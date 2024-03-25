自由開講》突顯「小黨」不可取代之獨特性：黨主席的責任重大

◎張天泰

2024大選，時代力量在全國推出兩位區域立委王婉諭、邱顯智在新竹都雙雙落選，其不分區立委的得票也遭逢挫敗，而台灣基進的政黨票未過3%門檻，2月起將無法再領取政府補助款。

顯而易見，時力和基進長期都有被標籤為小綠的刻板印象，當大綠民進黨的選情告急，親綠選民就會放棄小綠。而原先兩小黨的票，部分也被民眾黨瓜分，因在支持者眼中，當藍綠一樣爛時，就只能投給具實質影響力的民眾黨，就算討厭柯P至極，此為所謂的「賭爛票」（台語）。

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圖為台灣基進黨主席王興煥（左）及時代力量黨主席王婉諭（右）。（報社合成／資料照）

為兩小黨做反身性思考，時代力量標舉的清新形象，選出來的議員，不是內鬥陸續退出時代力量，就是為了時力主席位置吵鬧，為了黃國昌爭議兩個不分區立委互鬥，還扯上助理費帳目不清等官司爭議，這都在一點一滴的吃掉時代力量本來就不渾厚的選民寄託，但那一個時代力量的成員，自發性真正站出來做出公共性非私人性的全面檢視，徹底檢討的？

在台灣基進的部分，至今仍為提名不分區立委候選人名單爭執，亦或黨內溝通不良而出現內鬥自亂的低級錯誤，卻未真正思考當基進抗中保台牌失效，那還有哪些獨特性和不可取代性可以吸引選民支持！

政黨就是政治的事業，政治不是請客吃飯，選舉不能花拳繡腿，黨主席就要扛起治理政黨的大業，兩小黨必須做出徹底的反省、大刀闊斧的重建，兩小黨黨主席責任重大，多元小黨主席需要具有政治理想性格的人才。台灣基進黨主席王興煥正為「再起見面會」於台灣各地奔波，而時代力量黨主席王婉諭已啟動「二次創黨」，須謹記黨主席必須把政黨重組成可以戰鬥的團隊，一步一步協助黨內指標性的政治明星勝選，有效獲得政治位置，當小黨團結勝選後，會發現當初在自亂內鬥吵鬧的問題都已消失！

行文最後，台灣選民不願意投給小黨的部分原因，也是因為小黨尚未有強大的政治能力，卻不斷出現內鬥自亂的問題現象，只會讓台灣選民感到不成氣候和喪失信任感！

（政治工作者、教育博士）

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