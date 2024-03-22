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自由開講》 從吳欣岱被恐嚇「殺你全家」事件 談《防治霸凌專法》為治本之法！

2024/03/22 09:36

◎張天泰

昨日，台灣基進提告館長陳之漢第二次偵查庭記者會，在記者會中，身為網路霸凌受害者的吳欣岱指出，陳之漢過去曾對她提告但敗訴，被法院認證為「可受公評之黑道」。而過去她的粉專常收到大量辱罵留言、恐嚇私訊，甚至包括「殺你全家」等威脅言論，後來發現原因，往往是陳之漢利用其平台鼓動仇恨，此霸凌歪風不可長。

圖為台灣基進黨主席王興煥以及台北市黨部主委吳欣岱（右）等人，昨（21）日前往台北地檢署就控告館長陳之漢恐嚇案第二次偵查庭出庭應訊，出庭前舉行記者會進行說明。（資料照）

目前在台灣網路霸凌等案件，大都以誹謗、公然侮辱及恐嚇等罪處罰網路霸凌行為，台北地檢署電腦犯罪專組檢察官徐仕瑋曾表示，常見網路霸凌都是透過言詞謾罵，例如在公開留言板、臉書上罵人髒話、三字經，使當事人名譽受損，恐涉及公然侮辱罪。如果在網路上到處誣指某人是小三但卻不是事實，涉及誹謗。如有「殺你全家」等言論更涉及恐嚇罪。

然而，陳之漢利用其網路平台鼓動仇恨，使吳欣岱的粉專常收到「殺你全家」等威脅恐嚇言論，實屬網路霸凌，網路霸凌在國外被歸類為「Hate Crime（仇恨犯罪）」，加拿大、美國等國雖重視言論自由，但因多次發生網路霸凌造成當事人自殺事件，已開始科以刑罰。

倡議訂立《防治霸凌專法》，針對霸凌致死案的「因果關係」進行追究責任，才可以根治此議題，而目前各國霸凌犯罪須賠償的判例已陸續出現，包括日本霸凌案已開始被正視其因果關係，判賠約1028萬新台幣，澳洲霸凌案正視其因果關係判賠三千萬新台幣，美國職場霸凌案，正視其因果關係判賠九億四千萬新台幣，另一美國霸凌案正視其因果關係，刑事判終生監禁。

回觀檢視，探究霸凌犯罪的本質，為多數掌握不對等權勢的人欺辱少數弱勢者，此為回到野蠻原始的弱肉強食狀態，已非社會正義，也是教育文明倒退的現象，故筆者認為《防治霸凌專法》為治本之法，同時點醒政府放任網路霸凌案，也會導致其他連鎖社會問題發生，總言之，政府投入訂立《防治霸凌專法》，可降低其他社會成本的大量虛耗，也可避免無辜生命損傷。

（政治工作者、教育博士）

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