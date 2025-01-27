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自由開講》張嘉郡故意不跟農民說的事

2025/01/27 09:00

◎姜連山

自提案刪減農業部行政預算，要逼得農業部關門，會影響到老農津貼發放，雲林前縣長張榮味之女、國民黨立委張嘉郡近來一直喊冤，說自己沒有刪減老農津貼的預算，大罵農業部是造謠部。事實上，張嘉郡的說法是「竹篙湊菜刀」，故意唬弄那些看不懂政府預算書的農民。

出身農業縣雲林的藍委張嘉郡，竟帶頭提案幾乎砍光農業部預算，喊冤說自己沒有刪減老農津貼的預算，還大罵農業部是造謠部。（資料庫）出身農業縣雲林的藍委張嘉郡，竟帶頭提案幾乎砍光農業部預算，喊冤說自己沒有刪減老農津貼的預算，還大罵農業部是造謠部。（資料庫）

從農業部公開在網路上的預算書來看，張嘉郡提案全刪只留1元的一般行政「業務費、設備及投資」，就寫在預算書第76頁。這些經費是用在水電、通訊、資訊服務等各種日常庶務用途，是農業部最基本運作所需。沒了這些錢，就會沒水沒電沒網路，連衛生紙都買不起，農業部也就只能關門。

張嘉郡提案全刪只留1元的一般行政「業務費、設備及投資」，就在預算書第76頁。（取自農業部官網）張嘉郡提案全刪只留1元的一般行政「業務費、設備及投資」，就在預算書第76頁。（取自農業部官網）

另外，張嘉郡辯駁「沒有砍老農津貼、業務費也在。所以農業部業務費重複編列」的說法，是拿預算書第97頁「老年農民福利津貼業務」來當證據。但預算書的說明理由寫得很清楚: 這筆業務費，是用來委託勞保局辦理核發津貼的委託費。

張喊未砍老農津貼、業務費，拿預算書第97頁「老年農民福利津貼業務」來當說詞，但這筆業務費是給勞保局委辦核發津貼的委託費。張喊未砍老農津貼、業務費，拿預算書第97頁「老年農民福利津貼業務」來當說詞，但這筆業務費是給勞保局委辦核發津貼的委託費。

換句話說，這兩筆雖然都叫業務費，但實際用途完全不同。一個是農業部開門營運用；一個是委託勞保局代核發用。

沒有水電網路 連農民福利電腦系統也無法使用

農業部若不能運作，就會影響到老農津貼的請領資格認定無法進行、專家委員的審查會議無法召開、無法做老農津貼個別案件的法律解釋，沒有水電網路，連農民福利電腦系統也無法使用，甚至連要撥款給勞保局都會做不到。只留一個給勞保局的委辦費，根本就無法讓老農津貼順利進行。

更何況，立法院網站也寫得很清楚: 「老年農民生活津貼」是屬於依法律義務支出。法律明文規定政府該負擔的經費，本來就不能砍。張嘉郡刻意拿一個法律明定不能刪的錢，說他一毛都沒刪，這完全就是誤導農民的話術。

法律明定不能刪的錢 說她沒刪老農津貼 誤導農民

張嘉郡親自簽名、要全刪農業部行政庶務經費的提案單，早就已經公開在媒體上。農業部若停擺，不只是老農津貼受影響，就連農保、農職保、喪葬津貼、農漁民子女就學金等各種農民福利，甚至天災現金救助，也會連帶受影響。會讓農民受到嚴重傷害。任何話術解釋都掩蓋不了這個提案事實。

全刪農業部行政庶務經費 張嘉郡簽名提案單早曝光

不只有張嘉郡，這次總預算審查，藍白立委們胡亂提案刪減預算，刪到政府都快癱瘓不能運作。事後還利用各種理由，刻意扭曲說「給你錢還不做事」。這要嘛是立委自己看不懂預算書；要嘛就是利用民眾不懂預算書，刻意用話術忽悠。現在各地「大罷免」正如火如荼進行，期待人民展現民主的權利，撤換不專業、不適任的國民黨立委，讓台灣能回復正常。

（作者為農業工作者）

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