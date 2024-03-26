自由開講》中共軍事訓練基地新建炸射靶場？真相尚待釐清勿先自亂陣腳！

◎林哲宇

近日國內新聞媒體報導了關於中共解放軍在內蒙古新建炸射靶場的新聞，並以此為題材說明中共對臺灣的軍事威脅；然而，仔細審視這則報導，可能會發現其中存在著許多誇大和片面的內容。

首先，該報導聲稱解放軍在內蒙古阿拉善左旗新建了一個名為「博愛特區」的全比例炸射靶場，關於這個消息是否屬實，目前尚未得到確認，報導中所提到的衛星影像可能僅是部分情況雷同，並不能作為完整的證據。

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圖為長期觀察共軍的軍事迷溫約瑟今日發文指出，內蒙古阿拉善左旗這處場地的規劃，道路、街廓幾乎雷同台北市的「博愛特區」。（圖擷取自臉書社團「影像情報分析IMINT」，本報獲溫約瑟同意授權刊載）

再者，即使解放軍在朱日和合同戰術訓練基地建造了模擬台北鬧區的設施，也不意味著中國對臺灣的軍事威脅大增，這些設施可能僅是用來進行內部訓練和演習，並不代表中國有著對臺動武的具體計劃，我們不應該過度解讀這些行動，自亂陣腳。

最後，針對國內新聞媒體炒作閱聽人應持有批判態度，某部分媒體可能會為了博眼球和製造話題而誇大事實，甚至可能出於政治或經濟動機進行報導，而我們在接收訊息時，應該保持客觀理性，儘可能多方面獲取資訊，以確保我們能夠全面了解，不至於片面聽信。

總結來說，對於中共解放軍在內蒙古的訓練基地的建設，我們應該保持冷靜和理性的態度，不要被報導中的誇大和情緒化所左右；與其過度猜測和恐懼，不如通過客觀的分析亦或是查閱國軍所公布的正確資訊，才能更好的了解中共的軍事行動和意圖。

（政大政治系學生）

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