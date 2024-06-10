自由開講》用「心」帶兵才能優化國防戰力！

◎張宇柔

日前立委表示，據統計過去八年有136名國軍官兵不幸自殺身亡，質疑國防部的「三級自殺防處機制」是否有效？並呼籲國防部應以人性化、同理心的方式關懷軍人，建立良善工作環境，積極照顧官兵心理健康。

除我國國防部外，世界衛生組織（WHO）也運用三級預防概念來防治自殺行為，國防部的「三級自殺防處機制」，包含預防、危機處置和事後追蹤等，雖與「三級預防架構」不完全相同，但其概念大同小異。

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當前兩岸情勢緊張，軍人服役期間需承受相當大的壓力及挑戰，在此情況下，恐導致焦慮、恐慌、憂鬱、睡眠障礙等各種生理及心理問題。

國軍示意圖。（資料照／澎防部提供）

在此說明，三級預防是將問題依嚴重度區分成三級，

一級預防：問題不明顯或未發生，目的是維持良好狀態； 二級預防：出現「徵候」，已有相當程度之風險，此時主要目標是降低風險，避免問題惡化； 三級預防：問題已發生，需將傷害降至最低。

實際上，「三級防處機制」應用範圍相當廣泛，從民間企業、學校輔導室、心理諮商所，或是針對犯罪，「三級預防」都有極大的應用空間及高精準度的可預測性，「三級預防」、「三級防處機制」與「三級自殺防處機制」，僅名稱不同但概念相同。

根據國防法第十五條規定，現役軍人應接受嚴格訓練，恪遵軍中法令，嚴守紀律，服從命令，確保軍事機密，達成任務。因此，須對國軍官兵實施從嚴從難之教育、訓練及勤務，乃至於作戰整備之必要軍事作為，以確保國軍戰力，達成保國衛民之神聖使命。且「軍以戰為主，戰以勝為先」，持恆的訓練是確保部隊戰力的不二法門。

然，國防部面臨的挑戰不僅僅是在戰場上，也包括官兵的心理健康，官兵心理不健康，作戰時則無法發揮平時訓練水準、無法貫徹執行命令，心理健康問題是軍隊的新型態威脅，相信國防部也注意到這點，因此持之以恆的培育國軍心輔相關專業人員，於任務繁忙之際仍鼓勵心輔人員進修，希望藉由提升輔導品質以維護官兵心理健康。

筆者畢業於心理學系，就筆者來看，政治作戰局的「三級自殺防處機制」包含初級發掘預防、二級專業輔導及三級醫療處遇，規劃詳盡、內容完善，適用全軍，唯須注意的一點是，幹部需用「心」帶兵，建立良好的溝通渠道，切勿流於形式。

全體國軍官兵皆隸屬於國防部，國防部必定比任何人都重視國軍人員心理健康，當官兵感受到長官對自己的關心與重視時，心情穩定、感覺有依歸，會竭盡所能完成交付的任務，國軍便能越來越進步，此為善的循環。也期許民眾對國軍心理健康問題有正確的認識，支持相應的政策及措施。

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（作者為自由業）

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