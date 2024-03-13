自由開講》多元小黨出頭天？談藍委翁曉玲「兩輪投票制」提案

◎張天泰

這幾天「兩輪投票制」（Two-round system），仍是台灣媒體和政論節目的熱點，但部分焦點放在藍營立委翁曉玲，其活在自我世界的狂妄無知，發言極端自我中心的厭惡感，但就學術論學術說些公道話，「兩輪投票制」倡議在台灣選舉實踐，特別在總統選舉，確實有其可能性和價值性。

現在台灣政治發展生態，完全被絕對二元對立思考和行為模式所宰制，縱容藍綠對決贏者全拿成為常態，出現選民是被迫看黨投票的「含淚投票」之現象，卻忽略讓不同聲音的多元小黨存在，不論是理想性強大的台灣基進、出現內亂的時代力量和接近泡沫化的親民黨，而台灣現行的選舉制度不利小黨們生存，特別是藍綠大黨能靠組織戰及基本支持者攻城略地，而缺乏資源的小黨，每次選戰，卻需面對選情全軍覆沒的生存壓力。

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現今世界各國採用「兩輪投票制」，有法國、奧地利、巴西、芬蘭、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、葡萄牙、羅馬尼亞、蒙古國、烏克蘭、俄羅斯等國家的總統選舉是採用這種制度。在政治學的杜瓦傑法則（Duverger's law），也為「兩輪投票制」建立理論基礎，此為法國政治學家莫里斯·杜瓦傑最先提出，簡而言之，是指簡單相對多數決選制會產生兩黨制；而贊同投票制有利於產生第三大黨，比例代表制有利於產生小黨（均為多黨制）。

而在台灣原本支持小黨理念的選民，往往為了避免自己手上的選票遭到浪費，從而自動「理性地」轉移給大黨（在台灣政治中這種行為通常被稱作「棄保效應」），導致多元小型政黨失去了運作空間和生存權利；同時，主要藍綠兩大黨也不斷擴充其總括性特徵，即儘可能地將小黨所有政見都吸納進來，也直接限縮台灣基進、時代力量和親民黨的發展空間，兩輪投票制，至少反綠的選民沒有第一輪不整合，就形同保送賴清德的壓力，所以並不會在一開始就思考到棄保的問題。

然而，藍委翁曉玲其真正的政治目的，是針對已當選的賴清德總統，因國民黨正在攻擊賴是雙少數總統，賴以558萬票當選總統，得票率僅突破40%，雖是小勝，但藍白候選人的票數相加高達800多萬，也代表台灣有六成民意並不支持賴當總統。但國民黨千算萬算，卻不知其立委所提出的兩輪投票制，其實是對白營柯文哲有利的選制，所以國民黨如提出兩輪投票制，最終目的是想藉由第二輪來擊敗未來想連任的賴清德，卻反而給了柯文哲趁勢反超藍營之機會。

藍委翁曉玲（右）其真正的政治目的，是針對已當選的賴清德總統（左）。（報社合成／總統府提供、資料照）

但「兩輪投票制」倡議，在台灣民主發展有其價值性，因「兩輪投票制」再次提醒台灣選民，不被絕對二元對立所限制思考和行為模式所控制，讓台灣政治的現實生態不發生贏者全拿，減少選民含淚投票現象出現，最重要的是，讓不同聲音的多元小黨，在台灣這個民主國家存在並發揮正向影響力。

（政治工作者、教育博士）

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