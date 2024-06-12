自由開講》國防改革勢在必行 「討好軍人」又何妨！

◎張宇柔

國防部日前宣布，取消傳統刺槍突刺等不具近戰格鬥精神項目，同時廢除官兵休假互助回報制度，並開放軍人出國能自由行、正副主官可以同時離營等規定，對此，前立委郭正亮批評顧立雄甫上任即取消諸多規定及制度，明顯是為解決志願役人力不足問題，鬆綁規定以討好軍人，使民眾願意從事軍職。

近日前立委郭正亮（左）批評顧立雄（右）甫上任即取消諸多規定及制度，明顯是為解決志願役人力不足問題，鬆綁規定以討好軍人，使民眾願意從事軍職。（報社合成／資料照）

就筆者看來，國防部長的相關政策是以國家安全、國際局勢為優先考量，讓國軍能專注於戰訓本務，將一一說明如下：

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取消形式主義的傳統刺槍術

隨著戰爭型態的轉變，現代戰爭重視的是補給和射擊，刺槍術早已失去存在意義，僅是具有「表演性質」的訓練，完全不符合戰場實需。

廢除官兵休假互助回報

休假回報制度令人詬病已久，自民國112年1月1日起，民法調降成年年齡，年滿18歲即是成年人，就法律而言，成年人應為自己的行為負責！所有入伍生皆已成年，在法律上是完全行為能力者，既然有能力為自己的行為負責，就應放手讓入伍生自行承擔不守法的後果，如同教導孩子，若不放手讓其學習，恐成為「媽寶」或「爸寶」，這不是大家樂見的結果，若官兵休假的「回報制度」僅流於形式，是否有存在之必要?

國軍官士兵出國可自由行

多數人出國旅遊是為了放鬆身心、釋放壓力，然出國跟團必須照旅行團的行程走，可能還需跟素未謀面的人同進同出，且時間緊迫，很難達到真正放鬆紓壓效果，鬆綁出國政策給予官兵更多自由空間，也表現出對官兵的信任。

取消陸官校慶踢正步

正步是隊伍行進的步法，此步法意在展現軍威，整齊劃一的步法讓人有精神抖擻的感覺，但訓練費時又費力，彷彿除了「踢正步」外，軍校生沒有其他主要任務，課業壓力也不繁重，猶如軍隊不務正業，留給民眾錯誤印象，國防部長上任後將其取消，對陸軍官校學生而言是一大德政，也獲得許多軍事專家支持。

作戰與戰術層級回歸參謀總長

據國防法第13條、國防部組織法第5條規定，我國軍令體系中，參謀總長地位僅次於國防部長，承接國防部長的命令，負責統籌、規劃及指揮軍隊，「指揮作戰」是高度軍事專業領域，落實分工與實際授權才是正道。部隊是「國家」的軍隊，理應由政府指派文官領導，讓擁有民意基礎的文人帶頭領軍才是民主社會的體現，而非由軍人內部體系產生的將官掌管，此舉可避免軍人過度干政或濫權，如同部隊中的政治教官與軍事教官的專業不同，作戰思維也不一樣，經過討論方能提出「最佳行動方案」供指揮官參考，以做出正確決策。

正副主官留值規定恢復常態

近年來兩岸情勢越趨嚴峻，因應共機、共艦侵擾頻率大增，前國防部長下令要求各單位正、副主官不得同時離營，顧立雄上任後，視導資通電軍時表示，經長時間運作，各級皆已累積相關經驗，能應處得宜，因此取消「正、副主官不得同時離營」之規定，使各級幹部能兼顧家庭與部隊。

安全查核效仿美軍以接密等級管制

顧立雄表示國軍涉密人員管制作為將效仿美軍，不分階級而依「接觸機密的等級」來進行人員管制，此舉能精確提升安全查核的效益，防止機敏資訊外洩，確保國家安全。

國防部長顧立雄的新政策旨在提升國軍戰訓專業度，顯示政府對國軍管理的改革與優化，這些政策調整不僅使國軍符合現代作戰需求，也有利於提升軍人整體士氣，為國家安全帶來正面的影響。

（作者為自由業）

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