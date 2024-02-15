自由開講》藍合白？藍裂白？

涂醒哲

報載民眾黨前立委蔡壁如被台中市長盧秀燕聘為市政顧問，並未同意民眾黨主席柯文哲提出的回任黨中央委員。蔡壁如甚至對民眾黨嚴厲批評說：民眾黨中央故步自封，若柯文哲繼續用身邊的人，會比親民黨宋楚瑜泡沫化的速度還快。 看來藍合白好像成功，藍的盧秀燕合了白的蔡壁如。其實剛好相反，不是藍合白而是藍裂白！

柯文哲的選票雖然不藍不綠，號稱推倒藍綠高牆，但其實只要是來自藍營。因此在台灣總統大選的時候，中國共產黨非常希望藍白合，不但用查稅逼郭台銘退選，甚至透過馬英九下指導棋，進一步要求侯友宜要和柯文哲藍白合，中共認為這樣子就可以打贏台灣總統選戰。但其實柯文哲的選票主要來自於國民黨，柯能受到中共的賞識也是因為認為他的表現超過國民黨的前後任高層。柯文哲在選舉期間差點被騙（或被嚇）上當，簽下不公平合約。後來醒悟反悔，因為他了解一旦藍白合，民眾黨必然消失。

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民眾黨前立委蔡壁如被台中市長盧秀燕聘為市政顧問，並未同意民眾黨主席柯文哲提出的回任黨中央委員。（本報資料照）

大家都知道民眾黨唯一成長的機會，就是取代國民黨成為第二大黨。如果能順勢消滅國民黨或裂解國民黨，並接收其中部分勢力，民眾黨才有壯大的機會。難道國民黨會不知道嗎？

國民黨表面上好像很想藍白合，那是因為總統立委選舉，柯文哲拿到369萬多票，民眾黨拿到22.1%的政黨票。國民黨妄想只要整合柯文哲，就可以拿下反對民進黨的60%選票，就可以重返執政。表面上國民黨說要整合民眾黨，其實是想消滅民眾黨，至少裂解民衆黨，消減柯文哲的民眾支持度。

國民黨有地方執政的優勢，位子及資源很多，這次盧秀燕出手，一下子就把號稱民眾黨之母的蔡壁如拉了過來。由蔡對民眾黨的批評可以見到，這不是藍合白而是藍裂白，台中市長盧秀燕上演的不是藍合白的示範區，而是藍裂白的第一步。國民黨的資源很多，未來藍裂白的戲碼還會愈來愈多，請大家拭目以待。柯文哲的確不能掉以輕心！ 不過我也認同蔡壁如所說的：若柯文哲繼續用身邊的人，會比親民黨宋楚瑜泡沫化的速度還快。柯文哲若不改變，還維持一人獨斷或寡頭決策的現狀，把小草踩在腳下，一定會被黃國昌⋯等害死。

未來柯文哲能否外爭國格，內除弄臣？柯文哲能否從政客升級政治家？是民眾黨能否不走上親民黨泡沫化的決定因素。

（曾任台灣聯合國協進會理事長，衞生署長，立法委員，嘉義市長）

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