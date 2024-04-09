自由開講》難道民眾黨對「善心」的依據 是用捐款多少來衡量？！

◎陳啟濃

民眾黨前新北市黨部發言人王如意批評新北市議會民進黨團捐給花蓮災民的錢太少，引發各界批評的聲音，隨後又指責是有人刻意帶風向，企圖掩飾民進黨議員的「小氣捐款」。

近日民眾黨前新北市黨部發言人王如意（中）批評新北市議會民進黨團捐給花蓮災民的錢太少，遭大批網友怒轟。（報社合成／資料照、台灣民眾黨新北黨部提供）

對他人捐款的心意提出質疑，還批評捐款太少，這是典型民眾黨的「貴族習性」所起的分別心，不能理解民眾善心捐款的真諦。

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對於同胞受到的災難，發自內心的惻隱之心，散發出人性的光輝，可以表現的言行有許多方式，捐款只是其中一種，是最直接最快速的方式。除了捐款，用言語給予災民鼓舞打氣，捐物質讓災民使用，自發性前往災區，提供各種生活需要。民眾只要有心，透過各種方式，都可以讓災民得到身心方面的撫慰與滿足。

幫助災民就是善心的發揚，重要的是救人於難的心意，協助他人度過難關，把別人的苦難視為自己的苦難，實現所謂「民胞物與」的人文情懷。所以不該把捐款拿出來比較，批評他人捐太少，這是扭曲了公益的價值，再說不能用捐錢金額來代表個人助人的心意。

做善事不應該比較，而是要發揚倡導，激發出每個人內心的善良，把握每次做好事的機會，雖然每個人的機遇條件不同，但是只要有真誠的心意，同樣值得正面肯定。批評他人捐款太少，不僅扭曲他人的善意，更是突顯自己的妄自尊大。

（政治評論員）

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