自由開講》太陽花十年，走向希望未來

◎王嘉吟

太陽花學運在今年的三月十八日將迎來十週年，當時反黑箱反服貿的社會運動、勇敢站出來抗爭的青年學生，都為台灣的政治歷史畫下不可抹滅的痕跡。

但令人難過的是，當時被社會敬佩的熱血青年，過了十年後，他們的貢獻卻被用利益來計算，甚至部分有心人士將這些過去關心台灣政治，將台灣政治劃出另個轉折點的青年，視為特定政黨的政治工具，認為太陽花學運並非「純粹」的學運，而是特定政黨的奪權鬧劇，這些言論在網路上都能看見，但若太陽花學運真的如網友口中的這麼不堪，那麼當時在街頭上抗爭的青年是為什麼被眾人敬佩？他們到底為台灣改變了什麼？或許在鍵盤後留言的網友們，並沒有真的瞭解過。

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太陽花學運從關注著與中國的服貿協議開始，在將近一個月的抗爭後，留下「退回服貿協議」、「兩岸協議監督機制法制化」、「先立法再審查」、「召開公民憲政會議」這四大訴求，當時力爭的「兩岸協議監督條例」，在2019年，立法院增訂了「兩岸人民關係條例」第五條之三的立法，建立「主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目」與 「其他政治議題談判比照修憲民主程序」等規範，故不只是政治談判，非政治談判像是經濟與其他事務性談判，也得遵守這個條例下的規範，這就是太陽花學運為台灣走出的一大步，希望未來在與中國談判協議下，仍要堅持台灣的原則。

過去在時代力量，現今在民眾黨不分區名單中的黃國昌立委，曾說過「真正背叛太陽花學運的是民進黨」，但筆者想請問黃委員，身為曾參與太陽花學運的一員，對於當時太陽花的四個訴求都遺忘了嗎？當時口口聲聲要堅持的兩岸協議監督條例，與黃國昌立委所屬的民眾黨，面對中國的態度是相同的嗎？真正背叛太陽花學運，忘記太陽花學運宗旨的人是誰，大家應該自有評斷。

過去在時代力量，現為民眾黨不分區名立委的黃國昌。（資料照）

對筆者而言，太陽花學運最珍貴的是，讓社會知道年輕人是關心政治的，台灣的年輕人關心這片土地的未來，年輕人開始有自己的理念，在過去的政治生態下孕育出自己的信念，且是願意付諸實踐，展現他們的勇敢，讓社會檢視，這就是太陽花學運留給我們這個世代的理念。年輕人的聲音得以被聽見，年輕人的想法也越來越被重視。

政治不再是網路上無意義的筆戰，太陽花學運給予我們十年後的青年勇於參與政治的動力，真真切切地去瞭解政治，勇敢地去碰觸政治，讓我們知道年輕人的聲音是可以被看見，可以被接受，政治不再專屬於大人的遊戲，只要我們是為了這片土地，為了台灣的未來，誰都能成為太陽花，因為太陽花始終會面向陽光、面向有光的未來。

（台大政治系學生）

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