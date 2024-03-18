自由開講》不打不相識！吳欣岱監督高嘉瑜是最好結局

◎張天泰

前幾天，高嘉瑜表態「當然希望可以挑戰市長」，「是我的目標之一，希望有這樣的機會」，並直接批判現任台北市長蔣萬安是一成不變、保守、沉穩的市長。

高嘉瑜日前出面受訪，表態「2026應該不會缺席」。（資料照）

高還是發揮其敢言的風格，並緊抓住蔣的弱點，蔣萬安的優勢就是其限制，帥氣外表、賓夕法尼亞大學法律博士（JD）亮麗的學歷、蔣家貴族王子的光環、愛家好爸爸的形象，一歲兒虐致死案引發的政治風暴，蔣萬安的「公親說」卻顯露出其卸責的逃避心態，蔣跑去政院提建議，不如回身檢視北市社會局出現人力缺口的大問題。

請繼續往下閱讀...

蔣當立委就以「龜毛」聞名，性格嚴謹且謙虛，能聽得進並接受別人的話，但有很大原因是蔣身邊的「太子少保」太多，爭當討好的白臉，敢直言當面批判蔣，願意擔任黑臉的幕僚人士太少，一直聽好聽的洗腦話，不說實話（如同蔣打籃球像白斬雞很弱，但要一直誇他籃球打得好），只會加速蔣暴露出如同馬英九當市長時的缺點。

高點出她的學歷、家世都明顯不如蔣，這是高的弱點也是優點，因為高是平民老百姓背景出身，才能真正理解在台北市生活的一般老百姓和年輕人，在台北市生存的困難和辛苦。

近日兒虐致死案引發政治風暴，蔣萬安的「公親說」卻顯露出其卸責的逃避心態。（資料照）

但高也有不足之處，如同之前的蔣一般，高有完整的民意代表經驗，未有擔任縣市首長的實務經歷，因台北市長仍需要持續建設、穩定市政運作，更要有新的大破大立的市政創新，在選市長之前，高也可思考一下，如何強化自己。

另外，筆者想提一件事，高的戰場已經和吳欣岱不同，《水滸傳》第三八回曾有一段話：「你兩個今番卻做個至交的弟兄。常言道：『不打不成相識。』」，女性孤勇英雄不打不相識，逆風孤鳥們應惺惺相惜，讓女力在台灣當政，吳欣岱勝選台北市議員，高嘉瑜勝選台北市長，吳欣岱監督高嘉瑜是台灣政治發展最好結局！

（政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法