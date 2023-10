自由開講》美中台近期局勢風險分析：從李克強過世後的民間反應談起

◎邱志偉

中國國務院前總理李克強意外離世,引起各界相當大的震撼,特別是對習近平當前執政諸多不滿,民間各界更湧現緬懷李克強的人潮。當前中國外長王毅正在美國訪問,但卻刻意低調處理李克強逝世消息,對習近平出席APEC峰會又將造成何種影響。尤其是台灣正處於總統大選熱潮高峰,藍白合、富士康查稅以及對台介選的各種效應,習近平要如何阻止李克強過世的民間反應,可能對中國內部形成的社會運動,甚至避免群眾聚集形成六四再起,都將是接下來觀察的重點。

首先,美中關係正處於轉折的關鍵期,雖然以色列與哈瑪斯在加薩走廊的衝突,中國和美國立場不同,甚至有反以色列的傾向,但站在對美國角度來說,讓美中關係重新恢復與以色列議題可以分開來談,因此我們沒有看到拜登要求中國對以色列衝突有正面表態,反而是拜習能否在APEC見面才更為關鍵。但耐人尋味的就在於,白宮新聞稿指出:「拜登總統對前總理李克強表達哀悼之意」(President Biden expressed his condolences on the passing of former Premier Li Keqiang.)但在中國外交部刊出的新聞稿,卻意外的消失了,只強調「拜登對習近平表示問候」,卻不見李克強。

請繼續往下閱讀...

在這緊要敏感時間點,中國外交部的新聞稿字句,都是精心設計的官方立場,不見李克強已經可以看出,中國官方有意對李克強過世議題降溫,尤其不願意讓國內知道西方社會對此看法,以免增添其他「意外事件」。對中國來說,習近平連任後的國際大局,美中關係依然是中國在意的關鍵,美中脫鉤此刻仍不符中國利益,至少不能讓美國徹底絕望,甚至讓美國斷然放棄習近平出席APEC可能,這將讓美中對談全面撤守,未來美國只可能加大力度對中制裁。唯有能讓美國維持對中國保有希望的態度,這才有討價空間,也才符合中國利益。而李克強過世,若讓美國人民因此想起習近平當前施政的封閉,恐因此壞了美中關係的大局,也由此可見中國多擔憂李克強事件干擾美中關係的進程。

中國國務院前總理李克強意外離世,引起各界相當大的震撼,特別是對習近平當前執政諸多不滿,民間各界更湧現緬懷李克強的人潮。(路透社)

但另一方面,從台灣內部輿論來看,李克強猝逝,對各陣營恐帶來不同程度的反思。一方面,由於中國並未公布李克強死因「細節」,僅說「搶救無效」,很難說服多數台灣人,必然添增聯想空間。加上近期中國前外交部長秦剛、前國防部長李尚福接連遭到免職,習近平是否正在進行內部大清洗,甚至不分親疏遠近,輕則下台、重責有生命危險,都是台灣人民可能想到的。而藍白正在協商談判之際,中國內部出現劇烈動盪,連富士康都遭查稅劍指郭台銘,藍白若不合,北京是否可能出手報復「辦事不力」者,還是再出重手羞辱執政黨,給藍白合作添柴火,將是接續我們不可忽略的方向。

最後要注意的,還是中國內部的動盪,有沒有可能干擾中國對局勢的研判,甚至擴大對外衝突來轉移民間對李克強哀悼。因此,即便中國政府已經明令,禁止群眾聚集活動弔唁,仍有大批民眾自主獻花、或在網路上製造譏諷習近平的言論,都凸顯民間的不滿,民氣正在醞釀。

雖然有許多人認為,此刻氣氛不同於1980年代末期的改革開放,鼓勵民眾發表言論,但縱使如此,壓得越緊、反彈越大,這是亙古不變的道理。周恩來過世時,1976年尚處於文革時期,北京都能出現反毛的四五運動,何以現在網路、新聞傳播力無法擴散至中國群眾。但另一方面較讓人擔憂的,還是習近平為轉移內部壓力的選擇策略。美國智庫專家葛來儀近期在紐時發文表示,習近平短期之內沒有犯台可能,並假設除非四種情境。然而,對獨裁者而言,說打就打,從來不需理由。普丁忽然發動的烏克蘭戰爭,也讓兩國瞬間就徹底翻臉,習近平是否在遇到內部壓力,以及國際上正逢以巴、烏俄兩大戰場,中國有無可能認定這是讓美國最無暇他顧的時刻,因此經過計算而突襲,雖無人可知但絕對是可供參考的路徑。

李克強過世會對中國內部造成多大壓力,我們仍須持續觀察。但台灣人民必須謹記的仍是,守好自己的家園,不要寄託期望於他人身上,更不要輕信中國介選的謊言。美中台局勢發展變化將越來越頻繁,絕不能忽視李克強過世後可能帶來的國際巨變。

(立法委員)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法