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自由開講》美中台近期局勢風險分析：從李克強過世後的民間反應談起

2023/10/31 12:26

◎邱志偉

中國國務院前總理李克強意外離世，引起各界相當大的震撼，特別是對習近平當前執政諸多不滿，民間各界更湧現緬懷李克強的人潮。當前中國外長王毅正在美國訪問，但卻刻意低調處理李克強逝世消息，對習近平出席APEC峰會又將造成何種影響。尤其是台灣正處於總統大選熱潮高峰，藍白合、富士康查稅以及對台介選的各種效應，習近平要如何阻止李克強過世的民間反應，可能對中國內部形成的社會運動，甚至避免群眾聚集形成六四再起，都將是接下來觀察的重點。

首先，美中關係正處於轉折的關鍵期，雖然以色列與哈瑪斯在加薩走廊的衝突，中國和美國立場不同，甚至有反以色列的傾向，但站在對美國角度來說，讓美中關係重新恢復與以色列議題可以分開來談，因此我們沒有看到拜登要求中國對以色列衝突有正面表態，反而是拜習能否在APEC見面才更為關鍵。但耐人尋味的就在於，白宮新聞稿指出：「拜登總統對前總理李克強表達哀悼之意」（President Biden expressed his condolences on the passing of former Premier Li Keqiang.）但在中國外交部刊出的新聞稿，卻意外的消失了，只強調「拜登對習近平表示問候」，卻不見李克強。

在這緊要敏感時間點，中國外交部的新聞稿字句，都是精心設計的官方立場，不見李克強已經可以看出，中國官方有意對李克強過世議題降溫，尤其不願意讓國內知道西方社會對此看法，以免增添其他「意外事件」。對中國來說，習近平連任後的國際大局，美中關係依然是中國在意的關鍵，美中脫鉤此刻仍不符中國利益，至少不能讓美國徹底絕望，甚至讓美國斷然放棄習近平出席APEC可能，這將讓美中對談全面撤守，未來美國只可能加大力度對中制裁。唯有能讓美國維持對中國保有希望的態度，這才有討價空間，也才符合中國利益。而李克強過世，若讓美國人民因此想起習近平當前施政的封閉，恐因此壞了美中關係的大局，也由此可見中國多擔憂李克強事件干擾美中關係的進程。

中國國務院前總理李克強意外離世，引起各界相當大的震撼，特別是對習近平當前執政諸多不滿，民間各界更湧現緬懷李克強的人潮。（路透社）

但另一方面，從台灣內部輿論來看，李克強猝逝，對各陣營恐帶來不同程度的反思。一方面，由於中國並未公布李克強死因「細節」，僅說「搶救無效」，很難說服多數台灣人，必然添增聯想空間。加上近期中國前外交部長秦剛、前國防部長李尚福接連遭到免職，習近平是否正在進行內部大清洗，甚至不分親疏遠近，輕則下台、重責有生命危險，都是台灣人民可能想到的。而藍白正在協商談判之際，中國內部出現劇烈動盪，連富士康都遭查稅劍指郭台銘，藍白若不合，北京是否可能出手報復「辦事不力」者，還是再出重手羞辱執政黨，給藍白合作添柴火，將是接續我們不可忽略的方向。

最後要注意的，還是中國內部的動盪，有沒有可能干擾中國對局勢的研判，甚至擴大對外衝突來轉移民間對李克強哀悼。因此，即便中國政府已經明令，禁止群眾聚集活動弔唁，仍有大批民眾自主獻花、或在網路上製造譏諷習近平的言論，都凸顯民間的不滿，民氣正在醞釀。

雖然有許多人認為，此刻氣氛不同於1980年代末期的改革開放，鼓勵民眾發表言論，但縱使如此，壓得越緊、反彈越大，這是亙古不變的道理。周恩來過世時，1976年尚處於文革時期，北京都能出現反毛的四五運動，何以現在網路、新聞傳播力無法擴散至中國群眾。但另一方面較讓人擔憂的，還是習近平為轉移內部壓力的選擇策略。美國智庫專家葛來儀近期在紐時發文表示，習近平短期之內沒有犯台可能，並假設除非四種情境。然而，對獨裁者而言，說打就打，從來不需理由。普丁忽然發動的烏克蘭戰爭，也讓兩國瞬間就徹底翻臉，習近平是否在遇到內部壓力，以及國際上正逢以巴、烏俄兩大戰場，中國有無可能認定這是讓美國最無暇他顧的時刻，因此經過計算而突襲，雖無人可知但絕對是可供參考的路徑。

李克強過世會對中國內部造成多大壓力，我們仍須持續觀察。但台灣人民必須謹記的仍是，守好自己的家園，不要寄託期望於他人身上，更不要輕信中國介選的謊言。美中台局勢發展變化將越來越頻繁，絕不能忽視李克強過世後可能帶來的國際巨變。

（立法委員）

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