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自由開講》注意公務人員的過勞問題

2024/04/16 14:48

◎陳喬琪

幾天前聽到一位優秀的法官發生意外，實在不捨，也無法置信，但是衡諸最近一段時間裡，發生的軍警與公務人員的意外事件，的確需要政府、醫療、心理與公共衛生等單位，提高警覺並且注意防範。

去年（2023年）我們才逐漸從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情脫困，恢復正常的生活。這三年多的防疫工作如同作戰，除了第一線的醫療與公共衛生人員之外，同心協力支援的軍警與公務人員的工作負荷，絕對不會輕鬆。疫情之後的許多重大社會事件，包括食安問題、虐童案、青少年殺人案，接著是0403花蓮地震，導致社會人心浮動與不安，也使得公務與法務系統產生「過勞」的疑慮。目前是春夏交替的時節，氣候變遷也是影響情緒的可能因素，都必須提高警覺。

疫情之後的許多重大社會事件，包括食安問題、虐童案、青少年殺人案，接著是0403花蓮地震，導致社會人心浮動與不安，也使得公務與法務系統產生「過勞」的疑慮。（https://www.freepik.com/）

「過勞」是日本的職業安全用語，意思是：長期或過度的情緒反應與身體壓力導致心理健康的變化。心理健康涵蓋認知、判斷、思考、知覺、情緒、行為及生理等層面的表現。心理的狀態發生問題時，這些反應會經由大腦的媒介機轉，引起生理、內分泌及免疫功能的變化。

「過勞」在生理方面的訴苦如，疲乏、頭痛、眩暈、虛脫；心理學上的症狀如注意力無法集中、易怒、急躁；自律神經系統失調，如：心博過速、呼吸急促；驅動力障礙：睡眠障礙、食慾不振下降等症狀。出現上述症狀，就需要注意。「過勞」也可以出現的個別特殊的症狀，譬如勞力者的「過勞」表現常見：酒癮與藥癮；勞心者的「過勞」以情緒障礙為主：敵視、憤怒、疑心、憂鬱、怨恨。

最需要注意的是，長時間的「勞心或勞力」可能引起精神疾病，如焦慮症、憂鬱症，甚至產生自殺的意念。自殺具有多重而複雜的成因，通常不是單一原因，除了當下的個人因素以外，還有社會、經濟、與政治背景的影響，例如經濟問題導致生活困頓、社會多元化帶來的價值觀改變、文化認同的困惑、政治情勢的變動等等大環境因素。

過去封建的餘緒，會使得一般人以為公務員是輕鬆的工作。事實上，在民主政治的體制裡，包括總統或是地方首長都是人民直選，為了政績或是政治上的承諾，上任後無不使盡全力為民服務，這樣的話，公務人員就不會輕鬆了。
在疫情前，軍警單位、考試院的文官學院與司法單位的法官學院，會定期安排精神醫學與心理專業人員，為各級公務人員講解「過勞」的預防，強化心理健康的認知功能。520新政府上任後，軍警與公務人員更需要獲得這些知能，以因應未來更多的挑戰。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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