晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》多元小黨出頭天？談藍委翁曉玲「兩輪投票制」提案

2024/03/13 12:24

◎張天泰

這幾天「兩輪投票制」（Two-round system），仍是台灣媒體和政論節目的熱點，但部分焦點放在藍營立委翁曉玲，其活在自我世界的狂妄無知，發言極端自我中心的厭惡感，但就學術論學術說些公道話，「兩輪投票制」倡議在台灣選舉實踐，特別在總統選舉，確實有其可能性和價值性。

現在台灣政治發展生態，完全被絕對二元對立思考和行為模式所宰制，縱容藍綠對決贏者全拿成為常態，出現選民是被迫看黨投票的「含淚投票」之現象，卻忽略讓不同聲音的多元小黨存在，不論是理想性強大的台灣基進、出現內亂的時代力量和接近泡沫化的親民黨，而台灣現行的選舉制度不利小黨們生存，特別是藍綠大黨能靠組織戰及基本支持者攻城略地，而缺乏資源的小黨，每次選戰，卻需面對選情全軍覆沒的生存壓力。

現今世界各國採用「兩輪投票制」，有法國、奧地利、巴西、芬蘭、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、葡萄牙、羅馬尼亞、蒙古國、烏克蘭、俄羅斯等國家的總統選舉是採用這種制度。在政治學的杜瓦傑法則（Duverger's law），也為「兩輪投票制」建立理論基礎，此為法國政治學家莫里斯·杜瓦傑最先提出，簡而言之，是指簡單相對多數決選制會產生兩黨制；而贊同投票制有利於產生第三大黨，比例代表制有利於產生小黨（均為多黨制）。

而在台灣原本支持小黨理念的選民，往往為了避免自己手上的選票遭到浪費，從而自動「理性地」轉移給大黨（在台灣政治中這種行為通常被稱作「棄保效應」），導致多元小型政黨失去了運作空間和生存權利；同時，主要藍綠兩大黨也不斷擴充其總括性特徵，即儘可能地將小黨所有政見都吸納進來，也直接限縮台灣基進、時代力量和親民黨的發展空間，兩輪投票制，至少反綠的選民沒有第一輪不整合，就形同保送賴清德的壓力，所以並不會在一開始就思考到棄保的問題。

然而，藍委翁曉玲其真正的政治目的，是針對已當選的賴清德總統，因國民黨正在攻擊賴是雙少數總統，賴以558萬票當選總統，得票率僅突破40%，雖是小勝，但藍白候選人的票數相加高達800多萬，也代表台灣有六成民意並不支持賴當總統。但國民黨千算萬算，卻不知其立委所提出的兩輪投票制，其實是對白營柯文哲有利的選制，所以國民黨如提出兩輪投票制，最終目的是想藉由第二輪來擊敗未來想連任的賴清德，卻反而給了柯文哲趁勢反超藍營之機會。

藍委翁曉玲（右）其真正的政治目的，是針對已當選的賴清德總統（左）。（報社合成／總統府提供、資料照）

但「兩輪投票制」倡議，在台灣民主發展有其價值性，因「兩輪投票制」再次提醒台灣選民，不被絕對二元對立所限制思考和行為模式所控制，讓台灣政治的現實生態不發生贏者全拿，減少選民含淚投票現象出現，最重要的是，讓不同聲音的多元小黨，在台灣這個民主國家存在並發揮正向影響力。

（政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書