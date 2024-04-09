自由開講》咆哮立委已成雲林黑金側翼

◎蘇治芬

周末就是虎尾鎮長與麥寮鄉長補選，立委黃國昌用他的招牌咆哮，把雲林這些年的綠能成績全都抹成「英系黑金」。對於黃國昌這樣的政客，咆哮只是動動嘴巴；至於海口人把握新科技翻轉「風頭水尾」命運的希望，對他根本輕如鴻毛，如同他丟棄前一刻的好兄弟「館長」：我們永遠的故鄉，只是他攀附權力的過場。

周末就是虎尾鎮長與麥寮鄉長補選，立委黃國昌（中）用他的招牌咆哮，把雲林這些年的綠能成績全都抹成「英系黑金」。（資料照）

「國昌老師」的戲碼其實很好拆解。民進黨是個團體，有些從政黨員犯了大錯，應該要受到司法的嚴厲制裁。但黃國昌卻惡意把這些人已受制裁的違法行徑，跟民進黨的能源與農業政策連結。請問這兩件事的關係何在？訴訟法學者鼓吹戒嚴時代的「不當連結」，看到都要高呼「這真是太離譜了！」

請繼續往下閱讀...

新北市長擬參選人黃國昌，可曾關心過新北為何有如此多的雲林鄉親？西南沿海土壤鹽化、地層下陷，當農業無法產生足夠的收益，農村社會「滅村」是百年來持續發生的社會危機。將這些所謂的「低地力土地」轉為綠能或「農電共生」，是科技帶來的農村永續契機，在丹麥、荷蘭、德國也有眾多案例，喝足洋墨水的黃國昌卻配合地方派系宣傳光電是「惡夢」？不禁要問，民眾黨主張的三成再生能源究竟來自何方？難道是靠「黃景濤吼力發電」？

民主政治有防腐功能，民眾黨以自身政黨立場檢視民進黨公職，我絕對接受。但民眾黨在雲林是維護許多年輕朋友期待的第三勢力價值？還是超過「藍白合」，直接變「小張」？否則為何黃國昌批評光電的說法，有如來自「張家班」中央廚房？與曾經把樁腳的殺人罪橋掉、司機帶頭砸店、自己貪汙判刑八年的張榮味；被認證惡意擱置公文來要脅廠商的張麗善；把整座山挖掉定讞的張啟盟結盟，為何黃國昌還可自認道德長城？

這次補選我個人並未參與輔選，但看到以「青年導師」自居的黃國昌如何抹黑地方發展，我必須回應。敬告黃國昌：協助蔡英文總統建設雲林海線，我深感榮耀；而從當年臺大理想青年淪落張家班黑金側翼，你並不光彩。澄清事實、怕你協力張家嚇跑外資、教壞社會而已，沒有如你幻想的，總統派我出來「洗地」。你的重要性，真的沒有跟你的聲量成正比！

（雲林縣民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法