」，宣告自同年5月20日零時起在台灣全境實施戒嚴。

換言之，以「反共保台」為名，自1949 年 5 月 20 日開始實施的戒嚴，雖是臺灣第三次戒嚴，但是，由於「共匪」始終未滅，讓中國國民黨「只好」在台灣持續維持戒嚴。創下了長達38年又56天之久的超長期戒嚴紀錄。這豈是尹錫悅6小時02分鐘的「小兒科戒嚴」所能望其項背的啊？

作為一個外來政權，中國國民黨「僅」在台灣實施了兩、三次「戒嚴」。牢房裡只有接近天花板處才設有窗戶，除了短暫的放風時間外，政治犯大部分時間都在這個空間裡度過。（資料照）作為一個外來政權，中國國民黨「僅」在台灣實施了兩、三次「戒嚴」。牢房裡只有接近天花板處才設有窗戶，除了短暫的放風時間外，政治犯大部分時間都在這個空間裡度過。（資料照）

讓尹錫悅更瞠乎其後的是，中國國民黨戒嚴統治台灣38年期間，「績效卓著」。台灣人民的自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利都遭到最嚴格的限縮。而有所謂的黨禁、報禁、海禁甚至於出國旅遊的限禁。

除了重重限令桎梏了台灣人民的基本人權之外，還有被稱為「國民黨開的」軍事法庭，「處理」了29,407件政治案件，形成了台灣人永世難忘的「白色恐佈」時代。

根據官方最保守的估計，國民黨「白色恐佈」統治期間，無辜被害者約有14萬人之多。其中，被處死的總數約在4,500人左右。戒嚴時期政治受難者關懷協會前往國民黨中央黨部外，成員手捧政治受難者遺照表達立場。（資料照）根據官方最保守的估計，國民黨「白色恐佈」統治期間，無辜被害者約有14萬人之多。其中，被處死的總數約在4,500人左右。戒嚴時期政治受難者關懷協會前往國民黨中央黨部外，成員手捧政治受難者遺照表達立場。（資料照）

根據官方最保守的估計，國民黨「白色恐佈」統治期間，無辜被害者約有14萬人之多。其中，被處死的總數約在4,500人左右。

政治冤獄更不計其數，其中，在1950年代被判處終身監禁的政治犯林書揚與李金木，在坐滿34年又7個月以上的牢底後才獲釋。竟然比南非人權總統曼德拉前後服刑26年半，還更多了一番「八年抗戰」！

事實上，中國國民黨以上在台戒嚴期間的「輝煌政績」，以及不堪聞問的人權記錄，實與中國共產黨不遑多讓，惡形惡狀簡直堪稱「伯仲」。其實，兩黨都是脫胎於蘇聯列寧式的政黨，以及「黨國體制」的專制政權實踐者，「本是同根生」嘛！

這就難怪中國國民黨在歷史上屢屢與中國共產黨双双搞「合作」。

尤其國民黨失去在台執政地位後，竟然一改數十年來「反共保台」的「高大上」表象，轉身附和中國共產黨「反獨促統」主張，公然站在台灣人民「抗中保台」的對立面。想必是吃定了民進黨做不出國民黨當年「戒嚴」鎮壓的賤招吧⋯⋯？

（作者為前國大代表）
本文經授權轉載自黃澎孝臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書