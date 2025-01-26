自由開講》中共必定向川普提出的一項關鍵交易

◎文昭

人民對政府的信心是兩國對決的關鍵因素

川普新官上任放的「火」，關稅這部分是大家所關心的，1月21日川普首次提到關稅後，美股還大漲了，隔日也延續了漲勢。因為川普同時宣佈了龐大的AI基礎設施投資目標（5000億美元），科技股的漲幅超出了關稅帶來的震蕩。 顯見美國的對內刺激，對投資者信心的帶動作用，超過了對關稅的擔心，總的來說美國仍然是個內生動力的國家。

川普新官上任新政，各界最關注的是關稅部分。（美聯社檔案照）

中國情況則是相反，對內又刺激又是放水，把股市反而給刺激成熊市了、人民幣也一直在跌。川普上任沒有宣佈加徵對中國的關稅，反而刺激人民幣有一波漲幅。中共天天喊擴大內需，投資者信心仍然相當依賴外部消息。這兩個相反的信號對中美對決的未來很有啟示意義。

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習近平這個年恐怕是過不踏實了

由於中國向加墨運送芬太尼，川普擬加收10％關稅。圖為美國緝毒局化驗室展示芬太尼。（美聯社檔案照）

川普上任後，在1月21日的記者會上，他說考慮到「中國向加拿大和墨西哥運送芬太尼的現實，他考慮向中國加收10％的關稅」。 記者追問什麼時候實施，他說：「我們會在2月1日來看這件事」。先前不是說對中國徵收60％的關稅嗎？怎麼變成10％了呢？10％的意思是在現有的基礎上再加10％，也就是平均稅率達到30％以上。川普剛當選的時候，很多機構預測今年對中國的關稅會達到40％以上，這都已經回到19世紀美國貿易保護主義時代的關稅水準了。

話是這麼說了，但是從宣佈到生效還有一段不確定的時間。拜登政府去年5月宣布對中國製電動車的關稅提高到100％、對太陽能電池的關稅提高到50％，但實施是在9月份，所以我之前在節目中預計，新關稅最快會在3-4月份落地實施，是考慮到多數情況下有不少於30天的公眾諮詢期，離2月1日沒有幾天了，實際的進度我們很快就會看到，不管怎麼說，習近平這個年是過不踏實了。

對中共的關稅戰是長期鬥爭

川普考慮最快從二月一日起對中國進口商品加徵十％的關稅。（路透檔案照）

川普的關稅路線圖大致是：中國第一、墨西哥第二、加拿大第三、歐盟第四。 對中國的關稅會先明確，因為中國是芬太尼毒品走私的源頭，中共在重演1840年鴉片戰爭前的故事，只是角色顛倒，中共向美國輸入鴉片類藥物，擴大癮君子的人群，削弱美國。這事關乎川普最重視的國家安全，所以第一棒砸向這裡。

墨西哥既有芬太尼輸入的問題，也有中國商品及非法移民從這裡走線的問題。加拿大是較次一級的邊境安全問題，對墨西哥和加拿大的25％關稅也預期會在2月1日宣佈。請注意川普的表述，他說因為中國向墨西哥、加拿大輸運芬太尼，所以加徵10％的關稅，也就是說加徵關稅只為芬太尼這一件事，意思是以後還有針對其他理由的第二檔、第三檔關稅。10％是前菜，先加為敬，為後面的談判鋪墊氛圍。川普對墨西哥、加拿大、和歐盟是各個擊破，談下一個、再向後一個施壓，而對中共則是長期鬥爭。

延緩TikTok禁令只是一個談判的策略

延緩TikTok禁令只是一個談判的策略。示意圖。（路透檔案照）

川普在簽署延緩TikTok禁令的當場，明確表態關稅就是一個籌碼，要迫使習近平同意把TiKToK 50％以上的股份出售給美國公司，否則就會徵收25％、30％、40％、50％、甚至100％的關稅。現在是拿TikTok的生死發出威脅，等待習近平的接招。 當然，除了TiKToK議題，川普還有一系列清單，包括但不限於：

1.停止向美國輸入芬太尼。

2.支持美國收回運河。巴拿馬運河兩端最重要的港口，目前是李嘉誠和記黃埔旗下的子公司在運營。

3.配合向普京施壓、接受和談。

這三個目標應該說是最重要的，三個目標裡有超過兩個不配合，關稅都有極大概率快速加上去。

再後面的目標是：

4.TikTok賣給美國公司。

5.中共兌現2020年未完成的中美第一階段貿易協定，採購美國的能源產品，縮小逆差。

川普提出的要求有這麼多，只靠關稅這一根棒子就能從樹上打下來這麼多果子嗎？就看中美貿易對兩國來講，還有多重要，越重要，關稅棒子就越有效，越不重要棒子就越沒用。《華爾街日報》給出的統計圖表是：美國自中國進口的商品，占全部進口商品的比例已經降到13.5％。而中國對美出口在2024年前11個月佔了出口總額的14.2％。看起來雙方在對方貿易中的比重差不多。

但中國的情況比較不一樣，中國產品經過墨西哥、東南亞、其他國家重新貼牌、或略做規格改造以後「走線」進入美國的部分，算上這部分，以美國為最終目的地的中國出口，可能佔到25％以上。 所以哪怕今年的平均關稅稅率達只是達到34％，但美國加強產品的原產地審查，堵上走線進入美國的路，對中國經濟的打擊仍然是相當沉重的。

習近平唯一不會放棄的要求

假如巴拿巴運河可以放手、可以勸說普京和談、TikTok可以賣，這三步都可以退，習近平肯定要求川普政府放棄台灣。（路透檔案照）

假如巴拿巴運河可以放手、可以勸說普京和談、TikTok可以賣，這三步都可以退，習近平肯定會提出一個條件作為交換，就是川普政府放棄台灣。也就是要求美國從反對單方面改變現狀，改成明確反對台獨。川普立場一旦鬆動，中共就會放大台灣社會內部的疑美論、美國棄台論，再左右台灣2026年的地方選舉，台灣不戰而敗的機會就會大漲。

儘管川普對台灣的態度並不清晰，不過台灣確實在川普內閣裡有一位強大的盟友，就是國務卿盧比歐。盧比歐背後有參議院的強大支援，他的任命得到了參議院的全票支持，這使得盧比歐的意見在決策中有極大的份量。盧比歐明確說，中共是美國有史以來最強大的對手、最接近勢均力敵的對手。盧比歐是極不可能放手讓中共取得台灣，獲得這麼大一個優勢的。他在剛被川普提名的時候，也說過決不會施加台灣，接受中共的任何安排。

台灣不在美國的交易清單上。美國的決策者不應該忘記，因為1949年放棄中華民國南京國民政府，中共全面佔領了中國大陸，才有1950年的朝鮮戰爭，美國軍人多付出了十多萬人的傷亡，也才有了其後的一切。如果再放棄今天在台灣的中華民國政府，等於不斷重複同一個錯誤。

有觀眾留言，能不能讓美國把台灣也買了？這種事是不會發生，哪怕台灣人自己全民公決願意賣，美國也不可能買。在談格陵蘭島議題時，很多人只看到格陵蘭島的資源、對開發北極的重要性，但忽略了另一個問題，就是買下以後怎樣守住。只有在確保防衛的安全的情況下，買島才是有意義的。

以台灣的地理位置來講，美軍直接防衛的成本很高，要冒著和另一個大國打一場全面戰爭的風險。作為一個離島，台灣又太大、人口又太多，哪天台灣人不爽了，又會再次獨立。所以把台灣作為一個可靠的盟友、小夥伴是更適當的。總之川普回到白宮的頭幾個月，有很多事有待明朗化，會是非常動蕩，也不乏令人擔心的幾個月。

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