自由開講》凸顯優越感！立委羅智強特權為女兒寫作業？

近日有報導指出，台北市一名女國中生，為了交學校「公民行動」作業，寫信給市長蔣萬安：「松山文創園區通往大巨蛋園區通道封閉，建議應該開放一條路讓市民行走。」後來這封信被她的爸爸—現任立委羅智強親自提送給蔣萬安，不但覺得建議還不錯，還允諾會帶回去研究。從影片中發言可知，羅大立委對結果一副志得意滿，凸顯自身優越感。

圖為國民黨立委羅智強。（資料照）

這種走特權案例，只會為人民帶來不公平及剝削感，新聞底下留言幾乎一面倒負評，「換是一般市井小民的作業恐怕石沉大海」、「原來陳情不是不回，是有權勢有關係才回」、「這女學生『爸氣』外露.....嚇到市長了」、「沒關係的作業怎麼辦？」、「立委好大啊！」、「哈！靠爸也這麽高調」…。可見羅智強表面上是為民發聲，實際上是以特權完成女兒作業的行為，外界普遍不買單。

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一個政策或行政決定的形成，必有多方審慎考量。從新聞影片可看出，大巨蛋園區周邊仍架設乙種圍籬，表示有部分硬體尚未完成，或植栽、照明、監視設備仍佈設中，冒然啟用只會將民眾置於工安風險。筆者期望台北市政府有關機關堅定專業立場，循序漸進，俟相關軟硬體完工，並充分評估後再行開啟通道，不要急就章忽視場域安全。

民意代表應為廣大人民服務，爭取合理權益為依歸。但此案例以自身權力，為自己女兒完成作業，恐失去學校希望學生親身履行公民權利美意，也誤導民眾認為只有特權，就可越過行政審查機制快速完成目標。期望民意代表皆能謹言慎行，為下一代樹立良好示範。

（服務業）

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