晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國防改革勢在必行 「討好軍人」又何妨！

2024/06/12 09:30

◎張宇柔

國防部日前宣布，取消傳統刺槍突刺等不具近戰格鬥精神項目，同時廢除官兵休假互助回報制度，並開放軍人出國能自由行、正副主官可以同時離營等規定，對此，前立委郭正亮批評顧立雄甫上任即取消諸多規定及制度，明顯是為解決志願役人力不足問題，鬆綁規定以討好軍人，使民眾願意從事軍職。

近日前立委郭正亮（左）批評顧立雄（右）甫上任即取消諸多規定及制度，明顯是為解決志願役人力不足問題，鬆綁規定以討好軍人，使民眾願意從事軍職。（報社合成／資料照）

就筆者看來，國防部長的相關政策是以國家安全、國際局勢為優先考量，讓國軍能專注於戰訓本務，將一一說明如下：

取消形式主義的傳統刺槍術

隨著戰爭型態的轉變，現代戰爭重視的是補給和射擊，刺槍術早已失去存在意義，僅是具有「表演性質」的訓練，完全不符合戰場實需。

廢除官兵休假互助回報

休假回報制度令人詬病已久，自民國112年1月1日起，民法調降成年年齡，年滿18歲即是成年人，就法律而言，成年人應為自己的行為負責！所有入伍生皆已成年，在法律上是完全行為能力者，既然有能力為自己的行為負責，就應放手讓入伍生自行承擔不守法的後果，如同教導孩子，若不放手讓其學習，恐成為「媽寶」或「爸寶」，這不是大家樂見的結果，若官兵休假的「回報制度」僅流於形式，是否有存在之必要?

國軍官士兵出國可自由行

多數人出國旅遊是為了放鬆身心、釋放壓力，然出國跟團必須照旅行團的行程走，可能還需跟素未謀面的人同進同出，且時間緊迫，很難達到真正放鬆紓壓效果，鬆綁出國政策給予官兵更多自由空間，也表現出對官兵的信任。

取消陸官校慶踢正步

正步是隊伍行進的步法，此步法意在展現軍威，整齊劃一的步法讓人有精神抖擻的感覺，但訓練費時又費力，彷彿除了「踢正步」外，軍校生沒有其他主要任務，課業壓力也不繁重，猶如軍隊不務正業，留給民眾錯誤印象，國防部長上任後將其取消，對陸軍官校學生而言是一大德政，也獲得許多軍事專家支持。

作戰與戰術層級回歸參謀總長

據國防法第13條、國防部組織法第5條規定，我國軍令體系中，參謀總長地位僅次於國防部長，承接國防部長的命令，負責統籌、規劃及指揮軍隊，「指揮作戰」是高度軍事專業領域，落實分工與實際授權才是正道。部隊是「國家」的軍隊，理應由政府指派文官領導，讓擁有民意基礎的文人帶頭領軍才是民主社會的體現，而非由軍人內部體系產生的將官掌管，此舉可避免軍人過度干政或濫權，如同部隊中的政治教官與軍事教官的專業不同，作戰思維也不一樣，經過討論方能提出「最佳行動方案」供指揮官參考，以做出正確決策。

正副主官留值規定恢復常態

近年來兩岸情勢越趨嚴峻，因應共機、共艦侵擾頻率大增，前國防部長下令要求各單位正、副主官不得同時離營，顧立雄上任後，視導資通電軍時表示，經長時間運作，各級皆已累積相關經驗，能應處得宜，因此取消「正、副主官不得同時離營」之規定，使各級幹部能兼顧家庭與部隊。

安全查核效仿美軍以接密等級管制

顧立雄表示國軍涉密人員管制作為將效仿美軍，不分階級而依「接觸機密的等級」來進行人員管制，此舉能精確提升安全查核的效益，防止機敏資訊外洩，確保國家安全。

國防部長顧立雄的新政策旨在提升國軍戰訓專業度，顯示政府對國軍管理的改革與優化，這些政策調整不僅使國軍符合現代作戰需求，也有利於提升軍人整體士氣，為國家安全帶來正面的影響。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書