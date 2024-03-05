自由開講》榮辱與共！臺北市面對大巨蛋公共安全應採取零容忍原則

◎黃麗玉

本月2、3日「讀賣巨人軍交流賽」在臺北大巨蛋舉辦，吸引3萬多名球迷入場，不料場內發生電扶梯故障、座位席漏水、動線標示不明、進場混亂等公安問題，引起軒然大波。

日本職棒讀賣巨人隊與中職中信兄弟隊近日於台北大巨蛋進行交流賽，不料場內發生電扶梯故障、座位席漏水、動線標示不明、進場混亂等公安問題。（資料照）

臺北市長蔣萬安受訪時表示：「要求未來活動主辦方以及遠雄要落實事前各項整備工作，也會召集跨局處總檢討。」蔣萬安第一時間將公安責任問題推給主辦方及遠雄，這樣回應也是其來有自。依據臺北市政府、遠雄巨蛋事業公司95年簽訂「臺北文化體育園區-大型室內體育館開發案興建營運契約」第三條規定：「乙方（遠雄）同意於許可年限內之工地安全、環境保護及場地設施安全概由乙方負責。如因設計、施工或管理不當致損害他人權益者，乙方應自行負擔所有責任。」也因此蔣萬安才會認為臺北市政府對遠雄屬於「上對下」監督的角色。

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然而，依契約第七條規定：「施工期間，乙方（遠雄）應於每月五日向甲方（臺北市政府）函報施工預定進度及實際進度，甲方得隨時派員勘驗，如有與核准內容不符之部分，甲方得以書面通知限期改善。」換句話說，臺北市政府在施工期間有勘驗、核准施工內容之責，萬一大巨蛋因設施、設備瑕疵，發生難以補救的公安憾事，蔣萬安與重新復工的前臺北市長柯文哲，都難辭其咎，不是將責任推給主辦方或遠雄就可卸責。

韓國首爾「梨泰院踩踏事件」，釀成159人死亡，196人負傷的悲劇餘悸猶存，死傷者多為正值青春年華，令人惋惜，國內舉辦大型活動的地方政府均應引以為鑒。未來大巨蛋必將辦理國際級演唱會，屆時參與人數高達5萬人，加上演唱會例行性施放煙火，公共安全恐是更大更艱難的挑戰，見微知著，以大巨蛋設施品質，未免讓人憂心。建議蔣萬安，不妨效法高雄市長陳其邁，在演唱會期間親自督軍，或指派市府高層全程進駐指揮中心，每位工作人員無時無刻上緊發條、繃緊神經，對所有可能風險零容忍，才能確保活動萬無一失。

（服務業）

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