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自由開講》不能讓國共聯手的不在籍投票得逞

2024/03/11 15:13

◎阿興博士

中國共產黨處心積慮要併吞台灣，國民黨日思夜想重返執政，兩者只要達到目的都可以不擇手段，國民黨在本屆立法院取得相對多數後，不思如何福國利民，卻是優先推出許多極具爭議且違憲的法案，不過，卻都是有利於國民黨勝選的法案，尤其是不在籍投票，其動機及目的，司馬昭之心路人皆知，所以全民應該要反對到底，不能讓國共得逞。

圖為今年一月底（24日）國民黨立委賴士葆（左）、王鴻薇（右）、陳玉珍與立委當選人廖偉翔等人所舉行的「藍委正式提案立法『不在籍投票法』！保障人民選舉權」記者會。（資料照）

所謂不在籍投票就是可以不用回到戶籍所在地投票，也就是可以透過通訊方式投票，這就是中共最想要的模式，國民黨口口聲聲說，歐美先進國家都是這樣，但想請問國民黨的是，歐美先進國家有像台灣一樣的處境嗎？假設今天有幾十萬台商在中國各地進行投票，是要在中國的公安廳進行嗎？這些台商可以照自己的意志選舉嗎？所以我認為，這不但是台灣國安問題，更是存亡的問題，如果讓國共聯手的不在籍投票得逞，那台灣的民主就可以由中國操控，國民黨鐵票增加，每選必贏，台灣政權成為中國的傀儡，中共不戰而收服台灣。

此次2024年立委選舉，國民黨成為國會最大黨，許多投票給中國國民黨的人都已經感到汗顏及後悔，希望台灣人早日覺醒，識破中共詭計，否則台灣民主將在中共的認知戰滅亡，屆時將後悔莫及，無以復加。

（科技公司主管）

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